Подлинная история «Последней дуэли»: Какие тайны откроет в новом блокбастере Ридли Скотт

Громкий средневековый судебный процесс с необычными для того времени обвинениями стал главным событием во Франции 1386 года. В результате двое лучших друзей сошлись в бою на смерть. Это была дуэль. Закончиться она должна была только смертью одного из них. Последняя дуэль. Новый фильм Ридли Скотта с целым созвездием талантливейших актёров носит одноимённое название. Запутанное спорное дело, которое веками пытались распутать историки, легло в основу блокбастера. Какие же тайны раскроет зрителям гениальный режиссёр?
Как всё начиналось
Два честолюбивых рыцаря воевали бок о бок, считали друг друга братьями. Они даже породнились через крещение наследника одного из них. Не прошло и десяти лет, как они стали злейшими врагами и сошлись в последней дуэли на смерть. Одного звали Жан де Карруж, имя другого было Жак Ле Грис.
Прославленный воин Жан де Карруж.
Историк Эрик Ягер написал научно-популярный труд, который назвал также «Последняя дуэль». Книга рассказывает все подробности, которые сопровождали тот давний конфликт. Все перипетии отношений бывших друзей. Все сведения о женщине, которая стала причиной кровной вражды. Всё это самым подробным и тщательным образом исследовано Ягером и изложено в материале.
Любимчик фортуны Жак Ле Грис.
Голливуд решил снять блокбастер по этой книге
Режиссёр Ридли Скотт взялся за экранизацию этой тяжёлой истории. В ролях троицы главных героев задействованы такие звёзды, как Мэтт Дэймон, Адам Драйвер и Джоди Комер. Автором сценария выступил Бен Аффлек в соавторстве с Дэймоном и Николь Холофсенер. Также Аффлек сыграет в фильме роль некого барона, являющегося соотечественником двух друзей.
Сюжет выстроен в точности с историческими событиями. Глазу зрителя предстанет драматическая сцена 29 декабря 1386 года. Толпа зевак предвкушает кровавое зрелище. За всем также наблюдает сам король Франции Карл VI.
Двое бывших друзей обмениваются настороженными взглядами. Жена Карружа, Маргарита, обвинила Ле Гриса в тяжком преступлении, в изнасиловании. Женщина одета в чёрное. Она олицетворяет собой саму скорбь и напряжённо вглядывается в происходящее. Если её муж падёт на этой дуэли, Маргарите грозит сожжение на костре за лжесвидетельство. Таков суд.
Оскорблённая Маргарита де Карруж.
Карруж говорит жене: «Леди, за вашу честь я должен вступить в бой с Жаком Ле Гри. Только вам одной известно справедливо ли это». Маргарита ответила: «Будьте покойны, милорд, это дело правое. Сражайтесь с верой».
Краткий экскурс в историю средневековой Франции
Во главе общества стоял монарх. Ему подчинялся высший совет страны, Парламент. Под ним находилась остальная знать, в которую входили бароны, рыцари и оруженосцы. Бароны являлись земельными феодалами и обеспечивали на вверенных территориях порядок. Рыцари считались выше оруженосцев. В самом низу социальной лестницы находились воины, священники и рабочие. У них были более ограниченные права и практически никакого политического влияния.
Оба главных героя начинали свою карьеру как оруженосцы высокопоставленного феодала. За отличную службу Карружа посвятили в рыцари.
Деталь миниатюры рыцарского турнира 1387 года между Джоном де Холандом и Реньо де Роем.
Что в фильме правда?
Фильм условно можно разделить на три части. Первые две в точности соответствуют научно-историческому труду Ягера. Тут подробно рассказывается о насилии над Маргаритой и сопутствующих событиях. Показано с двух точек зрения. И со стороны Карружа, и со стороны Ле Гриса.
Третья, заключительная часть, написанная Николь Холофсенер, повествует обо всём с точки зрения самой Маргариты. Этот отрывок является оригинальным сценарием. В книге этого нет. Мэтт Дэймон сказал, что так было сделано, чтобы полнее отобразить суть дела с женской стороны. Ведь женщин тогда никто особо не слушал.
