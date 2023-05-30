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Черно-белый мир после извержения вулкана Тааль на Филиппинах

Недавно вы уже смотрели извержение вулкана Тааль на Филиппинах, которое сопровождалось громом и молниями. Сегодня всё немного поутихло, но, говорят, что это затишье перед бурей, и власти готовятся к новым извержениям.

Сегодня Филиппины выглядят так, как-будто кто-то стер все краски и перевел картинки в черно-белый режим. Всё из-за пепла с вулкана Тааль.

Черно-белый мир после извержения вулкана Тааль на Филиппинах

По крайней мере, 50 000 жителей были эвакуированы. Пейзажи апокалиптические, январь 2020. (Фото Ed Jones):


Черно-белый мир после извержения вулкана Тааль на Филиппинах

С 12 января было зарегистрировано целых 714 вулканических землетрясений около вулкана Тааль. (Фото Eloisa Lopez):

Черно-белый мир после извержения вулкана Тааль на Филиппинах

Стало известно о закрытии 14 городов филиппинской провинции Батангас для местных жителей из-за извержения вулкана Тааль. Всем гражданам, проживающим в зоне опасности в радиусе 14 километров, запретили возвращаться в свои дома.

Тагайтай, 14 января 2020. (Фото Eloisa Lopez):

Черно-белый мир после извержения вулкана Тааль на Филиппинах

Крупное извержение вулкана Тааль на Филиппинах может произойти в ближайшее время. Об этом сообщает Институт вулканологии и сейсмологии.

Цветные пятна на черно-белом пейзаже. (Фото Ed Jones):

Черно-белый мир после извержения вулкана Тааль на Филиппинах

Поле с ананасами под толстым слоем пепла, Тагайтай, 17 января 2020. (Фото Ezra Acayan):

Поле с ананасами под толстым слоем пепла, Тагайтай

Вулканический пепел — один из продуктов измельчения магмы. Состоит из частей пыли и песка менее 2 мм в диаметре. (Фото Ezra Acayan):

Черно-белый мир после извержения вулкана Тааль на Филиппинах

Вулканический пепел выбрасывается в воздух при извержениях вулканов, а затем оседает на земле. Может довольно долго находиться во взвешенном состоянии в атмосфере, вызывая изменение вида закатов и другие атмосферные оптические явления. (Фото Ed Jones):

Черно-белый мир после извержения вулкана Тааль на Филиппинах

После извержения пепел разносится в атмосфере на большие расстояния; так, во время извержения вулкана Кракатау в Индонезии в 1883 году облако неосевшего вулканического пепла облетело земной шар два раза! (Фото Ted Aljibe):

Черно-белый мир после извержения вулкана Тааль на Филиппинах

«Цветная» хрюка в разрушенном доме. (Фото Ed Jones):

Черно-белый мир после извержения вулкана Тааль на Филиппинах

Вулканический пепел опасен и для самолетов. Забивая жиклёры топливной автоматики и охлаждающие дефлекторы лопаток турбин реактивных двигателей, он может привести к их остановке. Выброс большого количества пепла нередко приводит к запрету авиасообщения. (Фото Eloisa Lopez):

Черно-белый мир после извержения вулкана Тааль на Филиппинах

Баскетбольная площадка покрыта вулканическим пеплом в Талисае, 14 января 2020. (Фото Eloisa Lopez):

Баскетбольная площадка покрыта вулканическим пеплом в Талисае

Но от пепла есть и плюсы. Пепел богат микроэлементами. Благодаря этому почва рядом с вулканами очень плодородна. Например, в окрестностях Везувия и Этны развито сельское хозяйство. (Фото Ezra Acayan):

Черно-белый мир после извержения вулкана Тааль на Филиппинах

Белые коровы и разноцветные лодки на пепельном фоне. (Фото Ted Aljibe):

Черно-белый мир после извержения вулкана Тааль на Филиппинах




Пар поднимается из кратера вулкана Тааль, 21 января 2020. (Фото Ted Aljibe):

Черно-белый мир после извержения вулкана Тааль на Филиппинах

Мертвые деревья на покрытом пеплом склоне вулкана Тааль, 21 января 2020. (Фото Ted Aljibe):

Черно-белый мир после извержения вулкана Тааль на Филиппинах

(Фото Ted Aljibe):

Черно-белый мир после извержения вулкана Тааль на Филиппинах

Пес. (Фото Ezra Acayan):

Черно-белый мир после извержения вулкана Тааль на Филиппинах

Сила жизни. (Фото Eloisa Lopez):

Черно-белый мир после извержения вулкана Тааль на Филиппинах

Черно-белый мир после извержения вулкана Тааль на Филиппинах, 14 января 2020. (Фото Eloisa Lopez):

Черно-белый мир после извержения вулкана Тааль на Филиппинах

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Черно-белый мир после извержения вулкана Тааль на Филиппинах

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Черно-белый мир после извержения вулкана Тааль на ФилиппинахПодписаться на мой Instagram
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