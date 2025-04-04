В какие мифы о куриных яйцах пора перестать верить

Яйца — это важная часть рациона множества людей. Как известно, на прилавках магазинов яйца белые и коричневые. Однако стоит отметить, что цветовая палитра не ограничивается лишь этими двумя цветами, есть множество разнообразных вариаций: от практически земляных до зелёных и голубых.







Но такие пигменты характерны для определённых куриц.

Рацион и условия содержания курицы влияют на цвет скорлупы

Белок и желток будут различаться в зависимости от цвета яйца

Питательность яиц разнится

Прочность скорлупы

Коричневые яйца дороже

Почему же это происходит и есть ли какие-то значимые различия между типами яиц разного цвета?Мифов о куриных яйцах и правда многоЦвет скорлупы любого яйца определяется генетикой и породой конкретной курицы. Основными видами являются белые и коричневые курицы, именно они несут больше яиц. В свою очередь, как раз серые курицы и будут нести яйца более зеленого и голубого оттенков. Такие различия определяются наличием пигмента протопорфирина, который придает скорлупе коричневый оттенок. Он вырабатывается у куриц в разных объемах, и потому цвет коричневых яиц тоже разнится. Следовательно, если бы его не существовало, все яйца были бы белые.Иногда, небольшое влияние на это оказывает и ультрафиолетовое излучение, но всё же курица не в состоянии внезапно начать нестись коричневыми яйцами из-за того, что она провела некоторое время на солнце. Точно также как человек не может изменить свой цвет кожи навсегда после нахождения на солнце и обретая загар, который со временем всё равно сойдёт. Пигмент также отвечает и за окраску оперения курицы, белые всегда несут белые яйца, а коричневые — коричневые. Несмотря на то, что всё достаточно просто, существует множество мифов и заблуждений относительно окраски яиц и их ценности.Хорошее питание на первом местеКонечно, нельзя полностью отрицать то, что совсем незначительно, но питание и содержание, а также возраст могут несколько влиять на оттенок яиц. Когда в рационе птицы будет отсутствовать набор аминокислот, то это приведёт к некоторым сбоям в процессе выработки пигментов, а также в дополнение нарушит иные жизненно важные функции в организме. Тогда скорлупа будет окрашена в цвет намного менее насыщенный. Это же касается и возраста птицы, со временем влияние пигмента начинает ослабевать. От рыжей курицы не удастся получить белые яйца, но более кофейные или бежевые вполне возможно. Их оттенок точно станет светлее.Но это не означает, что все яйца менее насыщенного цвета несут исключительно старые курицы. Более светлый оттенок скорлупы также зависит от породы. Только зная происхождение яиц можно объективно оценить их качество.Никаких отличийЭто не так. Под любой скорлупой, вне зависимости от её цвета будет одинаково белый белок. Также цвет скорлупы не влияет на яркость желтка. Скорлупа формируется вместе с количеством протопорфирина, который вырабатывается в организме птицы, и на цвет желтка это не влияет. Его цвет обусловлен количеством каротиноида, который поступает в организм через корм. Цвет скорлупы и желтка никак не связаны между собой, возможен генетический фактор, а также — рацион.Белые ничем не хужеЦвет скорлупы также не оказывает никакого влияния на питательность яиц и их пользу в рационе. Пищевую ценность определяют: содержание белков, жиров, витаминов, а также минералов. Их наличие зависит от условий, в которых содержится птица, а не от её породы. На вкус цвет также не оказывает никакого влияния, химический состав практически идентичен у разного цвета яиц, это доказано исследованиями. И всё равно, некоторые люди предпочитают коричневые яйца белым, считая их более натуральными, так называемым органическим продуктом. В процессе готовки между ними также нет никакой разницы.Все яйца одинаковыеПрочность скорлупы также полностью определяется условиями содержания и питанием курицы. Сама по себе скорлупа действительно может быть разной, у молодой и старой птицы, у старой она становится значительно тоньше. Но это никак не связано с их породой. К тому же, даже у коричневых яиц внутренняя сторона скорлупы остаётся белой, это можно считать подтверждением того, что пигмент не оказывает влияния на свойства.Такие же как и белыеСтоимость не зависит от цвета яиц. Содержание белых, коричневых и даже серых куриц обходится одинаково. И всё же, конкретная маркетинговая политика производителя может оказывать влияние на цену даже из-за более редкого цвета. Как же тогда правильно выбрать яйца?Лучше всего при выборе смотреть на способ содержания кур, это наиболее важный фактор для потребителя. Также важно обратить внимание и на другие критерии, такие как срок годности, на дату упаковки яиц, а также и срок их хранения. Это будет напрямую влиять на их качество и безопасность. Конечно, яйца можно хранить достаточно долго относительно других продуктов, и для этого даже не обязательно использовать холодные помещения и холодильники. Но и у них есть свой срок, он составляет до двадцати восьми дней, практически месяц. В холодильнике этот срок можно увеличить и до двух месяцев, хотя такое, конечно, не желательно. Лучше покупать свежие яйца в меньшем количестве.У яиц нет никакого запаха, конечно, только в том случае, когда они свежие. Однако, если они окончательно испортились, неприятный аромат может появиться даже через скорлупу при полной её целостности. Это будет запах сероводорода и гнили, его ни с чем не перепутать.Нужно лишь внимательно выбиратьТакже стоит обращать внимание на целостность скорлупы каждого яйца. Если у одного она будет треснута, оно быстрее испортится и повлечёт за собой порчу и соседних. К тому же, это свидетельствует о том, что само по себе яйцо изначально было неправильно выведено и не прошло все стадии формирования. Такие дефекты становятся местом для проникновения бактерий и грязи в продукт, что может привести к пищевым отравлениям, это очень опасно. Наличие совсем небольших веснушек на скорлупе вполне допустимо, они не влияют на качество и просто являются особенностью. А вот если на яйцах есть белые пятна, то это уже свидетельствует о том, что у курицы было плохое питание, следовательно и питательные свойства яйца также будут недостаточные.Чистота самой скорлупы также важна. Согласно стандартам, установленным ГОСТом, яйца не должны мыть перед продажей. Дело в том, что как только на яйцо попадает вода, она нарушает его естественные защитные барьеры, это увеличивает риск проникновения бактерий. Яйцо после того, как будет помыто, нужно употреблять в пищу, храниться оно далее не может. Потому совсем небольшие загрязнения на скорлупе вполне допустимы, но с кусками грязи или птичьим пометом на скорлупе лучше просто не брать в магазине изначально. Такие загрязнения означают, что яйца были собраны не сразу, и их реальный срок хранения уже будет значительно меньше чем заявлено на упаковке.От цвета цена зависеть не должнаКак определить, что купленное яйцо действительно свежее? Для этого можно провести простой тест, положив его в воду. Если яйцо свежее, то оно тут же начнёт тонуть на дно, находясь при этом в вертикальном положении. А вот старые яйца тут же начнут всплывать на поверхность, потому что со временем внутри яйца начнёт образовываться воздух, это сделает его менее плотным. Всплывшее яйцо, конечно же, в пищу употреблять уже не стоит, даже если на вид оно будет выглядеть вполне приемлемым и при этом не будет иметь никакого запаха.Нужно чтобы были лишь свежие