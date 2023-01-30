«Феличита»: из-за чего распалась идеальная семейная пара, исполнившая знаменитую песню

Этот итальянский семейный дуэт знали во всем мире, для советских слушателей в 1980-х гг. их «Феличита» стала любимой песней и классикой итальянской эстрады. Аль Бано Карризи и Ромина Пауэр были идеальной парой на протяжении 30 лет, но их счастье рухнуло, как карточный домик, после семейной трагедии.











Знаменитый семейный дуэт







Ромина Франческа Пауэр родилась в богатой семье итальянского эмигранта, сделавшего карьеру в Голливуде, – Тайрона Пауэра, и актрисы Линды Кристиан. В Италию Ромина впервые приехала в 17 лет, чтобы продолжить музыкальное образование – еще в 14 лет она выпустила вою первую сольную пластинку. На тот момент 25-летний Аль Бано Карризи был известным певцом в Италии и ведущим фестивалей в Сан-Ремо. Их роман начался сразу после знакомства, и уже в следующем году они поженились. Мать девушки была не в восторге от выбора дочери – Карризи родился в очень бедной семье, он пробивал себе дорогу сам, работая официантом, поваром и рабочим на конвейере, пока его талант не заметили на песенном конкурсе. И все же Ромина пошла наперекор матери и вышла замуж за Карризи.







У них родилось четверо детей, Ромина, несмотря на американское воспитание, соблюдала традиции классических итальянских семей с патриархально-католическим укладом: она беспрекословно уступила мужу роль главы семьи. Возможно, поэтому их союз был на удивление крепким и долговечным. К тому же их объединяло совместное творчество и общие интересы: Ромина писала стихи, Аль Бано – музыку, песни они исполняли дуэтом.







Их первый совместный диск вышел в 1975 г. В 1976 г. семейный дуэт представлял Италию на «Евровидении» и занял 7-е место. После выступления на фестивале в Сан-Ремо в 1982 г. дуэт узнал весь мир. Их песня «Феличита» вошла в тройку призеров. Они гастролировали во многих странах, в том числе в СССР, где даже записали пластинку со своими лучшими хитами. В 1985 г. они вновь приняли участие в «Евровидении» и снова заняли 7-е место.







Одни из самых популярных в СССР итальянских исполнителей







В СССР в 1980-х гг. самыми популярными и любимыми итальянскими исполнителями были Адриано Челентано, Тото Кутуньо и Аль Бано с Раминой. Когда дуэт в 1986 г. приехал на гастроли в Ленинград, 14-тысячный зал Спортивно-концертного комплекса им. Ленина в течение двух недель был переполнен ежедневно.











В 1994 г. в их семье случилось горе: пропала старшая дочь Иления. 24-летняя девушка уехала в Новый Орлеан на фестиваль альтернативной молодежи и больше не вернулась. Поиски не дали никаких результатов. Ромина впала в тяжелейшую депрессию, перестала уделять внимание остальным детям. Однажды в интервью Аль Бано сказал: «Иления мертва, и я уже свыкся с этой мыслью». Ромина не смогла ему простить этих слов. «Ты предал нашу дочь, и я не хочу жить с предателем!» – заявила она и ушла от мужа после 30 лет совместной жизни.







Их последний альбом вышел в 1995 г. Многие не могли поверить в то, что эта пара может расстаться. Но Ромина до последнего продолжала надеяться на спасение дочери и не могла простить мужу утрату надежды. В 1999 г. они получили официальный развод. Аль Бано продолжал писать песни и выступал сольно, Ромина оставила эстраду, занялась живописью, принимает участие в телешоу, пишет сценарии, снимает документальные фильмы. Оба нашли свое счастье с молодыми партнерами и не жалеют о случившемся.







Исполнители песни *Феличита*











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