Как живет человек-дерево, которому несколько лет назад удалили «ветки» с конечностей

После 10 лет начался ад

Его прозвали Деревом. /Фото: thevoicemag.ru

С такими руками невозможно ни работать, ни обслуживать себя в быту. Видеокадр.

Операции стали спасением?

Мужчину поддерживала семья. /Фото: thevoicemag.ru

После операции он верил, что все позади. Фото: thevoicemag.ru

Наросты удалось убрать. /Фото: thevoicemag.ru

Что сейчас с Абулом

Лечение продолжается.

Семья его всячески поддерживает. /Фото: beijingtimes.com