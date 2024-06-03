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Детройт 1940-х: ретро фотографий, которые позволяют окунуться в историю


Ретро фотографии, которые позволяют окунуться в историю.

Ретро фотографии, которые позволяют окунуться в историю.

Детройт начала XX века – город, в котором активно развивалась автомобильная промышленность. Именно на 1940-е пришёлся автомобильный бум, но в последующее десятилетие заводам пришлось перепрофилироваться на выпуск военных автомобилей. Чем жил город в то время, как выглядели люди, что происходило на улицах можно увидеть на фото в этом обзоре.

1. Военный завод


Зенитные орудия нового образца перед отправкой.

Зенитные орудия нового образца перед отправкой.

 

2. Протесты в Детройте



Жертва расовых волнений в Детройте, 21 июня 1943 года.

 

3. Профессиональное исполнение


Прыжок через автомобиль, 29 октября 1949 года.

Прыжок через автомобиль, 29 октября 1949 года.

 

4. Панорама города


Панорама Детройта в июле 1942 года.

Панорама Детройта в июле 1942 года.

 

5. Очередь в спецотдел кадровой военной комиссии


Очередь для регистрации на новые рабочие места, 17 августа 1945 года.

Очередь для регистрации на новые рабочие места, 17 августа 1945 года.

 

6. Очередь на АЗС


Автомобильная очередь на одной из заправочных станций.

Автомобильная очередь на одной из заправочных станций.

 

7. Филиал NAACP


Люди, работающие в филиале национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения в Детройте, штат Мичиган, в 1940-х годах.

Люди, работающие в филиале национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения в Детройте, штат Мичиган, в 1940-х годах.

 

8. Разгон демонстрации


Полиция применяет слезоточивый газ для разгона митингующих на главной улице Детройта.

Полиция применяет слезоточивый газ для разгона митингующих на главной улице Детройта.

 

9. Практикующие маги


Спиритический сеанс на Хэллоуин в 1946 году в Детройте.

Спиритический сеанс на Хэллоуин в 1946 году в Детройте.

 

10. Путешествие на поезде


Группа солдат и офицеров в поезде, 15 марта 1944 года.

Группа солдат и офицеров в поезде, 15 марта 1944 года.

 

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