Все подробности отношений трио в данной экранизации демонстрируют всю историю от благостного начала до кровавого конца. После изнасилования Маргариты Карруж обращается во французский суд с просьбой судить Ле Гриса в судебном порядке. Суд выносит решение о дуэли, которая должна доказать кто прав. Логика такая: если побеждает Карруж, то Маргарита сказала правду, а если Ле Грис, то она значит солгала и должна быть сожжена на костре за лжесвидетельство.
Миниатюра дуэли Ле Гриса и Карружа, изображённая в средневековой иллюминированной рукописи.
Ни в книге, ни в фильме нет сочувственного изображения ни одного из главных героев. Карруж считает себя рыцарем, защищающим попранную честь своей супруги. Ле Грис е считает себя кем-то вроде Ланселота при Гвиневере (Маргарите). Правду об обоих говорит Маргарита в конце фильма. Она называет Карружа «ревнивым и сварливым». Он слишком эгоцентричен, озабочен лишь спасением собственной гордости.
Ле Грис — не лучше. Влиятельный аристократ со связями, с репутацией отпетого ловеласа. Тоже слишком эгоцентричен, чтобы признать нежелательный и сомнительный характер своих «достижений». Он настолько самоуверен, что отказывается верить в то, что его способно настигнуть возмездие.
Маргарита знает, что если муж погибнет в поединке, её сожгут заживо. Но она со слезами на глазах говорит судье с вызовом: «Я не буду молчать».
Маргарита не могла возбудить дело против Ле Грис сама. Вместо этого её муж Жан де Карруж принял меры от её имени.
Что же произошло тогда на самом деле?
Правда непроста. Многие историки долгие века корпели над разгадкой тайны: правду ли сказала Маргарита? Ягер же сказал, что не стал бы писать свою книгу, если бы не поверил Маргарите.
Тем временем, многие современники и последующие поколения считали, что женщина оклеветала Ле Гриса. Кто-то говорил, что она приняла его за другого. Другие утверждали, что она это сделала по наущению своего злобного и мстительного супруга. Такие блестящие умы эпохи Просвещения, как Дидро и Вольтер были на стороне Ле Гриса.
Лучше всего на этот волнующий вопрос ответил адвокат последнего, Жан Ле Кок, написав в своём дневнике: «На самом деле никто правды не знает».
Итальянская поэтесса Кристина де Пизан (сидит слева) была одной из немногих женщин средневекового периода, решившихся писать нас подобные щекотливые темы.
А если покопаться?
Жан де Карруж родился в знатной норманнской семье около 1330-х годов. Жак Ле Грис был более низкого происхождения, но обладал изворотливостью и безошибочным политическим чутьём. Это позволило ему подняться до уровня своего друга. Оба товарища были на службе у графа Пьера. Чёрная кошка пробежала между друзьями, когда сюзерен осыпал Ле Гриса щедрыми дарами. Карруж безумно ревновал.
Два товарища стали относиться друг к другу всё холоднее. Некая тень былой дружбы стала зарождаться в 1384 году. На одном из светских приёмов друзья встретились и даже обнялись. Тогда же Карруж представил Маргариту Ле Грису. Современники описывали супругу Карружа, как женщину «благоразумную, добрую, красивую и скромную». Она произвела на Ле Гриса безусловно сильное впечатление. Возможно, он решил таким образом отомстить своему бывшему другу.
Некоторые историки считают, что Ле Грис решил соблазнить Маргариту в отместку за старые обиды. Такая возможность представилась, когда она осталась одна со своей служанкой. Карруж и Маргарита рассказали на суде, что дело было так. Женщина впустила слугу Ле Гриса погреться, тот отвлёк её и она забыла запереть дверь. В дом пробрался тот сам и сделал своё чёрное дело.
После этого он пригрозил ей, что если женщина не будет молчать, то она навлечёт позор только на себя. В конце он якобы бросил ей в лицо мешочек с золотыми монетами. Маргарита тогда сказала, что ей деньги не нужны и молчать она не станет.
После возвращения мужа Маргарита всё ему рассказала. В те времена сама женщина не могла обвинить мужчину в деле такого рода. Это должен был сделать представитель мужского пола: отец, брат или супруг. Неудивительно, что подобных дел в судебных реестрах практически нет. Ведь весь позор ложился на голову женщины. Кому это было нужно? Всё всегда скрывалось.
