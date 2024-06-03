Детройт 1940-х: ретро фотографий, которые позволяют окунуться в историю

Ретро фотографии, которые позволяют окунуться в историю.

1. Военный завод

Зенитные орудия нового образца перед отправкой

2. Протесты в Детройте

Жертва расовых волнений в Детройте, 21 июня 1943 года.

3. Профессиональное исполнение

Прыжок через автомобиль, 29 октября 1949 года.

4. Панорама города

Панорама Детройта в июле 1942 года.

5. Очередь в спецотдел кадровой военной комиссии

Очередь для регистрации на новые рабочие места, 17 августа 1945 года.

6. Очередь на АЗС

Автомобильная очередь на одной из заправочных станций.

7. Филиал NAACP

Люди, работающие в филиале национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения в Детройте, штат Мичиган, в 1940-х годах.

8. Разгон демонстрации

Полиция применяет слезоточивый газ для разгона митингующих на главной улице Детройта.

9. Практикующие маги

Спиритический сеанс на Хэллоуин в 1946 году в Детройте.

10. Путешествие на поезде

Группа солдат и офицеров в поезде, 15 марта 1944 года .