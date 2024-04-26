Зачем в СССР выпускали холодильники с замком

Холодильник с замком был особенно актуален для кухонь в коммунальных квартирах / Фото: stroynews.link.ru

Закрывающийся на ключ холодильник выступал гарантией того, что продукты останутся целыми / Фото: moskva.bt-technika.ru

Рефрижератор выполнял роль сейфа на случай отъезда / Фото: teletype.in

Современные холодильники не оснащаются замками, однако ими можно управлять дистанционно / Фото: twitter.com