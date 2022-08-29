10 бесценных артефактов, которые появились благодаря самому жестокому в истории Папе Римскому

Папа Александр VI.
Папа Александр VI - второй папа римский из испанского рода Борджиа с 11 августа 1492 года - часто считается самым жестоким и беспринципным человеком, который когда-либо занимал папский престол. Тем не менее, именно благодаря Борджиа появился ряд бесценных произведений и произошли значимые события в мировой культуре. Причем некоторые из них изменили общество настолько сильно, что современный мир без них практически невозможно представить.
Он был отцом семерых детей, помог своему сыну Чезаре вторгнуться в Италию, травил своих врагов и проводил оргии в Ватикане. Его сын и дочь были любовниками. Из-за этого его род (знаменитые Борджиа) считается символом распущенности и вероломства.
1. «Государь» Макиавелли
«Государь» Макиавелли - букварь для политиков.
"Государь" Макиавелли является одним из самых известных когда-либо написанных политических трактатов. Известные политики от Наполеона и Муссолини до Билла Клинтона изучали идеи Макиавелли о том, как нужно управлять государством.
Что интересно, Макиавелли в качестве эталона правителя выбрал Чезаре Борджиа, сына Александра VI, руководившего армией завоевателей в северной Италии. В начале 1500-х годов Макиавелли изучал деятельность Чезаре и восхищался его тактикой и политическими идеями. С тех пор, история мира была сформирована людьми, которые прочитали данную книгу.
2. Мона Лиза
Эта загадочная улыбка...
"Мона Лиза", вероятно, является самым известным произведением искусства в современном мире. Желание увидеть эту картину приводил в Лувр тысячи посетителей. Но мало кто знает, что этого портрета не существовало бы без Борджиа.
Во время вторжения Чезаре Борджиа в Италию, Леонардо да Винчи работал у него в качестве архитектора и военного инженера. Чезаре выдал своему протеже бумагу, предписывающую всем, кому она будет показана, подчиняться требованиям да Винчи. Чезаре также отправил да Винчи в Апеннины - область, которая впоследствии стала фоном для "Джоконды".
Да Винчи начал рисовать в 1503 году, когда находился на службе уЧезаре. Хотя для того, чтобы закончить "Мону Лизу", понадобилось много лет, эта картина никогда бы не была бы создана без творческой свободы и вдохновения, которое предоставил ему Борджиа.
3. Апартаменты Борджиа
Апартаменты Борджиа
Работы да Винчи и Макиавелли были спасены от уничтожения папой Юлием II, который хотел избавиться от всего, связанного с Александром VI. Но эти художники не успели закончить свои работы до окончания папства Александра VI, поэтому и сохранили свое место в учебниках истории.
Другим художникам, таким как Пинтуриккио, не так повезло. По поручению папы Александра VI, Пинтуриккио украсил его апартаменты настоящими шедеврами. Они были усеяны поддельными драгоценностями и изобиловали экстравагантными религиозными образами. Эти картины были спрятаны замазаны черной краской на протяжении почти 400 лет, потому что они принадлежали Борджиа. Ни один человек не видел этих произведений искусства до 1889 года, когда Ватикан, наконец, вновь открыл свои архивы.
4. Первая картина с изображением американских индейцев
Воскресение. Пинтуриккио
"Воскресение" Пинтуриккио стало первой картиной, на которой были изображены коренные индейцы.. Созданная в 1494 году, всего через два года после того, как Колумб высадился в Новом Свете, она является, вероятно, первым представлением большинства европейцев о жителях Нового Света. Колумб описывал людей, живущих в Америке, в своем журнале, который он пытался держать в строжайшем секрете. Но журнал оказался в руках папы. По мнению современных ученых, работа Пинтуриккио явно намекает на то, что он получил доступ к личному журналу Колумба и сделал все возможное, чтобы воссоздать то, что в нем было описано.
5. Испанское завоевание Америки
Завоевание Америки испанцами.
История мира была бы совершенно другой, если бы Испания не колонизировала Америку. По мере того как конкистадоры завоевывали открытый континент, целые народы были уничтожены или ассимилированы Испанской империей. Колонизация Америки не случилась бы без Александра VI. Когда Колумб вернулся в Испанию в 1493 году, папа Александр VI отклонил требования других народов и издал папскую буллу, согласно которой новый мир принадлежал Испании.
