5 самых таинственных загадок современной истории

История человечества буквально кишит тайнами и секретами. И что уж говорить о древнем мире или средневековье, когда даже ХХ век оставил нам в наследство столько загадок, что мы ещё не скоро с ними разберёмся. В этой подборке мы расскажем о пяти наиболее странных и интересных тайнах ХХ века, которые до сих пор мучают любителей совать нос в чужие дела.







1. Исчезновение поезда «Санетти».



Эта история началась в июле 1911 года, когда туристическая компания «Санетти» решила организовать развлекательную поездку для некоторых представителей богатого сословия Италии. На поезде, состоящим из локомотива и трёх вагонов, в поездку отправились 106 пассажиров. Всё шло как обычно до… Ломбардского тоннеля, в который состав въехал, но наружу так и не выехал! Он просто бесследно исчез! Спастись, а вернее не пропасть вместе с остальными, удалось лишь двум пассажирам. Им посчастливилось покинуть поезд в самый последний момент. И именно они рассказали об облаке странного очень густого белого тумана, который окутал поезд и вызвал у пассажиров приступы ужасной паники, похожей на помешательство.



После исчезновения, тоннель и все окрестности были тщательным образом осмотрены и изучены. Но никаких следов ни поезда, ни пассажиров найти не удалось. Вскоре его замуровали и благополучно о нём забыли так же, как и о самой истории. Однако, в 1926 году один из родственников пассажира из пропавшего состава, просматривая архивные документы, обнаружил очень необычную запись. В ней сообщалось о неизвестно откуда появившихся в Мексике 104 итальянцах, которые заявляли, что прибыли на поезде прямиком из Рима. А самая большая странность заключалась в том, что запись эта датировалась 1845 годом.







Итальянцев тогда посчитали сумасшедшими и поместили в психбольницу под присмотр врачей, о чём свидетельствуют записи, оставленные психиатром клиники. Очевидцы отмечали, что вещи и одежда итальянцев вовсе не соответствовали тому времени, а кое-какие из этих вещей сохранились и по сей дей. В частности, табакерка с надписью «1907».



Безуспешные попытки найти пропавший поезд или хотя бы понять, что с ним произошло продолжались ещё несколько десятилетий, до тех пор, пока во время Второй Мировой войны авиабомба полностью не разрушила замурованный тоннель.







2. Филадельфийский эксперимент.



В октябре 1943 года, в обстановке особой секретности ВМС США провели очень необычный эксперимент под кодовым названием «Филадельфия». Целью эксперимента была разработка новой технологии, которая бы позволила сгенерировать на военном эсминце мощнейшие электромагнитные поля, благодаря которым световые и радиоволны были бы вынуждены огибать корабль. То есть фактически задачей эксперимента было создание корабля-невидимки, своеобразного «Летучего голландца», незаметного для глаз и локаторов противника. Однако, если верить многочисленным публикациям в послевоенной бульварной прессе, эксперимент сразу пошел не так, как планировалось. Корабль, находящийся в доке, после включения аппаратуры сначала оказался окутан зеленоватым светом, а затем и вовсе исчез. Вскоре он, правда, появился, но не в месте проведения эксперимента, а в Норфолке, штат Вирджиния. Как утверждает западная пресса, там его видели многочисленные свидетели.







После завершения столь «успешного» эксперимента в живых на корабле обнаружили 21 человека, 13 из которых умерли от ожогов, поражения электрическим током, облучения, и страха. А то, что произошло с остальными 27, не поддаётся никакому объяснению — людей нашли в прямом смысле сросшимися, слившимися с корпусом корабля.







3. Гибель группы Дятлова.



Есть на Урале гора Отортен, которую принято считать зоной аномалий. В разное время в этих местах происходили трагические события. Одна из таких ужасных историй произошла в феврале 1959 года. На склонах этой горы, название которой в переводе с языка манси звучит как: «Не ходи туда», при невыясненных обстоятельствах погибла группа туристов. Поисковые отряды, которые нашли их, и судебномедицинские эксперты были удивлены тем, что они там увидели. Вокруг места происшествия и ниже по склону снег был, как будто оплавлен при очень высокой температуре.



