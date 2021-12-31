10 неизвестных автомобилей СССР, которые меняют представление об отечественном автопроме

Неизвестные и забытые советские авто.

1. НАМИ-ЛуАЗ «Прото»

Это было сделано еще в СССР.

2. НАМИ 0288 «Компакт»

Должен был стать ведущим городским авто.

3. ЗИС-112

К несчастью, был предназначен, только для гонок по прямой.

4. Москвич-408 «Турист»

Настоящий советский кабриолет!

5. «Охта»

Автомобиль будущего, который так и не случился.

6. ЗИЛ-4102

Правительственный автомобиль, который не понравился.

7. «Москвичи» 80-х

Городской бегун.

Стильный, но не практичный.

Советский футуристчиеский автомобиль!

Который оказался, очень небезопасным и неудобным.

8. ВАЗ-2702 «Пони»

Советский экомобиль.

9. ЗИЛ-118 «Юность»

Престижный автобус, который покорил иностранцев.

10. МАЗ-2000

Настоящий белорусский богатырь.

Почти все технологии выкупили иностранцы, после перестройки.