Вещи, из-за которых беспорядок в квартире станет вашим постоянным спутником

Тратите целый выходной на уборку, вытирая пыль, надраивая пол, складывая вещи в шкаф, а квартира все равно выглядит неопрятной. Знакомо? Не спешите винить себя.







Проблема не в том, что вы плохо наводите порядок или уделяете этому процессу мало времени. Просто в вашем интерьере присутствуют вещи, которые провоцируют хаос в помещении.

1. Неправильно подобранные цвета

2. Зеркала в неверных зонах

3. Много маленьких предметов на одной поверхности

4. Средства и продукты в заводских упаковках

5. Много домашних растений

6. Шторы неправильной длины

7. Маленькие коврики

Novate.ru рассказывает о самых популярных из них.Вместо коричневых стен выбирайте белыеГрамотный подбор цветовой гаммы – залог стильного, уютного и красивого интерьера, который будет актуальным и через пять лет после ремонта. Однако зачастую именно в этом вопросе возникают проблемы. Желая повторить картинку, увиденную в интернете, хозяева квартиры полностью игнорируют «исходные» условия: метраж, освещение, высоту потолков, количество мебели, свой образ жизни и прочее, а ведь отталкиваться нужно именно от этого.Также следует сразу вычеркнуть из своего списка оттенки, которые изначально выглядят тускло и грязно. К ним относятся коричневый, желтый, зеленый. Не стоит красить стены в такие цвета – вместо ощущения уюта, свежести, свободного пространства они создадут впечатление хаоса. Этот тот самый момент, когда даже после уборки будет казаться, что в комнате беспорядок. А все из-за неправильного цвета стен.Еще один важный момент – оттенок декоративных элементов. Откажитесь от идеи использовать большое количество черных деталей, ведь они ассоциируются с пылью. Более того, на таких предметах видны абсолютно все загрязнения, начиная от разводов от воды, и заканчивая отпечатками пальцев.Не размещайте зеркало напротив кроватиЗеркало, как и любой другой предмет интерьера, необходимо использовать с умом, четко понимая, в какой комнате и в какой зоне оно будет смотреться наиболее уместно. Например, если разместить предмет в крохотной темной комнате, куда попадает минимум солнечных лучей, визуально она будет казаться еще меньше.Не стоит вешать зеркало напротив кровати или пространства, загроможденного мебелью, – отражение большого количества вещей вызовет ощущение хаоса, даже если вы наведете в комнате идеальный порядок. Еще одно «запретное» место для размещения – напротив прямого источника света. Неважно, что именно это будет – окно или торшер, в любом случае зеркалу здесь не место, так как на его поверхности будут заметны любые пятна, разводы, отпечатки пальцев и прочие загрязнения. Вряд ли вам хочется ежедневно натирать зеркало, правда? Кроме того, яркие блики, отражающиеся от поверхности, начнут раздражать глаза и доставлять дискомфорт.Не менее важным нюансом является рама. Массивные, громоздкие, вычурные изделия уместно смотрятся только в просторных, роскошных квартирах, оформленных в классических стилях. Во всех остальных случаях они кажутся неуместными.Складывайте косметику в корзинкуДекор полок, поверхностей столов и прикроватных тумбочек – это особый вид искусства. Дело в том, что если бездумно заставить их большим количеством самых разных предметов, композиция будет смотреться неряшливо и создавать ощущение беспорядка. Понятно, что косметику, средства по уходу за кожей и волосами, сувениры, привезенные из путешествий, хочется держать в одном месте, чтобы точно знать, где, что лежит. Однако, согласитесь, смотреть на хаос, которые они образуют, тоже не слишком приятно.Чтобы совместить приятное с полезным – сделать полку красивой, аккуратной и функциональной – попробуйте сложить все предметы в плетеную корзинку или красивую картонную коробку. Так они всегда будут под рукой, но не станут портить идеальную картинку.