10 древнейших произведений искусства, созданных человеком с момента появления в Евразии

Древнейшие произведения искусства.
Человек начал творить с момента своего появления. Живопись, скульптура и другие артефакты, возраст которых впечатляет, учёные находят и сегодня. Мы собрали 10 древнейших произведений искусства, найденных в разное время и в разных уголках мира. И можно не сомневаться, что источником вдохновения для древних мастеров были женщины.
1. Доисторическое наскальное искусство - 700 - 300 тыс. лет до н.э.
Древнее наскальное искусство.
Древнейшие образцы доисторического наскального искусства, найденные на сегодняшний день, представляют собой одну из форм пиктограмм, называемую археологами "чашечки", на которых иногда вырезаны продольные канавки. Чашечки - это углубления, высеченные на стенах и вершинах скал. При этом они часто упорядоченно складываются в строки и столбцы. Такие наскальные артефакты находили на всех континентах. Некоторые коренные народности в Центральной Австралии используют их до сих пор. Старейший пример подобного искусства можно найти в пещере Бхимбетка в центральной Индии.
2. Скульптуры - 230 000 – 800 000 до н.э
Венера из Холе-Фельс.
Старейшим скульптурным изображением человека является Венера из Холе-Фельс, которой исполнилось 40 000 лет. Однако, существует намного более древняя статуя, вокруг подлинности которой ведутся бурные споры. Эту статую, обнаруженную на Голанских высотах в Израиле, назвали Венера из Берехат-Рама. Если это на самом деле настоящая скульптура, то она старше неандертальцев и, вероятно, сделана предшественником человека разумного, а именно - Homo erectus. Фигурка была обнаружена между двумя слоями вулканического камня и почвы, радиологический анализ которых показал ошеломляющие цифры - от 233 000 до 800 000 лет. Прения вокруг открытия этой фигурки усилились после того, как в недалеко расположенном Марокко нашли фигурку, названную "Тан-Тан", которой исполнилось от 300 000 до 500 000 лет.
3. Рисунки на скорлупе страусиных яиц - 60 000 до н.э.
Место раскопок, во время которых были найдены рисунки на скорлупе.
Страусиные яйца были важным инструментом во многих ранних культурах, а украшение их скорлупы стало важной формой самовыражения для людей. В 2010 году исследователи из Дипклофа в Южной Африке обнаружили большой тайник, в котором хранились 270 фрагментов страусиных яиц, на которые были нанесены декоративные и символические рисунки. Двумя различными основными мотивами на этих рисунках были заштрихованные полосы и параллельные или сходящиеся линии.
4. Старейшие наскальные рисунки в Европе - 42 300 – 43 500 до н.э.
Наскальные рисунки в пещерах Нерха в Малаге.
До недавнего времени думали, что неандертальцы не умели создавать художественные произведения. Это изменилось в 2012 году, когда исследователи, работающие в пещерах Нерха в Малаге, Испания обнаружили рисунки, которые старше знаменитых рисунков в пещере Шове на юго-востоке Франции более чем на 10 000 лет. Шесть рисунков на стенах пещеры были сделаны углем, а радиоуглеродный анализ показал, что они были созданы за 42 300 - 43 500 лет до нашей эры.
5. Старейшие отпечатки рук - 37 900 до н.э.
Старейшие отпечатки рук.
На стенах пещер Сулавеси в Индонезии были найдены одни из старейших когда-либо созданных рисунков. Им почти 35,5 лет, и они почти такие же древние, как рисунки в пещере Эль-Кастильо (40 800 лет) и наскальные рисунки в пещере Шове (37 000 лет). Но самым оригинальным изображением в Сулавеси являются 12 отпечатков рук, сделанных при помощи охры, которым исполнилось как минимум 39 900 лет.
6. Старейшие фигурки из кости - 30 000 до н.э.
Старейшие фигурки из кости.
