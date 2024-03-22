Зачем в Венеции людей бросали людей прямо в канализацию

По мостам Венеции сегодня ходят тысячи туристов каждый день, однако были времена, когда было лучше держаться от них подальше — в течение примерно стал лет в течение осени и зимы на этих узких скольких мостах устраивались рьяные драки — да не просто один на один, а целой толпой против другой такой же толпы.
Кулачные бои в Венеции.
Венеция.
Дело было в начале 1600-х годов, и такие драки были делом чести. Не прийти на них означало бы позор для своего дома. Дрались различные группировки, и с помощью таких боев они выясняли, кто же «круче». Понятное дело, что местные власти были не в восторге от таких показательных разборок, но, во-первых, кланы разбирались исключительно между друг другом и мирных жителей не трогали — наоборот те собирались на бои, как на представление, взобравшись на крыши и балконы, чтобы получше видеть драку, приплывая на гондолах, чтобы иметь лучший обзор. А во-вторых, это было все же лучше тех драк, которые были раньше.
В 1600-е в Венеции мосты были без перил.
Соревнования на Мосту Дей Пуньи в Венеции. Джозеф Хайнц младший. 1673г.
А раньше итальянские кланы приходили на такие «выяснения отношений» со всей серьезностью намерений — в броне и с заточенными палками. И если целью кулачных боев было сбросить противника в холодные воды каналов, то до этого дрались насмерть. Изменилась ситуация с легендарного боя в 1585 году, когда сражался клан Кастельяни и Николетти, и в какой-то момент бойцы семьи Кастельяни потеряли все свои копья. Понимая, что терять им уже нечего, они скинули свою защиту с тела и пошли на противника с голыми руками. Такой поступок не мог не вызвать уважения. Остальные кланы не могли после этого продолжать приходить во всеоружии — ведь если Кастельяни не страшно идти с голыми руками, то и остальные не хуже.
Венеция.
Мост в Венеции.
В какой-то момент драки насмерть переросли больше в постановку — у драк появились свои правила. Например, перед началом схватки, оба клана занимали свои места по обе стороны моста (для боев было отведено 4 моста), оставляя между собой только верхнюю площадку моста. При этом по углам этой площадки должны были стоять самые опытные бойцы. Со временем при строительстве мостов даже стали закладывать специальные отметины в виде следа ноги, отмечая таким образом место, где было положено стоять ведущему бойцу. Эти отметины можно увидеть и сегодня, например, на Мосту Дей Пуньи (Ponte dei Pugni), то есть Мосту кулачных боев.
Ponte dei Pugni.
Стоит также помнить, что в то время мосты были без перил. И пусть сбросить противника в воду это не так радикально, как заколоть его копьем, но зато это достаточно унизительно для поверженного: в то время в каналы выливались все отходы, и по ним же стекали воды канализации.
Место на вершине моста с отметкой для главного бойца.
Отметка для бойца.
За сто лет кулачные бои постепенно стали приедаться зрителям. А 29 сентября 1705 года эта традиция полностью прекратилась — тогда бойцы, как обычно, начали кулачные бои, но в какой-то момент это перешло в поножовщину. После этого инцидента власти категорически запретили подобные мероприятия, предоставив поэтам и художникам описывать «легендарные бои» лишь по памяти.
Мост для кулачных боев.
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