Нерожденные животные

«Необычные животные в утробе матери», — так назвали свой документальный фильм исследователи из National Geographic, которым удалось с помощью революционной четырехмерной технологии обработки изображений получить снимки полностью сформировавшихся эмбрионов различных животных еще до их рождения.



Это наиболее подробные фотографии эмбрионов животных, которые когда-либо видел человек.







На снимках заметно, что детеныши еще до рождения становятся похожими на своих родителей.



Белые медведи уже имеют мех и обладают маленькими коготкам. Скоро они станут крупнейшими наземными хищниками:







Змея:







Дельфин. У детеныша уже начинают образовываться крошечные зубы и хвост:







Тигровая акула. Даже в утробе матери острые зубы хорошо заметны.







Гепард. Вскоре он превратится в самого быстрого хищника на Земле. Даже на этой стадии видны пятна из шерсти:







Императорский пингвин. Вскоре он выйдет наружу, в одну из самых холодных сред обитания на планете:







Чихуахуа. Этот щенок выглядит как маленький медведь:







Летучие мыши:







Лошадь:







Азиатский слон. Фотография сделана на 12-м из двадцати месяце беременности. Уже сейчас слоненок является миниатюрной копией родителей, даже крошечный хобот уже сформирован.







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