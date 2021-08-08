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Идея переделки трёх деревянных ящиков

Идея переделки трёх деревянных ящиков

Хотите преобразить свой сад и превратить его в уютный уголок с небольшим фонтанчиком? Тогда эта переделка для вас. Всего три деревянных ящика можно превратить в чудесный фонтанчик, который наполнит сад приятным шумом текущей воды. Переделка очень простая, даже если вы никогда не мастерили ничего для сада, вы легко справитесь с работой. 

Удалите дно у первого ящика, оставив только боковые стенки. Зачистите поверхности деревянных ящиков с помощью наждачной бумаги. Поставьте ящик без дна на целый ящик и соедините их с помощью кабельных стяжек.

Идея переделки трёх деревянных ящиков

Используя промышленный степлер, закрепите внутри ящика агроволокно. Сверху на агроволокна уложите полиэтиленовую пленку толщиной минимум 100 микрон в два слоя.

Идея переделки трёх деревянных ящиков


Разделите третий деревянный ящик на отдельные доски и используйте их для того, чтобы закрыть места крепления агроволокна и пленки.

Идея переделки трёх деревянных ящиков


Оставшимися досками обклейте пластиковое ведерко. Для оформления ведерка используйте джутовой канат. Просто приклейте его к верхней и нижней части ведерка.

Идея переделки трёх деревянных ящиков


К одному из углов деревянного ящика приклейте три спила дерева. Закрепите на спилах декоративное ведерко.

Идея переделки трёх деревянных ящиков


В дне ведерка проделайте отверстие, в которое поместится шланг. Задекорируйте заготовку с помощью краски-спрея.

Идея переделки трёх деревянных ящиков


Поместите внутрь ящика насос и наполните емкость водой.

Идея переделки трёх деревянных ящиков


Включите насос и наслаждайтесь приятными звуками бегущей воды в своем саду!

Идея переделки трёх деревянных ящиков

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