На заметку: Если вы не понимаете, хорошо ли выглядит та или иная зона в квартире, сфотографируйте ее на телефон, а через некоторое время тщательно изучите снимок. Так будет проще увидеть, что именно вам не нравится в этом участке комнаты.Пересыпьте сыпучие продукты в красивые емкостиРечь идет о бытовой химии, а также крупах и прочих сыпучих продуктах, которые мы обычно храним в заводских упаковках. Все эти бутылочки, баночки, пакетики с яркими этикетками привлекают ненужное внимание и раздражают взгляд. Чтобы избежать такого результата, купите одинаковые емкости для хранения, а также наклейки, которые будут показывать, что и где находится.Для бытовой химии идеально подойдут черные или белые дозаторы, а для продуктов питания – прозрачные пластиковые или стеклянные баночки. Такие емкости смело можно будет поставить на открытую полку, не боясь, что они спровоцируют визуальный шум. Что касается косметики от разных брендов, которая априори отличается друг от друга по внешнему виду, то ее лучше сложить в ящик или красивую, аккуратную корзинку.Ограничьтесь в гостиной одним большим цветкомС тех пор, как в моду вошло все естественное и натуральное, начался настоящий бум на комнатные растения. Даже те хозяйки, которые изначально были скептически настроены к живым цветам и предпочитали искусственные, завели несколько «зеленых друзей», чтобы не отставать от модных тенденций.Однако во всем важна мера. Если вы не смогли вовремя остановиться, и комнатные растения разрослись в настоящие джунгли, об аккуратном и опрятном виде квартиры смело можно забыть. Со временем цветы начнут оплетать своими побегами мебель и стены, портить поверхности. Кроме того, квартира визуально станет выглядеть маленькой и захламленной.Если вы любите живые растения, найдите для них подходящие места в квартире и расставьте таким образом, чтобы они украшали комнаты, а не создавали беспорядок. Цветы в высоких кашпо идеально впишутся в угол, а из маленьких горшков можно составить композиции для журнального столика или прикроватной тумбочки.Выбирайте оптимальную длину шторЖители скандинавских стран давно отказались от плотных штор, предпочитая оставлять окно открытым или закрывать его полупрозрачными занавесками. Если в вашу квартиру попадает мало солнечного света, советуем брать пример со скандинавов. Если же «голое» окно – это слишком для вас, тогда научитесь правильно подбирать шторы, чтобы избежать ощущения хаоса в комнате.Так, например, слишком короткие занавески визуально сделают помещение крохотным и неуютным, а чересчур длинные шторы, которые «подметают» пол, весьма далеки от практичности – они собирают пыль, шерсть, волосы, а иногда даже служат лежанкой для домашнего питомца.Что касается плотности и внешнего вида текстиля, здесь тоже есть свои нюансы: тяжелые вычурные шторы с узорами, бахромой, кисточками и прочими элементами декора – это прошлый век. Они смотрятся громоздко, перегружают пространство и ставят под сомнение ваш хороший вкус.Самый оптимальный вариант – занавески из легких, струящихся тканей, которые хорошо пропускают солнечный свет и не достают до пола примерно на пять-семь сантиметров. Если же вы нуждаетесь в плотных шторах, выбирайте лаконичные однотонные изделия, которые будут гармонично вписываться в интерьер по цветовой гамме.Для зоны отдыха в гостиной не подходят маленькие коврикиКовер – один из главных элементов тепла и уюта в квартире. Он придает интерьеру красоты, стиля, элегантности, а при грамотном выборе способен даже визуально расширить пространство. Однако, если вы отдаете предпочтение маленьким коврикам, произвольно разбросанным по комнате, ждать положительного эффекта не стоит. Наоборот – из-за них в помещении будет бардак. Ковер – это не просто часть декора, как, например, статуэтка или картина. Он должен служить определенной цели и занимать конкретно предназначенное для него место.