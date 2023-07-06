Зачем жарить мыло на сковороде

Во время приготовления еды на сковородах образуется нагар, который очень сложно почистить, ведь для этого нельзя использовать металлические губки и агрессивные чистящие средства.

Однако есть простой и бюджетный способ решить эту распространенную бытовую проблему — использование хозяйственного мыла.

Натрите хозяйственное мыло на мелкой терке и равномерно распределите мыльную крошку тонким слоем по сковороде.







Налейте в сковороду небольшое количество воды: она должна прикрывать мыльную стружку.

Поставьте сковороду на средний огонь и нагревайте до тех пор, пока мыло полностью не растворится в воде. Этот процесс займет порядка 7-10 минут. Во время нагрева распределяйте мыльную воду по стенкам сковороды с помощью губки для мытья посуды.







Почистите горячую сковороду жесткой частью губки, весь нагар будет уходить без каких-либо усилий.







После такой чистки сковорода будет как новая.



Смотрите на видео, зачем жарить на сковороде хозяйственное мыло:



