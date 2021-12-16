Лучшие утренние напитки для бодрости и хорошего настроения

Многим людям, для того чтобы прийти в себя утром, необходимо хоть как-то взбодриться. Обычно помогает чашка ароматного кофе, но чтобы как-то разнообразить свое утро, предлагаю вам список вкусных полезных напитков, которые подарят вам хорошее настроение и заряд бодрости на весь день. А с какого напитка начинается ваше утро?





Зелёный чай с имбирём







Вскипятить литр воды и залить ею хороший зелёный чай (примерно 8 пакетиков) с нарезанным корешком имбиря. Дать настояться пару минут, чай убрать. Когда процеженная жидкость остынет, она резко превратится в ваш любимый утренний напиток. Лимон и сахар — по желанию.







Вскипятить литр воды и залить ею хороший зелёный чай (примерно 8 пакетиков) с нарезанным корешком имбиря. Дать настояться пару минут, чай убрать. Когда процеженная жидкость остынет, она резко превратится в ваш любимый утренний напиток. Лимон и сахар — по желанию.







Чай с молоком и кардамоном







Слегка размятые стручки кардамона (примерно 3-4 штучки) смело отправляются в кастрюлю с молоком (пол литра) и парой пакетиков любимого чёрного чая без добавок. Всё дружно кипятится на огне минут 5 и всё, чудо инженерной чайной мысли готово!







Слегка размятые стручки кардамона (примерно 3-4 штучки) смело отправляются в кастрюлю с молоком (пол литра) и парой пакетиков любимого чёрного чая без добавок. Всё дружно кипятится на огне минут 5 и всё, чудо инженерной чайной мысли готово!





Пряный холодный латте







Встрепенитесь, латентные баристы, тайные фанаты замысловатых кофейных напитков (а так же счастливые обладатели френч-пресса), этот рецепт для вас! В вышеупомянутый пресс складываем 200 мл молотого кофе и специи (кардамон, корица, имбирь, гвоздика, щепотка Горячее кофе перелить в кувшин, остудить, дать постоять, а уж потом разбавлять молоком и украшать взбитыми сливками.







Встрепенитесь, латентные баристы, тайные фанаты замысловатых кофейных напитков (а так же счастливые обладатели френч-пресса), этот рецепт для вас! В вышеупомянутый пресс складываем 200 мл молотого кофе и специи (кардамон, корица, имбирь, гвоздика, щепотка соли ), заливаем литром воды и запускаем шайтан машину.Горячее кофе перелить в кувшин, остудить, дать постоять, а уж потом разбавлять молоком и украшать взбитыми сливками.





Холодный «медленный» кофе







Залить 130 г свежемолотого кофе водой (830 мл), закрыть крышкой и оставить на 12 часов. Вспомнить о своем проекте, процедить через кофейный фильтр и поставить в холодильник, где такой напиток может жить до 5 дней. Наслаждаться!







Залить 130 г свежемолотого кофе водой (830 мл), закрыть крышкой и оставить на 12 часов. Вспомнить о своем проекте, процедить через кофейный фильтр и поставить в холодильник, где такой напиток может жить до 5 дней. Наслаждаться!





Холодный чай с лаймом и тимьяном







Берем солидную кастрюлю и начинаем творить: в полтора литра воды кидаем цедру, лимонный сок, специи (корица+тимьян). Как закипит, добавить 3 пакетика чёрного чая и пару веточек стевии и благополучно забыть об этом замысловатом чае на 15 минут. Вынуть заварку, снова обзавестись амнезией, на этот раз на час. Процедить в кувшин, поставить в холодильник, тут же достать и пить с чистой совестью!







Берем солидную кастрюлю и начинаем творить: в полтора литра воды кидаем цедру, лимонный сок, специи (корица+тимьян). Как закипит, добавить 3 пакетика чёрного чая и пару веточек стевии и благополучно забыть об этом замысловатом чае на 15 минут. Вынуть заварку, снова обзавестись амнезией, на этот раз на час. Процедить в кувшин, поставить в холодильник, тут же достать и пить с чистой совестью!





Цикорий с какао







Необычный, но жутко вкусный дуэт. Делается проще не придумаешь: нагреть 250 мл молока, добавить







Необычный, но жутко вкусный дуэт. Делается проще не придумаешь: нагреть 250 мл молока, добавить какао , постоянно помешивая, так же поступить с цикорием. До кипения не доводить!





Кофейный смузи







Просто смешивайте в блендере миндальное молоко, ванильный протеин (из отдела спортивного питания, ага), банан, кофе и лёд.







Просто смешивайте в блендере миндальное молоко, ванильный протеин (из отдела спортивного питания, ага), банан, кофе и лёд.





Кофе с цитрусовым соком







Чашку обычного кофе переливаем в большую ёмкость и добавляем свежевыжатый сок апельсина. По желанию — сахар и лёд. Просто, не так ли?







Чашку обычного кофе переливаем в большую ёмкость и добавляем свежевыжатый сок апельсина. По желанию — сахар и лёд. Просто, не так ли?





Холодный кофе со сгущёнкой







Всё так же просто: смешиваем в блендере кофе (500 мл), сгущёнку и молоко (примерно в одинаковых количествах, 100 мл будет в самый раз). Улучшаем, добавляя лёд, сливки, тёртый шоколад или маленькие зефиринки.







Всё так же просто: смешиваем в блендере кофе (500 мл), сгущёнку и молоко (примерно в одинаковых количествах, 100 мл будет в самый раз). Улучшаем, добавляя лёд, сливки, тёртый шоколад или маленькие зефиринки.

