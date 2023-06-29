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Нерожденные животные

«Необычные животные в утробе матери», — так назвали свой документальный фильм исследователи из National Geographic, которым удалось с помощью революционной четырехмерной технологии обработки изображений получить снимки полностью сформировавшихся эмбрионов различных животных еще до их рождения.

Это наиболее подробные фотографии эмбрионов животных, которые когда-либо видел человек.

Нерожденные животные

На снимках заметно, что детеныши еще до рождения становятся похожими на своих родителей.

Белые медведи уже имеют мех и обладают маленькими коготкам. Скоро они станут крупнейшими наземными хищниками:

Белые медведи

Змея:

Змея

Дельфин. У детеныша уже начинают образовываться крошечные зубы и хвост:

Дельфин. У детеныша уже начинают образовываться крошечные зубы и хвост

Тигровая акула. Даже в утробе матери острые зубы хорошо заметны.

Тигровая акула

Гепард. Вскоре он превратится в самого быстрого хищника на Земле. Даже на этой стадии видны пятна из шерсти:

Гепард

Императорский пингвин. Вскоре он выйдет наружу, в одну из самых холодных сред обитания на планете:

Императорский пингвин

Чихуахуа. Этот щенок выглядит как маленький медведь:

Чихуахуа

Летучие мыши:

Летучие мыши

Лошадь:

Лошадь

Азиатский слон. Фотография сделана на 12-м из двадцати месяце беременности. Уже сейчас слоненок является миниатюрной копией родителей, даже крошечный хобот уже сформирован.

Азиатский слон

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