В 2007 году археологи из университета Тюбинген проводили раскопки на плато в земле Баден-Вюртемберг в Германии. Они обнаружили тайник с небольшими вырезанными из кости животными. Костяные статуэтки были сделаны ни много, ни мало — 35 000 лет назад. Еще пять фигурок, вырезанных из бивня мамонта, были обнаружены в пещере Фогельхерд на юго-западе Германии. Среди этих находок были остатки двух фигурок льва, два фрагмента фигурок мамонта, и двое неустановленных животных. Радиоуглеродный анализ и слой породы, в котором они были обнаружены, показывают, что скульптуры из кости были сделаны во время ориньякской культуры, которую связывают с первым появлением современного человека в Европе. Тесты показывают, что фигуркам 30 000 – 36 000 лет.
7. Старейшая керамическая статуэтка - 24 000 – 27 000 до н.э.
Старейшая керамическая статуэтка.
Вестоницкая Венера похожа на другие фигурки Венеры, которые находят по всему миру, и представляет из себя 11,3-сантиметровую обнаженную женскую фигуру с большой грудью и широкими бедрами. Это первая известная керамическая скульптура, изготовленная из обожженной глины, и она старше периода, при котором начала массово употребляться обожженная глина для изготовления посуды и статуэток, на 14 000 лет. Фигурка была обнаружена во время раскопок 13 июля 1925 года в Долни Вестонице, Южная Моравия, Чехословакия.
8. Первая пейзажная живопись - 6000 - 8000 до н.э.
Первая пейзажная живопись.
Чатал-Хююкская роспись является старейшей из известной в мире пейзажной живописи. Тем не менее, это утверждение оспаривается многими учеными, утверждающими, что это изображение абстрактных форм, а также кожи леопарда. Что это на само деле — не знает никто. В 1963 году археолог ДжеймсМеллаарт проводил раскопки в Чатал_Хююке (современная Турция) - в одном из крупнейших городов каменного века, которые были найдены. Он обнаружил, что одна из многих фресок, используемых для украшения жилища, по его мнению изображает вид на город, с извергающимся рядом вулканом Хасан Даг.Исследование, проведенное в 2013 году, частично подтвердило его теорию о том, что это на самом деле пейзаж. Было обнаружено, что рядом с древним городом в тот период времени было извержение вулкана.
9. Самая ранняя христианская иллюстрированная рукопись - 330-650 н.э.
Самая ранняя христианская иллюстрированная рукопись.
В средневековые времена и ранее книги были чрезвычайно дефицитным товаром, и считались фактически сокровищами. Христианские книжники украшали обложки книг драгоценными камнями и разрисовывали страницы узорами с каллиграфией. В 2010 году в удаленном монастыре в Эфиопии исследователи обнаружили Евангелие Гаримы. Первоначально думали, что этот христианский манускрипт был написан в 1 100 году, но радиоуглеродный показал, что книга намного старше и датируется 330-650 годами нашей эры. Эта замечательная книга может быть связана со временем аввы Гаримы, основателя монастыря, где была обнаружена книга. Легенда гласит, что он написал Евангелие за один день. Чтобы помочь ему с этой задачей, Бог остановил движение Солнца, пока книга не была закончена.
10. Самая старая картина, написанная маслом, - 7 век н.э.
Самая старая картина, написанная масляными красками.
В 2008 году в бамианском пещерном монастыре в Афганистане ученые обнаружили самую древнюю в мире картину, написанную маслом. Начиная с 2003 года, ученые из Японии, Европы и США работают, чтобы сохранить как можно больше произведений искусства в монастыре Бамиан, полуразрушенном талибами. В лабиринте пещер были обнаружены стены, исписанные фресками и картинами, которые изображают Будду и прочих персонажей мифологии. Исследователи полагают, что изучение данных изображений позволит получить неоценимую информацию о культурном обмене вдоль между разными частями света на Шёлковом пути.
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