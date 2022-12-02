Цветник в стиле ретро

Что вам приходит на память, когда вы вспоминаете лето в деревне у бабушки? В первую очередь, конечно, бабушкины пирожки. А еще – цветы в бабушкином палисаднике перед домом. Даже несмотря на бесконечные заботы, женщины находили силы на выращивание цветов.

Если душа требует красоты, ее можно создать и не прилагая гигантских усилий. Главное, подобрать «правильные» цветы. Именно такие, а не современные капризные красавцы, и росли у наших бабушек.



Высокорослые цветы

Среднерослые цветы

Низкорослые цветы

Высокорослыми считаются цветы, рост которых превышает 100 см. Однако в цветнике встречаются растения не только метровой, но и трехметровой высоты.Золотые шары рудбекии – «солнце» любого палисадника. Высокие, яркие, пушистые – не заметить их просто невозможно.Цветок вырастает в высоту до 2 м. Яркие желтые соцветия – махровые либо полумахровые – в диаметре около 10 см. Цветение рудбекии начинается ближе к концу июля и может длиться до самых заморозков.Рудбекия любит открытые солнечные места. Однако и в полутени она будет радовать своей красотой. Единственное, что может повредить ей, – глинистая почва с избытком влаги.Растение абсолютно неприхотливо в уходе. Правда, если вы пустите его рост на самотек, оно быстро захватит всю свободную – и несвободную тоже – территорию.Чтобы этого не произошло, нужно контролировать рост корней рудбекии. Для этого по периметру можно вкопать в землю шифер или любой другой ограничитель, который сдержит распространение этого свободолюбивого цветка.Из-за высокого роста рудбекию рассеченную часто высаживают возле заборов либо строений. На клумбе она служит фоном для более низких растений.Тот цветок, который мы привыкли называть мальвой, в действительности имеет другое название – штокроза. Это растение из семейства Мальвовые отличается от мальвы. Мальва ниже – максимальная высота 1,2 м; это чаще всего однолетнее растение; есть отличия и в форме цветков.Штокроза может достигать в высоту 3 м. По этой причине она служат прекрасным фоном для других растений. Высаживают эти цветы также вокруг беседок, возле домов или изгородей.Цветок лучше всего растет на солнце либо на участке с рассеянным светом. Идеальными будут для него легкие плодородные почвы. Плохо выносит переувлажнение, поэтому лучше выбирать для посадки места с глубоким залеганием грунтовых вод.Особого ухода не требует. Цветение наступает в начале июля и длится около 3-х месяцев. Главное, не перекормите растение. При избытке удобрений штокроза будет прекрасно расти, но плохо цвести.У георгины два известных названия. Латинское – Dahlia – цветок получил в 1791 году. Так его назвал испанский ботаник Каванильес в честь коллеги из Швеции Даля. А георгиной в начале XIX века растение стал именовать немецкий ботаник Вильденов. Он сделал это в честь известного академика Иоганна Георги, который был немцем, но работал в Петербурге. В России используется именно это название.Георгина пользуется большой любовью цветоводов за большие – до 30 см в диаметре – цветки. Это многолетнее растение достигает 2,5 м в высоту. Его цветение начинается в середине лета и может длиться до заморозков. После первых же сильных морозов вся надземная часть растения отмирает. Клубни георгины после этого выкапывают и отправляют на хранение. В открытый грунт высаживают только после того, как минует угроза заморозков.При возвращении отрицательных температур высаженные растения необходимо обязательно укрыть.Место, где растет георгина, должно быть освещено солнцем как минимум 6 часов в сутки. Расстояние между растениями зависит от конкретного вида: посаженные рядом кусты не должны мешать друг другу.Георгина хорошо растет на любых не заболоченных почвах. Боится сквозняков, поэтому лучшей для нее является посадка возле дома или другого строения, которое будет защищать ее от ветров.Второе название лилейника – красоднев – более точное. Это растение цветет всего один день, а потом увядает. Однако благодаря тому, что бутонов очень много и они постоянно сменяют друг друга, мы мимолетности цветения не замечаем.Лилейник – многолетнее растение, некоторые его сорта достигают в высоту 1 м.Хорошо растет как на солнце, так и в полутени. Причем выбор места зависит от его цвета. Лилейникам светлых оттенков: желтых, розовых и т.п. – нужно солнце. Так их цвета проявляются во всей красе. А вот сорта с темными цветами на солнце будут выглядеть хуже – они предпочитают полутень.Одновременно на цветоносе появляется по 1-3 цветка. После увядания их сразу сменяют следующие и т.д. Длительность цветения лилейника – около месяца. Есть сорта, у которых цветки раскрываются ночью.Лилейник – растение неприхотливое. Он может расти на одном месте более 10 лет.К среднерослым относят цветы высотой до 1 м. Самые популярные в ретро-цветнике – пион, ирис и тюльпан.Это один из любимых многими весенне-летних цветов. Большие цветки диаметром до 25 см и нежный аромат сделали пион королем цветника. В прошлом он правил бал в каждом палисаднике.Пион любит участки, где тепло и солнечно. Там он будет ежегодно радовать вас активным цветением. Легко переносит засуху. Благодаря своей морозоустойчивости и простоте в уходе очень ценится садоводами.