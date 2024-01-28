Почему не могла без морфия и плакала над сценарием «Мать драконов» Эмилия Кларк

Эмилия Кларк (Emilia Clarke) – знаменитая британская актриса театра и кино. Мировая слава к ней пришла после съёмок в нашумевшем сериале «Игра престолов» в роли Дейенерис Таргариен, Матери драконов. Образ светловолосой Кхалиси стал спасением для девушки, которая мечтала об актёрской карьере и вынуждена была работать то официанткой, то оператором колл-центра. После выхода фильма Эмилия стала одной из самых востребованных актрис и одной из самых желанных женщин в мире. О чём предпочитает молчать, а о чём рассказывает охотно блистательная Мать драконов?
Детство и юность
Эмилия Кларк (полное имя Эмилия Изобель Евфимия Роуз Кларк) появилась на свет в шумном и оживлённом Лондоне 23 октября 1986года. Правда, детство будущей звезды прошло вдали от столицы Великобритании, на лоне природы. До сих пор она с теплом вспоминает то прекрасное время.
Эмилия Кларк. / Фото: blitz.plus
Эмилия в детстве просто обожала наряжаться в красивые платья и постоянно крутиться перед зеркалом. Семья была самой обычной: отец был простым рабочим, а мать мелкой служащей. Позже родители добились успеха в жизни. Мама стала бизнесвумен, а папа прошёл долгий путь до должности звукорежиссёра, который работал в театре. Ещё в раннем детстве Эмилия влюбилась в театр, она ни о чём больше в жизни не мечтала, только стать актрисой и попасть в этот волшебный мир кулис и сцены.
В школе из-за приметной внешности над девочкой смеялись. Особенно доставалось бровям, которые сегодня стали её главной изюминкой. Всему виной индийские корни. Комплексы не мешали Эмилии идти к своей мечте. Она поступила в Лондонский драматический центр. Здесь начинали свой путь многие звёзды мирового кинематографа. К концу обучения Кларк стала любимицей всей театральной труппы. Ей давали главные роли, а режиссёры наперебой зазывали в свои постановки. Первую роль на телевидении актриса получила в 2009 году, но известности она ей не принесла. После этого актриса решила покорять Голливуд и переехала в Лос-Анджелес.
Эмилия Кларк с детства мечтала стать актрисой. / Фото: thevoicemag.ru
В США пришлось несладко. В кино пробиться не получалось, а жить как-то надо было. Актриса сменила множество рабочих мест. Она успела потрудиться и официанткой, и оператором колл-центра, и ещё успела попробовать себя в целой серии низкооплачиваемых профессий. Надо было оплачивать квартиру и услуги агента, который активно искал для неё роли. И однажды удача улыбнулась девушке. Её агент позвонил ей и сказал немедленно приехать на прослушивание. Роль она доучивала по пути на пробы. Продюсерам Эмилия понравилась, несмотря на то, что её внешность не слишком соответствовала их запросам. Так никому не известная британская актриса стала Дейенерис Таргариен.
В роли Дейенерис Таргариен. / Фото: thevoicemag.ru
«Игра престолов» чуть не убила Эмилию Кларк
Девушка была шатенкой и для того, чтобы подобрать идеальный цвет волос, перебрали почти десяток париков. Был выбран пепельно-серебристый. Начались трудовые будни. После первого сезона популярность Кларк уже просто зашкаливала. Она много работала, ради роли девушка изводила себя в спортзале. У Эмилии начались ужасные головные боли, которые ко второму сезону сериала стали просто невыносимыми. Актриса, всегда терпеливо общавшаяся с журналистами и мило улыбавшаяся фанатам, не могла обходиться без морфия — только он мог унять её головные боли.
В разгар съёмок сериала, который сделал её звездой, Эмилия Кларк узнала, что неизлечимо больна и ей необходима срочная операция. / Фото: buro247.ru
Пройдя обследование, Эмилия с ужасом узнала, что у неё в мозгу лопнула аневризма и ей нужна срочная операция. Актриса не могла поверить, что всё это происходит именно с ней и именно тогда, когда наконец начали сбываться её заветные мечты. Кларк пыталась отказаться, но врачи настояли. Операция, после которой треть пациентов не выживает, длилась три часа. После того как Эмилия пошла на поправку, она обнаружила, что у неё начались проблемы со зрением, памятью и речью. Звезда «Игры престолов» была в отчаянии, но не желала отступать от того, что ей дорого. Она прошла тяжёлый путь реабилитации и, несмотря на большой риск, отказалась сразу же делать вторую операцию, на которой настаивали хирурги.
