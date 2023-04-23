Нестандартные возможности обычного полиэтиленового пакета с водой

Имея дома запас прочных полиэтиленовых пакетов, легко справиться с возникающими в повседневной жизни бытовыми ситуациями. Не удивляйтесь, при минимуме усилий обычный пакет с успехом можно использовать для создания безвредного репеллента. Поможет целлофановый кулек также увеличить срок хранения продуктов.

Пакет обязательно должен быть прозрачным. В идеале новым или не имеющим повреждений. Для начала берем небольшой кусок фольги, разрываем на 4 части и формируем шарики.

Заполняем пакет водой до половины и отправляем внутрь шарики.







Крепко завязываем пакет при помощи резинки для денег. Затем просто привязываем в нужном месте. В результате получаем безвредный и отлично работающий отпугиватель для мух. Отражающаяся от алюминиевой фольги вода является визуальным репеллентом для мух. Такой пакет можно разместить не только на кухне, но даже на улице, к примеру, в зоне барбекю, непосредственно у входной двери или в беседке. Мухи просто будут облетать это место стороной.







Поместив излишек продуктов в пакет, можно надолго сохранить их в первозданном виде даже без заморозки.

И все это благодаря вакуумной упаковке, а точнее за счет извлечения воздуха из пакета. Чтобы убрать лишний воздух, просто окунаем пакет с продуктами в емкость с водой так, чтобы содержимое оказалось полностью под водой. В результате воздух вытесняется, а стенки пакета, находящиеся непосредственно над продуктами, плотно прилегают друг к другу.







Удобнее для таких целей использовать фасовочные пакеты с замком. После того как воздуха внутри не осталось, застегиваем пакет сверху, обтираем, а затем отправляем на хранение в холодильник.





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