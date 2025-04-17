Лица под запретом: правда о японских монахах

Новости СМИ2 «Монахи пустоты» - так называли странных на вид японцев в одежде монаха с корзиной на голове. Они бродили, выпрашивая милостыню, оповещая о себе игрой на флейте, которая стала их частью и служила не только для извлечения музыки. Усовершенствованная с годами, она могла служить и орудием, если не было времени достать кинжал.Комусо, появившись сначала как странствующие монахи и несшие в мир умиротворение, впоследствии запятнали свою репутацию: их стали подозревать в шпионаже.

Монахи-попрошайки: самые первые комусо

Монахи-попрошайки стали комусо. / Фото: dmarc.komuso.com

Самураи и ронины: монахи пустоты

Комусо - самураи, превратившиеся в ронинов. / Фото: Pinterest

Тэнгай, закрывающая глаза, флейта и накидка: одежда и снаряжение комусо

Чтобы увидеть лицо комусо, подставляли зеркало. / Фото: vk.com

Привилегии комусо

Привилегии комусо - свобода передвижения по стране. / Фото: dzen.ru

Как защищались и умирали комусо

Комусо - странствующие монахи. / Фото: ru.pinterest.com

В XIV веке в Японии по улицам ходили монахи-попрошайки, которые не брили головы, как настоящие монахи, а о себе сообщали звоном колокольчика. Их называли боро или бороборо. Через сто лет они организовались и превратились в комусо, хотя до XVII века их называли «комосо», а потом на изменение в слове повлияло произношение имени Кёму, основателя монашеской школы.Комусо не были настоящими монахами в религиозном смысле. Они просто вели отрешенный образ жизни и проповедовали спокойные и умиротворенные отношения. Путешествия по всей стране вынуждали их искать ночлег, поэтому они всегда носили с собой циновки. Миряне могли распознать по расположению флейты и шляпы, нужен ли комусо ночлег. Считается, что наличие циновки за спиной монаха повлияло на их название, так как первая часть «кому» обозначает циновку, а последняя «со» - монаха. Странствующих людей с необычным видом стали называть комусо.От обычных мирян монахов отличал их внешний вид – они носили глубокие тростниковые шляпы тэнгай, которые закрывали не только глаза, но и полностью лица. Видна была только флейта, когда они на ней играли, и она стала их неизменным атрибутом. Это была особая мелодия, которую было трудно повторить.Появление странного вида у комусо связывают с самураем Кусуноки Масакацу, который долго служил феодальному правителю, участвуя в сражениях. Но однажды его сторона потерпела поражение, и самурай превратился в ронина – воина, потерявшего своего господина.Кусуноки решил отойти от военных действий и стать мирным человеком. Однако враги могли не простить его прошлого, к тому же он был известной личностью. Чтобы его не узнали, он стал носить глубокую плетенную шляпу, в передней части которой были сделаны вертикальные прорези для глаз. В таком виде ему было не страшно выходить на улицу и странствовать по стране, ведь под такой шляпой трудно было разглядеть, кто за ней скрывается.Комусо были неразговорчивы, а на вопросы отвечали, что они «монахи Пустоты и Небытия». На вопрос «куда идешь?» - «повсюду и никуда». Для них было нормой молчать, и даже между собой они не разговаривали, а с чужими вели себя вежливо, но отстраненно. Единственное, что они еще могли сказать – это свое имя и школу, к которой принадлежат. Они любили говорить, что тот, кто состоит из пустоты и носит сякухати бесконечной Пустоты, ничего не может рассказать. Друг друга они распознавали по мелодии флейты, которую играли, когда встречались.Самые первые комусо ходили с колокольчиками, а потом в их руках оказалась флейта сякухати, о которой забыли на несколько столетий, хотя ранее она была музыкальным инструментом при дворах. Затем она потеряла свою актуальность. Комусо начали вновь использовать ее, превратив в свой эксклюзивный атрибут.Извлекать музыку из сякухати было сложно, нужны были навыки, чтобы создавалась «мелодия колокольчиков». Поэтому ей сначала пользовались только монахи, а после закрытия школы Фуке они стали учителями по игре на флейте. Играли на ней только комусо. В начальном виде флейта была тоньше и длиннее, но у комусо она несколько преобразовалась: стала иметь только 5 отверстий, нижнюю шестую убрали, причем стала короче и толще. Это видоизменение позволяло монахам использовать ее как инструмент для защиты, учитывая, что бывшие самураи не могли полностью утратить свои боевые навыки.Тэнгай – удлиненная шляпа из тростника – стала для комусо способом спрятать свое лицо, утверждая, что монах не имеет личности. Согласно правилам и учениям школы Фуке, без нее монахи никогда не выходили из храма, поэтому их лица никто не видел. Шляпа выражала отрешение от мирской суеты. Образ комусо активно использовался в пьесах и гравюрах, где они были героями, скрывающими свою личность, но куртизанки нашли способ увидеть их лица – смотрели на них через отражение в зеркале или воде.Частью одеяния комусо была легкая накидка – кэса. Обвиваясь вокруг тела, она символизировала их смирение и борьбу с гневом, ленью и ложными знаниями. В зависимости от статуса монаха, они были разного цвета. Дополняли образ деревянные гэта на высокой платформе или сандалии дзори с двумя полосками, держащими ноги сверху и проходящей между пальцами. На груди у них висела дощечка с надписью: «не рожденный, не умирающий», а на обратной стороне – имя монаха, полученное в школе.На поясе монах носил три коробочки: две для молитвенных свитков с гимнами и одну для подаяния. В таком виде монахи странствовали по всей стране, имея специальное разрешение, которое выдавалось не каждому.В период Токугавы комусо получили наибольшую поддержку. В это время была признана их школа Фуке, а монахи получили возможность беспрепятственно путешествовать, не предъявляя документы личности. Однако для многих других японцев это не было доступно, так как существовал запрет на свободное передвижение по стране.Существовала версия, что комусо не просто получили данную привилегию, но и, вероятно, их начали использовать для сбора информации в качестве шпионов. Даже если это делали не сами монахи, другие могли маскироваться под них, потому что таким не задавали вопросов. Это дискредитировало образ комусо, к которым стали относиться с подозрением. Впоследствии по окончании периода Токугавы в середине XIX века закончился и век комусо – их школы и храмы закрыли и запретили.Комусо носили маленькие кинжалы на поясе в знак того, что они когда-то были самураями, но воспользоваться ими не всегда могли, когда им угрожала опасность. Если позволяло время, они должны были отойти от угрожающего им, замереть на мгновение, чтобы сосредоточиться, снять с пояса коробочки и только потом достать кинжал. Поэтому в сложных ситуациях их быстрее выручала флейта.Комусо, путешествуя по стране, мог и не вернуться в свой храм, потому что умирал в дороге. Таких не хоронили, а просто накрывали одеялом. Могильной плитой для них выступала дощечка кэнконбари, которую они всегда носили на груди. Не было и траурной церемонии. Считалось, что сама природа будет играть монаху мелодию сякухати, когда ветер попадет в ее отверстия.