Причиной смерти, как было установлено, явилось переохлаждение организма. Но в глаза бросились сразу 3 вещи. Во-первых: почему два человека лежали рядом с кострищем абсолютно голыми и в динамической позе. Во-вторых: у одного из членов погибшей группы была трещина во лбу. В-третьих: трупные пятна были обнаружены на частях тел, которые не контактировали с землей, что противоречит правилам медицины! Ведь это возможно только в том случае, если тела после смерти переворачивали… Но каких-либо следов, кроме тех, что оставили туристы, так и не было обрнаружено.







Странно так же и то, что запасы, найденные в палатке, остались нетронутыми. Более того, люди стали внезапно выбираться из нее. Причем все и сразу. И не просто через выход, а, будто бы разрезая палатку изнутри, пытаясь из неё выбраться. Необычны и следы на снегу, оставленные членами группы: кто-то шёл от палатки босиком, кто-то в одном носке и валенке. Место, где погибли 9 туристов, назвали перевал Дятлова в честь руководителя группы.



До сих пор выдвигаются различные теории о том, что же произошло на склоне этой зловещей горы. Кто-то, основываясь на том, что в тот же день рядом с теми местами было необычное небесное явление (светящийся шар двигался в направлении северо-востока), говорят о том, что туристы погибли от инопланетного вмешательства. Другие говорят, что рядом упала ракета, после секретных испытаний наших войск.







4. Тунгусский метеорит.



Падение Тунгусского метеорита 17 июня 1908 г. (30 июня по старому стилю) в районе реки Подкаменная Тунгуска сопровождалось сильнейшим воздушным взрывом мощностью около 40–50 мегатонн. Сначала летел огненный шар, который взорвался на высоте около 7–10 км, а затем в течение 5 часов длилась магнитная буря. Взрывом повалило лес на площади 2100 кв. км, на расстоянии 200 км от эпицентра в домах повыбивало стекла, а грохот был слышен еще дальше — на расстоянии 800 км.







Что необычного, казалось бы, в простом падении, да, большого метеорита? Ведь обломки из космоса бомбардируют нашу планету постоянно?! Но… тунгусский метеорит так и не был найден. Даже само место его падения обнаружили только через 20 лет на расстоянии 100 км от взрыва. К тому же, до сих пор не ясно был ли это на самом деле метеорит, или нечто иное. Высказываются разные предположения: от крушения космического корабля пришельцев, до сверхсекретного научного эксперимента по применению новейшего энергетического оружия.







5. Чудовище озера Лох-Несс.



Таинственное озеро Лох-Несс распологается в высокогорьях Шотландии и опоясано вертикальными скалами, поднимающимися на две тысячи футов. Лох-Несс входит в тройку озер, насыщающих Большую Долину — громадный разлом, отгораживающий Северную Шотландию от всей остальной Британии. Глубина Лох-Несса порой доходит до девяти сотен футов. Это по-настоящему огромное озеро скрывает внутри себя грандиозные секреты. В его мрачных водах, непросматриваемых по вине торфяного дна, много раз сталкивались со необычным чудовищем, напоминающем тех, что обитали на нашей планете за миллионы лет до появления человека.



Примечательно, что самое первое упоминание о Лох-Несском чудовище относится к 565 году н. э. Правда, в те далекие времена появление монстра объясняли происками злых сил. В следующий раз о нем заговорили лишь много столетий спустя. С 565-го года до начала 19-го века никаких упоминаний не встречается. Однако, с 1933 и по наши дни его видели более 5000 раз! Если, конечно, очевидцы не врут.







Так ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ? Теорий масса. Самая популярная гласит, что неизвестное Лох-Несское чудовище — вымерший миллионы лет назад динозавр — плезиозавр. По словам сторонников данной теории, он попал в ловушку после того, как в результате тектонических сдвигов суша приподнялась и часть доисторического моря оказалось озером. Однако вероятность того, что одна особь может прожить хотя бы несколько столетий, довольно мала. В связи с этим популяция загадочного монстра должна насчитывать несколько десятков особей, для того чтобы иметь возможность размножаться. Помимо этого, такой популяции необходимо было большое количество пищи для пропитания. Но для подобных целей озеро Лох-Несс мало, и вряд ли оно может прокормить столько плезиозавров.







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