Наш бледно-голубой дом под названием Земля стал такого цвета относительно недавно. В первые свои два миллиарда лет он из космоса выглядел пурпурным, и виноват в этом был фотосинтетический пигмент ретинальдегид.
Такое утверждение прозвучало от сотрудников NASA. Когда Земле исполнилось 2,4 миллиарда лет, на её поверхности что-то произошло (никто не знает что), фотосинтетические формы жизни эволюционировали и стали использовать хлорофилл. До этого они пользовались этим самым ретинальдегидом или ретиналом. Последний — это аналог хлорофилла. Его главное отличие состоит в том, что ретинал улавливает зелёную часть спектра, а хлорофилл «ловит» свет в синем и частично красном диапазоне.
Ретинал был частью бактериородопсина, используемого для фотосинтеза некоторыми бактериями. Он и придавал целым колониям микроорганизмов пурпурно-красный цвет. Поэтому в те далёкие времена Земля, скорее всего, была пурпурной.
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Миллиарды лет назад Земля была пурпурной
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