Положение Маргариты было весьма тяжёлым. Вскоре после нападения она обнаружила, что беременна. В отцовстве она уверена не была. По истории женщина родила сына ещё до суда. Мальчика назвали Роберт. Дело было весьма щекотливым. Жертва всегда считалась виновной. Насильник же мог отделаться просто штрафом, а то и попросту выйти сухим из воды. Наказание за «лжесвидетельство» в этом вопросе жестоко каралось сожжением на костре.
Изображение судебной битвы в Аугсбурге в 1409 году между маршалом Вильгельмом фон Дорнсбергом и Теодором Хашенакером.
Жан де Карруж в надежде на справедливость сначала пришёл к своему сюзерену графу Пьеру. Тот не стал даже рассматривать дело, заявив, что Маргарита «должно быть, мечтала об этом». В ярости Карруж пошёл с жалобой к самому королю. Его уговаривали этого не делать, ведь в случае проигрыша Маргариту казнят, а его имя навсегда будет покрыто позором. Но его было не остановить.
Почему дело решили разрешить при помощи смертельного поединка?
Дело в том, что таковы были французские законы. Дворянин мог потребовать удовлетворения при помощи дуэли. Это считали «судом, отданным в руки Божии». Исход поединка решал исход дела. Кто погиб — тот и виноват. Такие поединки были редкостью. Обычно все старались прийти к мирному соглашению, обменявшись лишь парой ударов для приличия.
Карл VI, изображённый здесь, нападающим на своих товарищей во время приступа психического заболевания, наблюдал за дуэлью.
В случае Карружа и Ле Гриса — никто из них не собирался уступать. Парламент, выслушав обе стороны, разрешил провести дуэль, фактически просто умыв руки. Никто на самом деле не хотел разбираться в этом деле. Правда никого не интересовала.
Исторические документы описывают поединок гораздо проще чем Ягер в своей книге. Летописцы писали, что дуэль была не совсем обычной. Там не было длинного боя с использованием разных видов оружия. Всё было совершенно не захватывающе. Ле Грис ударил первым и ранил Карружа в бедро. Нападал он пешим, что лишало его преимущества. Карруж был закалённым воином в отличие от Ле Гриса. Ранение он переносил со стойкостью достойной восхищения. Он быстро взял верх над противником.
Стоя над поверженным Ле Грисом он вынуждал его признаться в содеянном. Тот яростно отказывался. Карруж нанёс свой последний удар. Выжить у его бывшего товарища шансов не было, но тяжёлый доспех защитил от немедленной кончины. По традиции власти повесили Ле Гриса на виселице. Это было последнее оскорбление, которое ему пришлось пережить в этой жизни.
Что было после дуэли?
Конечно, этот поединок не был последней дуэлью в истории, как можно подумать исходя из названия книги Ягера и фильма Скотта. Это была последняя судебная дуэль, одобренная Парламентом Франции. Так называемые поединки чести продолжались спустя столетия после триумфа Карружа.
Победа рыцаря спасла и его, и его супругу. После этого он прожил ещё десять лет. Умер Карруж как настоящий воин на поле боя. Судьба Маргариты истории неизвестна. Некоторые историки утверждают, что она ушла в монастырь, не справившись со стыдом.
Карруж погиб в битве при Никополе в 1396 году.
В экранизации Маргарита представлена неким беспристрастным судьёй, рассказывающим правду. Мужчины не могли столь сильно и ёмко обо всё этом поведать. По мнению Аффлека фильм в некотором роде дискредитирует рыцарство. Ведь теоретически рыцарь должен был защищать честь своей дамы. На деле же это был всего лишь просто свод правил поведения, который начисто отрицал человеческую природу женщины.
Мораль всего этого состоит в том, что не нужно излишне романтизировать средневековье, и не нужно считать его абсолютно тёмным. Это было сложное общество, юридические традиции которого были весьма увлекательны и непросты. Самое интересное, что все они легли в основу того современного общества, которое считается просвещённым и продвинутым. Слишком просто назвать эпоху Средневековья ужасным, женоненавистническим, патриархальным, репрессивным временем. Ведь если задуматься, а так ли далеко продвинулся современный мир?...
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