Как живет человек-дерево, которому несколько лет назад удалили «ветки» с конечностей

Жителя Бангладеш Абула Бажандара, который получил в интернете прозвище Человек-дерево, можно назвать мировой знаменитостью со знаком минус. Прославился он благодаря своей особенности, которую нельзя назвать приятной: руки и ноги мужчины похожи на ветки дерева. Абул страдает редким кожным заболеванием, и в его случае оно приняло невероятную форму, что и внешне выглядит жутковато, и делает жизнь невыносимой. В 2019 году мужчине удалили все наросты, но, увы, счастья ему это не принесло. Мы узнали, как живет Человек-дерево после операций.
После 10 лет начался ад
Заболевание, которое преследует Абула с подросткового возраста, называется верруциформная эпидермодисплазия. Это результат аномальной восприимчивости организма к папилломавирусной инфекции (ВПЧ), которая встречаются только у некоторых людей. В легкой форме у пациентов наблюдаются плоские чешуйчатые красно-коричневые пятна на лице, шее и теле или просто папилломы, похожие на бородавки. В тяжелой же это очень заметные наросты. Коварство болезни заключается в том, что она может перерасти в плоскоклеточный рак кожи, и поэтому людям с такой особенностью надо постоянно прятаться от солнца и наблюдаться у врача. Правда, в случае с Абулом из Бангладеш всё оказалось иначе: верруциформная эпидермодисплазия (ВЭ) преподнесла ему другой сюрприз.
Первые признаки болезни Абул заметил, когда ему было лет 10. Именно тогда врачи поставили ему диагноз ВЭ.
Его прозвали Деревом. /Фото: thevoicemag.ru
По мере того, как молодой человек взрослел, его наросты увеличивались. Он пытался избавиться от них самостоятельно – отрезал, отпиливал, но это не помогало. Сначала парень устроился работать в родном городке рикшей, однако вскоре образования на его руках и ногах стали настолько большими, что он просто не смог выполнять свою работу. Впрочем, это не помешало ему жениться и завести детей, ведь, несмотря на свою особенность, он очень обаятельный и добрый человек.
Постепенно дошло до того, что Абул не смог пользоваться столовыми приборами и зубной щеткой, а также выполнять другие простые манипуляции (например, одеваться). Его наросты становились все больше похожими на ветки дерева.
С такими руками невозможно ни работать, ни обслуживать себя в быту. Видеокадр.
Операции стали спасением?
Когда о несчастном молодом человеке узнали журналисты, он стал популярен на всю страну и даже на весь мир. Он был беден и не мог позволить себе лечение, но власти позаботились о том, чтобы он прошел обследование и его прооперировали. В итоге с 2016 по 2019 год он перенес полтора десятка операций.
Мужчину поддерживала семья. /Фото: thevoicemag.ru
В телерепортажах мужчину поддерживали жена и дети. А сколько было радости, когда Абулу, наконец, удалили с конечностей все бородавки и его руки и ноги стали практически чистыми! Он избавился в общей сложности от пяти килограммов «веток» и из Человека-дерева превратился в обычного мужчину – мужа и папу.
Серия успешных операций позволила Баджандару впервые ощутить радость от того, что он держит на руках свою дочь, и этот момент, по его словам, сделал его «самым счастливым отцом в мире». Впервые с подросткового возраста Баджандар смог ходить без боли и пользоваться руками.
После операции он верил, что все позади. Фото: thevoicemag.ru
После долгого, изнурительного лечения врачи удовлетворенно констатировали, что болезнь отступила и теперь должна произойти стойкая ремиссия. Абула отпустили домой при условии, что он отныне должен регулярно показываться врачам.
Наросты удалось убрать. /Фото: thevoicemag.ru
Увы, окончание серии операций совпало с началом пандемии. Мужчина уехал в родной городок и зажил обычной жизнью, а когда ковидные ограничения сняли, он, говоря простым языком, «забил» на врачей, посчитав, что теперь они ему не нужны. И это было его самой главной ошибкой. Сначала на его руках стали появляться маленькие бородавочки. Потом они стали крупнее, и в итоге «ветки» на его конечностях стали расти снова. Когда Абул пришел в больницу, врачи ахнули: все предыдущие старания оказались по сути перечеркнуты, и лечение пришлось начинать с нуля.
Что сейчас с Абулом
Пару лет назад мужчина отчаялся и стал требовать от врачей, чтобы они просто провели ампутацию конечностей и удалили ему хотя бы руки (на них наросты сильнее, чем на ногах). «Я не могу больше терпеть эти страдания» – пояснил он. Врачи не вняли его мольбам. Операции по удалению «веток» продолжились. Мужчина продолжает настаивать на ампутации, но его просьбы постоянно отклоняются.
Лечение продолжается.
Хотя хирурги больницы медицинского колледжа города Дакки предложили ему и жене работу, позволив им остаться в городе для регулярного лечения, Баджандар отказался, опасаясь незнакомой городской среды и посчитав, что супруге и детям будет сложно адаптироваться на новом месте.
По мере ухудшения его состояния огромные бородавки вызвали серьезные проблемы с мышцами и костями, превращая каждый шаг Абула в мучение. «Его постоянная борьба с инфицированными ранами и растущая зависимость от обезболивающих рисуют безрадостную картину его жизни», – сетуют местные СМИ.
Главная опора теперь в жизни Абула – его жена Халима Хатун. Она зарабатывает, обеспечивая всю семью, и одновременно успевает ухаживать за мужем. Состояние Баджандара повлияло на жизнь его жены и детей, ограничив их взаимодействие с внешним миром. Они почти не выходят из дома.
Семья его всячески поддерживает. /Фото: beijingtimes.com
Судьба Абула показывает, насколько неизведанным пока что остается для науки человеческий организм. Увы, несмотря на большой прорыв в медицине, есть еще немало заболеваний, лечение которых, увы, не приносит результата. Человек-дерево – пример мужества и стойкости и в то же беспомощности людей перед природой.
Текст: Анна Белова
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии