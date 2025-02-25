В чём секрет популярности буддийского божка Хотея, и кто он - просветлённый принц или монах

Среди всех представителей различных религиозных и спиритуалистических философий, Смеющийся Будда, без сомнения, один из самых симпатичных персонажей. Этот беззаботный весёлый толстячок с огромным пузом, которое водится погладить на счастье, не вызывает ничего, кроме позитивных эмоций. На самом деле, конечно же, этот забавный божок никакой не Будда, а Хотей.
Просветлённый индийский принц или эксцентричный монах
Сидящая статуя медитирующего Будды, типичная иконография.
Смеющийся Будда был принцем Сакья, индийского клана. Он правил независимым государством Сакья Ганараджья со столицей в городе Капилавасту, что недалеко от Непала. Его настоящее имя было Сиддхартха Шакиамуни (или Сиддхартха Гаутама). После он стал буддой, поскольку это слово буквально означает «просветлённый». Монарх отказался от своего высокого положения, после того, как достиг духовного просветления. С тех пор он стал нищим монахом-аскетом. Жизнь его была наполнена медитациями и постами. Монах погружался в глубокую нирвану, наслаждаясь абсолютным покоем и духовным освобождением разума.
Руины Капилавасту.
Точные даты всех этих захватывающих событий нет. Историки считают, что родился Хотей между 563 и 483 годами до нашей эры, а умер между 483 и 368 годами до нашей эры, в солидном возрасте за восемьдесят. С тех самых пор его жизнь и личность стали обрастать всевозможными легендами. Есть и другая версия. Некоторые специалисты говорят, что Хотей родился в середине 9 века нашей эры и умер в 10-м. При этом был совсем не индийцем, а китайцем. Хронологический контекст относит его жизнь к периоду Пяти династий и Десяти королевств. Это был сложный исторический этап политической нестабильности. Как указывает эпиграф, монархии тогда сменяли друг друга, что служило своего рода мостом между двумя важными династиями, Тан и Сун.
Хотей.
Биография Хотея — это тайна, покрытая мраком. Сохранился лишь один текст дзэн, датируемый 988 годом нашей эры. Там он описывается как странный эксцентричный аскет, который бродил по всей стране со старым тканевым мешком за плечами. Этот мешок на китайском языке обозначается словом «хотей». Отсюда и имя монаха. Тогда эти земли входили в прибрежное царство Уюэ (в которое входила нынешняя провинция Чжэцзян, где находится Шанхай), столицей которого был Ханчжоу. В этом же городе, в Большом зале храма Юэлиньсэ (район Фэнхуа), хранится и выставляется на всеобщее обозрение забальзамированное тело, которое, как считается, принадлежит Хотею.
Храм Хотея.
Хотей в исторических текстах
Существует масса преданий и легенд, повествующих о посмертных появлениях Хотея. Они описаны в книге, написанной монахом Ши Даоюанем в 11 веке. Называется она Цзин-тэ чуан-тэн-лу (Передача лампы). Ши говорит, что Хотей появляется, чтобы возвестить людям истину, но они его не узнают. Сохранилось немало подобных упоминаний в различных текстах и устных историях. Все эти апокрифы похожи больше на анекдоты и легенды.
Откуда взялось такое странное его изображение? Хотея рисуют лысым и толстым, он часто сидит и смеётся. Также его видят танцующим или идущим со своим мешком, в котором он несёт различные дары для бедных (монеты, веера, цветы или золотые слитки в форме лодки). Иногда он размахивает жуйи (скипетром правителя, символизирующим удачу) и ооги (веером желаний). Смеющийся Будда всегда одет в нелепо распахнутое на огромном животе монашеское одеяние. За это он получил забавное прозвище Чо-Тей-Ши (или Хо-Тей-Ши), то есть, буквально «мешок старой одежды».
Хотей в янтаре.
Япония предъявляет свои права
Вся известная на сегодня иконография и личность Хотея уходят своими корнями вглубь веков. История сильно видоизменилась с течением времени и распространением буддизма на Дальнем Востоке. Одна из ветвей буддизма прижилась в Японии семь столетий спустя под названием дзэн. Таким образом, японцы усыновили Хотея, которого они назвали Будай, включив его в группу семи богов удачи. Семь считали счастливым числом. Имена этих покровителей удачи: Эбису, Бэндзайтэн, Бисямонтэн, Дайкокутен, Фукурокудзю и Дзюродзин. Все они из различных течений, таких как синтоизм, даосизм или индуизм. Члены этого пантеона были распределены как божества богатства и процветания, каждый в определённой области.
Семь богов удачи, Куниёси Утагава.
Хотей стал покровителем гадалок и трактирщиков, хранителем детства и божеством популярности. Его бродяжническое поведение бросало вызов обществу и его нормам, что придавало ему некие плутовские черты. Религиозное учение прочно слилось с местным фольклором. В итоге породило легенду о жреце диковинного вида, который стал родоначальником течения. Персонаж был назначен проявлением Мироку, святого, спасавшего тех, кто не мог спастись через верования Будды.
Хотей — покровитель детей
В период Эдо иконография Хотея обогатилась одной милой деталью. Его стали изображать всегда в окружении детишек. Процветающее японское искусство тех времён воспользовалось пухлой фигурой Хотея, чтобы приспособить её к изготовлению полезных сувениров. Фигурка божка была и курильницей для благовоний, и флаконом для духов, и множеством других фантазий, воплощённых искусными руками ремесленников.
Хотей - покровитель детей.
Вдобавок к этой пародийной внешности есть и исторические данные. На самом деле они не совсем совпадают. Всё это смутные басни. Кто-то говорит, что Хотей жил на горе Симин (недалеко от Фэнхуа, в провинции Чжэцзян) и умел точно предсказывать погоду. Другие утверждают, что он мог спать на открытом воздухе в любом месте, потому что его мистические силы защищали его от непогоды. Он даже на снегу спал. Также Хотей был любителем хорошо поесть, никогда не умывался и не касался воды. Его смех был орудием его проповеди... Такая какофоническая путаница и персонаж невероятно далёкий от Будды, но полностью с ним отождествляющийся?
Путаница родилась, в основном, в Японии, из-за переименования Хотея. Более того, там считали, что Будда Майтрея должен быть доброжелательным персонажем (именно это означает санскритское слово майтри). Огромный живот Хотея является хорошим символом во всех смыслах. Во-первых, там он таит своё большое сердце, а во-вторых — он не опасен. Из-за первой причины и пошёл обычай потирать пузико Хотея на удачу.
Реинкарнация?
Многие считают Хотея реинкарнацией Гаутамы Будды. Это ожидание, к которому стремились буддисты. При этом часто эти реинкарнации приписывались разным людям по ошибке. Есть пословица о том, что истинный Майтрея перевоплощался миллиарды раз. Из этого следует вполне ожидаемый вывод: почему бы Хотею не быть очередным перевоплощение Будды?
В Китае лысый, улыбающийся и толстый Хотей был зачислен в первоначальные ученики Будды, который достиг нирваны. Имя ему дали Ангида. В Монголии Хотей также был переименован, его там называют Энкх Амаглан-хан. На монгольском так называли Канси, четвёртого императора маньчжурской династии Цин. На самом деле его звали Сюаньэ, но считалось неуважительным называть императора его именем. В Таиланде всё ещё сложнее. Там часто встречаются статуи и изображения Хотея-Будды. Его там отождествляют с Пхра Сангкадчай, монахом, лично знавшим Сиддхартху. Его уважают за простоту при обучении.
Статуя Будды-Хотея в Таиланде.
Слишком красивый
Одно из преданий гласит, что Хотей на самом деле был настолько красив, что даже мужчины не могли перед ним устоять. Из-за этого он стал много есть, чтобы стать толстым. По другой версии Хотея из-за его неземной красоты часто сравнивали с самим Буддой, а он считал это греховным и специально растолстел. В любом случае все его знают именно таким: лысым, толстым, полуголым весельчаком. Сегодня мир часто доходит до абсурда, используя его фигуру для различных светских вещей. Всё это принижает философию Востока, сводя Хотея к простому предмету потребления и доводя его смешение с Буддой до крайности.
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