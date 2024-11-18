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5 продуктов, от которых нужно отказаться, если сахар в зашкалил, а диабетиком стать не хочется




Когда в ваших анализах первый раз вы обнаружили, что сахар в крови выше нормы, вы начинаете бояться диагноза «диабет» и думать, что ваша жизнь не будет прежней в этом случае. Спокойствие! Если есть первые признаки инсулинорезистентности, то нужно просто исключить некоторые продукты, благодаря чему «диабет 2 типа» может никогда и не наступить. Статья объяснит, какие именно.

1. Картофель


ГИ жареного картофеля - 90. ГИ сахара чистого - 100. / Фото: hibiny.ru

ГИ жареного картофеля - 90. ГИ сахара чистого - 100. / Фото: hibiny.ru

 

Картофель – практически самый сладкий овощ. Из-за того, что сладость в нём не ощущается, многие думают, что к повышению сахар он не имеет никакого отношения. Это роковая ошибка. От картофеля в любом виде придётся отказаться, если сахар «скакнул» с возрастом.

2. Хлеб, выпечка, сдоба



Нам жаль, но... / Фото: pinterest.com

Нам жаль, но... / Фото: pinterest.com

 

«Ешь с хлебом!» - смертоносный лозунг от наших бабушек. Придётся забыть. Прикол про есть с хлебом возник во вторую мировую, когда люди не могли наедаться, а хлеб входил в паёк. Всё булочное отправляем в игнор, если есть первые признаки инсулинорезистентности.

3. Сладкие напитки


Без вариантов - отказ. / Фото: skladupakovki.ru

Без вариантов - отказ. / Фото: skladupakovki.ru

 

Наверное, это самый короткий пункт. И понятный. Сахар с водой – прямой выброс сахара в кровь. Последствия будут плачевны. Купите «Колу Зеро» или напитки с подсластителем из растительной стевии, если хотите ещё пожить долго.

4. Фрукты с высоким ГИ


Очень много фруктозы. / Фото: youtube.com

Очень много фруктозы. / Фото: youtube.com

 

Сто лет нам вещали, что фрукты – это здоровье. Но ничего, кроме сокращения продолжительности жизни у взрослых и детского ожирения и диабета этот злобный антисовет нам не принёс. Яблоки, виноград, хурма, бананы, дыня, ананас, мандарин – всё это очень высокий ГИ.

5. Каши на молоке


Антисовет от бабушек, ведущий к диабету. / Фото: nagor-shop.ru

Антисовет от бабушек, ведущий к диабету. / Фото: nagor-shop.ru

 

Каша на молоке – это правда «жидкий диабет». Ещё один антисовет от наших бабушек. Очень плохое решение. Сахар есть и в молоке (лактоза), и в злаках без вариантов. Лучше перейти на чечевицу или нут на воде.

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