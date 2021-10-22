Модные по-божески

На турецких берегах выросло поколение молодых женщин-миллениалов, которых воспитывали в светских, слегка прозападных условиях. У них была возможность постоянно наблюдать за развитием модной индустрии. Многие из них по-прежнему религиозны, поэтому, когда их вера столкнулась со вполне земным желанием быть красивыми и яркими, это стало толчком для развития целого фешен-направления под названием «мусульманский шик».



Девушки, которые выкладывают в инстаграм свои луки с хештегом #muslimchic, учатся, работают, ведут активный образ жизни. Они хотят носить стильную качественную одежду, делать яркий макияж. При этом они не отказываются от собственных религиозных убеждений и никогда не забывают про хиджаб.







В Турции эти барышни стали внушительной экономической силой, ведь многие бренды теперь делают ставку на «мусульманский шик». Хулья Аслан — один из идеологов #muslimchic, работает маркетинг-консультантом для брендов, которые хотят удовлетворить желания современных мусульманок быть стильными и выглядеть как правоверные.















По словам Хульи, ничего подобного не было примерно до 2010 года. Косметика и высокие каблуки никогда не поощрялись, а чтобы приобрести более-менее приличные наряды, нужно было обращаться к портнихе и шить одежду на заказ.

В общедоступных магазинах все изделия были слишком унылыми. Ситуация изменилась благодаря возросшему влиянию женщин в обществе.Основательница одного из первых массовых модных брендов для мусульманок KAYRA Фаркан Ортакайя считает, что стремление к стилю пришло вместе с изменением образа жизни — если женщина сидит дома и занимается хозяйством, она реже будет думать о своем внешнем виде. Другое дело, когда ей приходится часто выходить в люди — посещать университет или работу.Разумеется, стремление к тому , чтобы выглядеть стильно, не могло остаться незамеченным. Противники «мусульманского шика» уверены, что гламур и религия несовместимы, а поощрять в девушках подобное тщеславие равносильно тому, чтобы толкать их на грех.«Пророк Мухаммед поощрял желание женщин украшать себя, но это не значит, что нужно носить яркий макияж и тратить тысячи на платок», — считает Сема Марасли, турецкий автор , пишущий о роли женщин в исламе.Однако девушки, которые сегодня успешно находят компромисс между религией и модой , уверены, что на самом деле заветная мечта мужчин, взывающих к традициям, — запереть мусульманских женщин между плитой и спальней.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)