В свою очередь, испанцы заявили, что все коренные жители Северной и Южной Америки должны обратиться в христианство или будут порабощены. Этот закон привел к исчезновению огромного числа коренных жителей и оттоку богатства из Нового Света. В итоге решение Александра VI изменило географию и баланс сил во всем мире.
6. Абердинский университет
Абердинский университет
Из стен Университета Абердина, одного из лучших университетов в мире, вышли пять лауреатов Нобелевской премии. Ни один из них не получил бы образования без Александра VI. В 1495 году король Яков IV подал прошение Александру VI издать папскую буллу, призывающую к строительству учебного заведения в Шотландии. Этим Яков надеялся улучшить положение страны в плане образования. Александр VI согласился, и школа открыла свои двери. С тех пор она выросла настолько, что первоначальный Королевский колледж является лишь одним старинным зданием в центре большого университетского городка. Но университет никогда не появился бы без влияния Борджиа.
7. Базилика Святого Петра
Базилика Святого Петра.
Базилика Святого Петра считается одной из самых почитаемых католических святынь и одним из самых красивых произведений архитектуры на Земле. Здание расположено на месте, которое считается могилой Святого Петра. Римский император Константин сначала хотел установить собор на другом месте, но благодаря покровительству Александра VI его начали строить там, где он стоит и поныне.
Хотя самым известным архитектором собора является Микеланджело, изначально Базилика Святого Петра была спроектирована Донато Браманте, членом окружения Борджиа. Браманте имел тесные связи с Александром VI, который помог ему построить свою карьеру. Александр VI убедил Браманте и Микеланджело вместе работать над Базиликой Святого Петра, хотя она так и не была завершена при жизни Александра.
8. Современное изображение Христа
Современное изображение Христа.
Сегодя, когда люди представляют себе Иисуса Христа, они обычно думают о нем, как о человеке со светлой кожей, длинными прямыми каштановыми волосами и ухоженной бородой, что явно не соответствует обычному облику ближневосточного еврея. При этом можно отметить, что это изображение очень похоже на портреты Чезаре Борджиаэпохи Ренессанса. Сходство настолько велико, что некоторые люди полагают: изображения Иисуса Христа в современных церквях могут быть на самом деле изображениями Чезаре. Учитывая тесные связи Борджиа с миром искусства, Чезаре вполне мог быть моделью для известной картины Микеланджело, которая считается классическим изображением Христоса.
9. «Дама с единорогом»
«Дама с единорогом». Рафаэль.
У Рафаэля есть таинственная картина, на которой изображена блондинка, которая держит на руках детеныша единорога. В течение долгого времени было неизвестно, кто эта женщина. Теперь же ученые считают, что она является дочерью любовницы Александра VI и, по всей вероятности, его внебрачным ребенком.
Александр VI был одним из основных покровителей Рафаэля, поэтому вполне возможно, что он заказал картину своей дочери у художника. Однако, когда Юлий II начал "избавлять Ватикан от любого искусства, связанного с Борджиа", он заказал Рафаэлю новые работы. Это привело к созданию знаменитых "Станц Рафаэля" — помещений в Папском дворце Ватикана, расписанных фресками художника. Эти произведения часто считаются его главными шедеврами. Некоторые даже считают, что ненависть Юлия II к Александру VI подпитывалась желанием Юлия стать более известным покровителем искусства.
10. Современная европейская монархия
Борджиа в современной Европе.
Борджиа на самом деле не исчезли. Семья живет и здравствует и поныне. Дочь Александра VI, Лукреция, была непосредственным предком огромного числа европейских лидеров, в том числе нынешних королей Испании, Болгарии, Бельгии и Португалии. Основные исторические фигуры являются прямыми потомками Борджиа. Например, английский король Генрих IV был пра-пра-племянником Чезаре Борджиа, т. е. кровь Борджиа впоследствии текла в большей части английской монархии.
Потомки Борджиа сегодня есть почти в каждой королевской семье в Европе, а это означает, что наследие Борджиа никуда не исчезло. Естественно, их имена изменились, но этот влиятельный род входил в состав некоторых из самых могущественных династий на протяжении всей истории, непосредственно оказывая влияние на решения, которые сформировали современный мир.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии