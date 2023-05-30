Черно-белый мир после извержения вулкана Тааль на Филиппинах

Недавно вы уже смотрели извержение вулкана Тааль на Филиппинах, которое сопровождалось громом и молниями. Сегодня всё немного поутихло, но, говорят, что это затишье перед бурей, и власти готовятся к новым извержениям.



Сегодня Филиппины выглядят так, как-будто кто-то стер все краски и перевел картинки в черно-белый режим. Всё из-за пепла с вулкана Тааль.







По крайней мере, 50 000 жителей были эвакуированы. Пейзажи апокалиптические, январь 2020. (Фото Ed Jones):









С 12 января было зарегистрировано целых 714 вулканических землетрясений около вулкана Тааль. (Фото Eloisa Lopez):







Стало известно о закрытии 14 городов филиппинской провинции Батангас для местных жителей из-за извержения вулкана Тааль. Всем гражданам, проживающим в зоне опасности в радиусе 14 километров, запретили возвращаться в свои дома.



Тагайтай, 14 января 2020. (Фото Eloisa Lopez):







Крупное извержение вулкана Тааль на Филиппинах может произойти в ближайшее время. Об этом сообщает Институт вулканологии и сейсмологии.



Цветные пятна на черно-белом пейзаже. (Фото Ed Jones):







Поле с ананасами под толстым слоем пепла, Тагайтай, 17 января 2020. (Фото Ezra Acayan):







Вулканический пепел — один из продуктов измельчения магмы. Состоит из частей пыли и песка менее 2 мм в диаметре. (Фото Ezra Acayan):







Вулканический пепел выбрасывается в воздух при извержениях вулканов, а затем оседает на земле. Может довольно долго находиться во взвешенном состоянии в атмосфере, вызывая изменение вида закатов и другие атмосферные оптические явления. (Фото Ed Jones):







После извержения пепел разносится в атмосфере на большие расстояния; так, во время извержения вулкана Кракатау в Индонезии в 1883 году облако неосевшего вулканического пепла облетело земной шар два раза! (Фото Ted Aljibe):







«Цветная» хрюка в разрушенном доме. (Фото Ed Jones):







Вулканический пепел опасен и для самолетов. Забивая жиклёры топливной автоматики и охлаждающие дефлекторы лопаток турбин реактивных двигателей, он может привести к их остановке. Выброс большого количества пепла нередко приводит к запрету авиасообщения. (Фото Eloisa Lopez):







Баскетбольная площадка покрыта вулканическим пеплом в Талисае, 14 января 2020. (Фото Eloisa Lopez):







Но от пепла есть и плюсы. Пепел богат микроэлементами. Благодаря этому почва рядом с вулканами очень плодородна. Например, в окрестностях Везувия и Этны развито сельское хозяйство. (Фото Ezra Acayan):







Белые коровы и разноцветные лодки на пепельном фоне. (Фото Ted Aljibe):











