Почему не могла без морфия и плакала над сценарием «Мать драконов» Эмилия Кларк

Детство и юность

Эмилия Кларк. / Фото: blitz.plus

Эмилия Кларк с детства мечтала стать актрисой. / Фото: thevoicemag.ru

В роли Дейенерис Таргариен. / Фото: thevoicemag.ru

«Игра престолов» чуть не убила Эмилию Кларк

В разгар съёмок сериала, который сделал её звездой, Эмилия Кларк узнала, что неизлечимо больна и ей необходима срочная операция. / Фото: buro247.ru

Мать драконов. / Фото: peopletalk.ru

Эмилия Кларк перенесла три операции на мозге.

Личная жизнь

Свою личную жизнь актриса не афиширует. / Фото: peopletalk.ru

Актриса и не думает раскрывать прессе свои личные тайны. / Фото: womanhit.ru

Страх перед интимными сценами

Актриса очень боялась сниматься обнажённой. / Фото: super.ru

Воссоединение Кхала Дрого и его Кхалиси. / Фото: peopletalk.ru

Где сегодня Мать драконов

Эмилия Кларк продолжает играть в театре, сниматься в кино и помогает людям с помощью своего благотворительного фонда Same You. / Фото: thevoicemag.ru