10 неизвестных автомобилей СССР, которые меняют представление об отечественном автопроме

Неизвестные и забытые советские авто.
Существуют автомобили, которые знает весь мир. Существуют и такие авто, которые известны только в определенных регионах. А еще есть такие машины, которые на сегодняшний день почти никому не известны. Немало машин, оставшихся за кадром истории, было создано и в Советском союзе. Сегодня речь пойдет о десятке как раз таких автомобилей.
1. НАМИ-ЛуАЗ «Прото»
Это было сделано еще в СССР.
Эта машина имела все шансы оказаться в серийном производстве. Выпущена она была в 1989 году. Позиционировался автомобиль в качестве четырехместного внедорожника. Машина выделялась своим укрепленным стальным каркасом, защищенном съемными панелями, которые, к слову, существенно облегчали ремонтные работы. Сиденья в салоне раскладывались, образуя большую кровать. К сожалению, концепт автомобиля не одобрила комиссия инженеров.
2. НАМИ 0288 «Компакт»
Должен был стать ведущим городским авто.
Другой советский автомобильный концепт от 1989 года, позиционировавшийся, как компактный автомобиль. Его максимальная скорость составляла 150 км\ч. Расход топлива был порядка 6 литров на 100 км пути. Машина получила бортовой компьютер, управляющий подвеской. Машина занимала совсем немного места, за что и получила свое название. На тогдашнем автосалоне в Токио, «Компакт» смог занять пятое место, среди 30 представленных концептов. Точку на проекте поставил развал СССР.
3. ЗИС-112
К несчастью, был предназначен, только для гонок по прямой.
То, что в Советском союзе строился коммунизм, вовсе не означало, что в нем не строились спорткары. На ЗИС было создано не менее 7 весьма смелых моделей. Самой примечательной из них стал ЗИС-112. Машина неожиданно получилась невероятно стильной и даже самобытной. К сожалению, длина автомобиля составляла 6 метров, что сделало ЗИС-112 не самой популярной моделью среди гонщиков. Весила машина чуть меньше 3 тонн. Входить в повороты на этом стиляге было настоящей проблемой, но вот на прямой автомобиль творил чудеса!
4. Москвич-408 «Турист»
Настоящий советский кабриолет!
Данный автомобиль появился еще в 1964 году. Автомобиль был с очень не привычным (по советским меркам) кузовом купе-кабриолетом. Несмотря на визуальное сходство с 408 седаном «Москвич», «Турист» имел множество отличий. Например, машина хвасталась электронным впрыском топлива и более мощным двигателем в 63 л.с. Максимальная скорость при этом достигала 130 км\ч. К сожалению, модели не дали зеленый свет, так как все производственные мощности бросили на производство «классической» 408 модели.
5. «Охта»
Автомобиль будущего, который так и не случился.
Автомобиль «Охта» задумывался, как советский широкий потребительский автомобиль. Для улучшения этих самых «потребительских» качеств, машина была рассчитана на посадку семи человек! Собиралась модель в Ленинграде. Главной особенностью машины был ее салон-трансформер, который мог легко превращаться в деловую или обеденную зону. Развернуть на 180 градусов можно было даже передние сиденья, а средний ряд можно было превратить в стол. У машины также были очень любопытные фары, встроенные в передний бампер. К сожалению, развал СССР и последующие «лихие 90-е» поставили крест и на этом смелом проекте отечественных инженеров.
6. ЗИЛ-4102
Правительственный автомобиль, который не понравился.
Для того, чтобы создать действительно качественный автомобиль представительского класса, для членов правительства страны, завод приобрел целиком несколько иностранных аналогичных моделей. Машина получила мощный V8 двигатель, который уже тогда разгонял ее до 100 км\ч за какие-то 10 секунд. Интересной деталью была новейшая акустическая система из 10 динамиков, которая уже в конце 80-х (когда создавался автомобиль), могла читать компакт-диски. Создана машина была в двух экземплярах, но Горбачёву она не понравилась.
7. «Москвичи» 80-х
Городской бегун.
В конце 80-х годов конструкторы и инженеры советских предприятий пришли к совершенно «неожиданному» выводу – выпускающиеся модели «Москвича» безвозвратно устарели и уступают по всем параметрам зарубежным аналогам, как технически, так и по дизайну. Именно тогда конструкторы начали создавать принципиально новые модели «Москвича», в числе которых был и «Москвич-2139» Арбат.
Не менее аркой моделью был «Москвич-2143» Яуза
Стильный, но не практичный.
Другой интересно моделью был «Москвич-2144» Истра
Советский футуристчиеский автомобиль!
Который оказался, очень небезопасным и неудобным.
К сожалению, работа нал лучшим «Москвичом» в истории развалилась вместе с СССР.
8. ВАЗ-2702 «Пони»
Советский экомобиль.
Повсеместное использование тяжелых грузовиков в СССР, начало сказываться на экологии, особенно в крупных городах. В связи с этим, еще в 70-е годы инженеры ВАЗа начали работу над компактным электромобилем-грузовиком для мелких и средних перевозок в городских условиях. В этой машины было реализовано много инновационных идей, например обогреватель на этиловом спирте и фотоалюминиевый каркас из труб. К сожалению, машина оказалась крайне ненадежно и провалила все три этапа испытаний.
9. ЗИЛ-118 «Юность»
Престижный автобус, который покорил иностранцев.
Абсолютно невероятный автобус с повышенным уровнем комфорта, который в первую очередь выражался в невероятно качественной отделке салона. На выставке автобусов в Ницце в 1967 году разработка советских конструкторов получила 12 наград! Вот только денег на реализацию этого проекта государство так и не нашло, в результате чего, автобус не попал в серийное производство. Делали машину только по спецзаказам для КГБ, скорой помощи и телевиденья.
10. МАЗ-2000
Настоящий белорусский богатырь.
В 1985 году в Минске, на заводе МАЗ началась работа над тяжелым грузовиком МАЗ-2000. Тогда никто и не могу подумать, что данный проект окажется столь успешным. Разработана машина была командой молодых инженеров, которая запатентовала более 30 новых технологий. Уже после распада СССР, эти технологии были выкуплены ведущими мировыми автопроизводителями. Большая их часть используется и в современных большегрузах. Конструкторы МАЗ-2000 всерьез рассматривали идею о создании модульных автопоездов на базе своего творения, способных возить по 80 тонн. В 1988 году машина была показана на Парижском автосалоне, где получила золотую медаль за выдающиеся технические решения.
Почти все технологии выкупили иностранцы, после перестройки.
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