Мать драконов. / Фото: peopletalk.ru
После съёмок в третьем сезоне нашумевшего сериала «Мать драконов» обратилась в больницу и врачи ошарашили новостью о том, что аневризма стала в два раза больше, необходима срочная операция. После хирургического вмешательства Кларк очнулась с ужасающей головной болью — оказалось, что до хэппи-энда было ещё далеко и нужна ещё одна операция. Она была очень сложной, потребовалась трепанация черепа и вставка титановой пластины. Восстановление было долгим и тяжёлым. Эмилии было так плохо, что она уже попрощалась с жизнью. Несмотря на все сложности ей удалось выжить и актриса решила, что теперь обязана помогать тем, кто столкнулся с похожими проблемами. Она стала учредителем благотворительной организации SameYou, которая занимается помощью людям после инсульта и травм головного мозга.
Эмилия Кларк перенесла три операции на мозге.
Личная жизнь
После своего дебюта в кино актриса стала встречаться с известным голливудским режиссёром и аниматором Сетом Макфарлейном. Роман был недолгим. После их разрыва в прессе долго муссировались слухи о романе Эмилии с коллегой по «Игре престолов» - Китом Харрингтоном, известным по роли Джона Сноу. Их часто видели вместе и никто не верил, что они просто друзья, как заверяли оба. Однако это была правда. Как потом выяснилось, у Кита был роман с другой актрисой.
Свою личную жизнь актриса не афиширует. / Фото: peopletalk.ru
Эмилия очень тщательно скрывала от посторонних глаз свою личную жизнь. Лишь в 2018 году стало известно о новом романе. Избранником актрисы стал режиссёр Чарли МакДауэлл, сын актёра Малкольма МакДауэлла. Этот роман тоже продлился менее года. Возможно, Кларк совсем не зря всегда скрывает свои отношения с мужчинами? Получается, какая-то дурная примета. Ещё через три года СМИ заподозрили звезду «Игры престолов» в близких отношениях со звездой другого популярного сериала под названием «Доктор Кто», Мэттом Смитом. Позже Кларк была поймана папарацци на свидании с помощником режиссёра Томом Тернером. Судя по всему ни тому, ни другому сердце актрисы завоевать не удалось. Сейчас она одна. Или заставляет всех так думать.
Актриса и не думает раскрывать прессе свои личные тайны. / Фото: womanhit.ru
Страх перед интимными сценами
Чувственные сцены «Игры престолов» пользовались у поклонников бешеной популярностью. Мало кто знает, как тяжело Эмилии давался каждый такой эпизод. Когда её взяли на роль Матери драконов, она не потрудилась внимательно прочесть сценарий, её переполняло счастье, что она будет сниматься в кино. Потом она пришла в ужас от обилия эротических сцен с её героиней. Отказаться не получилось, продюсеры настаивали. Эмилия потом говорила, что после каждой подобной сцены она долго плакала в туалете, потом приводила себя в порядок и возвращалась на съёмочную площадку. До сих пор она помнит всё как в тумане и не знает как у неё это получилось.
Актриса очень боялась сниматься обнажённой. / Фото: super.ru
Неумение постоять за себя тогда актриса сегодня списывает на свою молодость и неопытность. Теперь она относится к ролям и сценариям, которые ей предлагают, более внимательно. Также Кларк отметила огромную помощь и поддержку партнёра по съёмкам откровенных сцен Джейсона Момоа, который играл Кхала Дрого. Он очень помогал ей, был внимательным, добрым и чутким. Эмилия не знает, чем бы всё закончилось, если бы на месте Джейсона оказался не такой заботливый партнёр.
Момоа и Кларк остаются друзьями. Некоторое время назад они встретились, чтобы провести время вместе. Совместные фотографии актриса шутливо подписала: «Когда ваше солнце и звёзды опять с вами, нужно проверить можете ли вы ещё поднять Кхалиси?» Джейсон так прокомментировал пост, поставив семь сердечек: «Люблю тебя вечно, луна моей жизни».
Воссоединение Кхала Дрого и его Кхалиси. / Фото: peopletalk.ru
Где сегодня Мать драконов
Эмилия продолжает играть в театре и сниматься в кино. Она периодически принимает участие в различных фестивалях. Актриса стала героиней вселенной Marvel и первым амбассадором в истории бренда Clinique. Осенью 2023 года на экраны вышла новая романтическая комедия с её участием. Чуть больше недели назад стало известно, что Эмилия Кларк стала кавалером ордена Британской империи. Она удостоилась этого высокого звания за то, что создала благотворительную организацию, которая помогает людям.
Эмилия Кларк продолжает играть в театре, сниматься в кино и помогает людям с помощью своего благотворительного фонда Same You. / Фото: thevoicemag.ru
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