Существуют кустарниковые и травянистые сорта. В высоту взрослый куст травянистого вида достигает 1 м, кустарникового (древовидные пионы) – от 1,5 до 2 м. В нашем климате распространены травянистые пионы. Известно более 4500 сортов этих декоративных растений. Цветение зависит от сорта и длится от недели до трех.ТюльпанТюльпаны появились в Европе в XVI, а завезли их из Средней Азии. Название пошло от турецкого слова тюрбан – так называлась ткань, из которой изготавливались эти головные уборы. Слово, как и растение, настолько прижились у нас, что теперь сложно поверить, что оба они «иностранцы».Тюльпан – весеннецветущее многолетнее луковичное растение высотой от 10 до 100 см. Ранние сорта расцветают уже в конце апреля – начале мая. Длительность цветения зависит от сорта и температуры воздуха и колеблется от одной до двух недель.Наиболее распространенные – тюльпаны красных оттенков. В конце прошлого столетия селекционерами был выведен сорт цветка с лепестками абсолютно черного цвета.Цветы предпочитают плодородную, хорошо дренированную почву. Оптимальным для них является грунт с нейтральной либо слабощелочной реакцией.Тюльпаны морозоустойчивы, однако от мульчирования не откажутся: и цветоносы, и цветы получаются более сильными и крупными.Каждый народ называл этот цветок по-своему, в зависимости от того, что он в нем видел. К примеру, греки называли его «ирис» (именно греческим названием ботаники сейчас и пользуются), что в переводе означает «радуга» – за огромное многообразие его расцветок. Русские издавна называли это цветок «касатик» – за листья, по форме напоминающие косу. У украинцев было свое название – «петушок». Именно эту птицу, по их мнению, напоминает цветок ириса.Условия выращивания ирисов зависят от группы, к которой они относятся. Больше всего садоводы любят бородатые ирисы. Отличительная черта цветов этой группы – небольшая полоска из волосков на внешней стороне околоцветника. Эта полоска похожа на бородку – отсюда и название группы.Бородатые ирисы – неприхотливые растения. Однако цветением они будут вас радовать только тогда, когда вы посадите их на солнечной стороне участка. Еще одно условие – хорошо дренированная почва. Застой влаги крайне отрицательно сказывается на их росте и цветении.А вот среди остальных ирисов есть разновидность, которая, наоборот, отдает предпочтение влажным местам. Это болотные ирисы. Они просто незаменимы, если вы ищете цветы для посадки возле водоема. Они зацветают раньше бородатых, цветение у них более длительное, с удовольствием растут на кислых почвах.По высоте ирисы тоже бывают разными. Среди них вы сможете подобрать и совсем небольшие – до 40 см, и высокие – выше 70.Высота низкорослых цветов не превышает 30-40 см. Несмотря на небольшие размеры, они пользуются такой же любовью, как и их высокие собратья.Среди незабудок встречаются как многолетние, так и однолетние растения. Однако чаще всего их выращивают как двулетники. На третий год незабудки теряют свою милую привлекательность: стебли растений вытягиваются, а небольшие цветочки становятся еще меньшего размера.Высота незабудки не превышает 30-40 см. Самый распространенный цвет – голубой, однако встречаются сорта цветов с белыми и розовыми цветками.Растение неприхотливо в уходе, однако предпочтение отдает умеренно влажным почвам. Слишком питательные почвы незабудке не подходят: вместо активного цветения она начнет энергично наращивать зеленую массу. Не рекомендуем также высаживать ее в сильно освещенных местах. Она, конечно, будет там цвести, но в затененном месте это цветение будет более продолжительным и красивым.Ни один палисадник не обходился когда-то без глазок таинственной Анютки. Эти «глазки» в цветнике начинали оживать весной одними из первых. Дикорастущие анютины глазки стали прародителями фиалки Виттрока, которая так полюбилась садоводам. В народе именно этот цветок и называют «анютины глазки».Фиалка Виттрока – двулетнее растение высотой до 30 см. Легко размножается семенами. Осенью их высевают сразу в открытый грунт. Молодые сеянцы появляются весной следующего года, но зацветают только на второй год. Цветут анютины глазки долго, до конца лета. Длительность цветения вместе с простотой в уходе делают их одними из любимых цветов садоводов.Анютины глазки не любят чрезмерного увлажнения. Они в состоянии вынести даже сильную жару, однако после полива начнут расти лучше. Для этой же цели стоит подкормить цветы минеральными удобрениями.Хотя маргаритка – растение многолетнее, садоводы чаще всего выращивают ее как двулетник.Несмотря на небольшую высоту и маленький одиночный цветок, маргаритка была частым гостем цветников. Это растение совершенно нетребовательно к почве. Главное, чтобы на участке не было застоя воды.Из-за того что корневая система у маргариток поверхностная, растения нуждаются в частом поливе. Чтобы удержать влагу в земле, после полива и последующего рыхления почву вокруг растений следует замульчировать. Мульча также защитит цветы от сильных морозов.Продлить цветение поможет постоянное удаление увядших соцветий.Все цветы, которые выращивали наши бабушки в своих палисадниках, были совсем простыми, не похожими на современные шикарные гибриды или сорта. Однако и из таких цветов можно создать настоящую красоту. Главное, подойти к этому с любовью.