Зачем жарить мыло на сковороде

Во время приготовления еды на сковородах образуется нагар, который очень сложно почистить, ведь для этого нельзя использовать металлические губки и агрессивные чистящие средства.
Однако есть простой и бюджетный способ решить эту распространенную бытовую проблему — использование хозяйственного мыла.
Натрите хозяйственное мыло на мелкой терке и равномерно распределите мыльную крошку тонким слоем по сковороде.
Налейте в сковороду небольшое количество воды: она должна прикрывать мыльную стружку.
Поставьте сковороду на средний огонь и нагревайте до тех пор, пока мыло полностью не растворится в воде. Этот процесс займет порядка 7-10 минут. Во время нагрева распределяйте мыльную воду по стенкам сковороды с помощью губки для мытья посуды.
Почистите горячую сковороду жесткой частью губки, весь нагар будет уходить без каких-либо усилий.
После такой чистки сковорода будет как новая.
Смотрите на видео, зачем жарить на сковороде хозяйственное мыло:
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