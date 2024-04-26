Зачем в СССР выпускали холодильники с замком

Холодильники времен СССР делались на века. Даже сейчас можно где-то на даче или в деревне увидеть старые модели. К тому же некоторые из них еще и рабочие. Но не это самое удивительные. Были конструкции с замками, самыми что ни на есть настоящими. Очень даже интересное решение для тех, кто хочет похудеть. Но дело было совсем в другом.
Холодильник с замком был особенно актуален для кухонь в коммунальных квартирах / Фото: stroynews.link.ru
Закрывающийся на ключ холодильник выступал гарантией того, что продукты останутся целыми / Фото: moskva.bt-technika.ru
Одной из причин являлась жизнь в коммуналках. В пятидесятых-шестидесятых годах двадцатого века в таких квартирах проживали по несколько семей. Холодильник с замком был своеобразной гарантией того, что продукты одной семьи не будут съедены другой.
Рефрижератор выполнял роль сейфа на случай отъезда / Фото: teletype.in
Холодильник в роли сейфа. В те годы многие прятали ценные вещи именно в него, закрывали на замок и уходили или уезжали с этим ключом. В послевоенные годы было много случаев воровства. Входная дверь спасти от воров не могла, ведь была изготовлена из дерева.
Современные холодильники не оснащаются замками, однако ими можно управлять дистанционно / Фото: twitter.com
В наше время нет бытовых моделей холодильников с замками. Хотя есть «умные» модели, которые через интернет сопряжены со смартфоном и ими можно управлять дистанционно.
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