Пустынная земля острова Пасхи: Куда исчезла целая цивилизация

Величайшее наследие Рапа Нуи. | Фото: jadiberita.com.
На протяжении многих столетий на острове Пасхи процветала цивилизация рапа-нуи, а в середине XIX века она внезапно исчезла. Ученые выдвигают множество версий, почему так случилось. Одни склоняются в сторону экологического коллапса, другие считают, что причиной их уничтожения стали огромные статуи моаи. Люди разорили свой остров настолько, что он стал непригодным для жизни.
Знаменитые монументы острова Пасхи. | Фото: reddit.com.
В ученых кругах довольно популярна теория экоцида, т. е. практически полное уничтожение природных ресурсов, сделавшее невозможным проживание аборигенов на острове. Археологи считают, что полинезийцы заселили остров Пасхи примерно в 1200 г. н. э. А к началу XVIII века, когда европейцы узнали об этой местности, она была уже практически обезлесенной.
Обитатели острова Пасхи. | Фото: pinterest.com.
Считается, что народ острова Пасхи, называвший себя рапа-нуи, занимался неконтролируемой вырубкой леса для строительства каноэ. Когда лодки уже было не с чего делать, и, соответственно, не имея возможности для ловли рыбы, жители острова стали заниматься сельским хозяйством. Однако еще через некоторое время эрозия почвы, произошедшая из-за ее неправильного возделывания, обрекла жителей острова на голод.
Мужчина из племени рапануи. | Фото: robertharding.com.
Подобная теория исчезновения рапануйской цивилизации являлась основной достаточно долгое время. Но относительно недавно ученые поставили под сомнение версию с экоцидом. Анализ найденных во время раскопок останков людей показал, что большая часть белков в рационе населения острова поступала за счет употребления морепродуктов. Это свидетельствует о том, что рапануйцы никогда не переставали ловить рыбу.
Более того, земледельческое хозяйство тоже не находилось в таком упадке, как принято думать. По составу почвы становится ясно, что островитяне использовали удобрения.
Вид на монументы острова Пасхи (Рапа-нуи). Уильям Ходжес, 1775 год. | Фото: en.wikipedia.org.
Аху Акиви - священное место жителей острова Пасхи. | Фото: en.wikipedia.org.
Ученые не могут ответить на вопрос, как за какие-то 200-300 лет люди сумели уничтожить пышную растительность острова, превратив его в пустыню. Еще одна теория основывается на строительстве статуй-исполинов моаи. На острове их сотни. Чтобы вырубить из вулканической породы одну такую статую, требовалось 12-15 месяцев. Далее ее необходимо было отбуксировать к месту назначения. Для этого нужны были приспособления, сделанные из деревьев.
Рапа-нуи ожидают прибытие европейцев. Пьер Лоти, 1872 год. | Фото: ru.wikipedia.org.
Изображение на камне Маке-маке - бога изобилия у Рапа Нуи. | Фото: en.wikipedia.org.
Что касается последней стадии вымирания цивилизации рапа-нуи, тут более всего правдоподобна теория не экоцида, а геноцида. В начале XIX века американцы, прибывшие на остров Пасхи, пленили часть аборигенов и сделали их рабами. Еще через полвека перуанцы тоже захватили рапануйцев и вывезли их на свои каменоломни. Население стремительно сокращалось. Необходимо учесть, что остров Пасхи довольно изолированный, поэтому когда туда прибыли переселенцы с материка, они привезли с собой туберкулез и другие заразные болезни. Туземцы попросту начали вымирать. К 1877 году коренное население острова Пасхи сократилось до 111 человек.
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