Как реально выглядели первобытные предки людей: Художник из Канады воссоздал внешность древних в 3D

Жизнь наших далеких предков, существовавших на этой Земле тысячи лет назад, окутана покровом тайны. Хотя археологам, антропологам, историкам и известно, чем занимались доисторические люди, какой был их рост, какую они имели форму черепа и комплекцию, увидеть их внешность мы не можем. И это здорово, что на помощь стал приходить искусственный интеллект. Так, канадский 3D-художник Филипп Эдвин воспроизводит лица доисторических людей, а также воссоздает образы уже вымерших животных.
Неандерталец из Израиля и ирландка из Анатолии
В коллекции талантливого художника – представители самых разных древних ветвей. Например, он воссоздал внешность мужчины-неандертальца (он условно назван Амуд 1), жившего на территории современного Израиля.
– Я не обучен судебно-медицинской реконструкции черепа. Это плод моих лучших усилий, но я не эксперт. Отнеситесь к этой реконструкции с недоверием и расценивайте ее как умозрительную, - поясняет Филипп.
Череп Амуда 1 занимает промежуточное положение между европейскими неандертальцами и современными людьми. Его отличали большой нос, крупное лицо, а также тонкие (в отличие от европейских неандертальцев) надбровные дуги и мелкие зубы. А вот подбородок Амуда 1 был таким же, как у современных людей, хотя и некрупным по современным человеческим стандартам.
Амуд (слева) и Человек-дракон (справа).
– Ближневосточные неандертальцы, возможно,были отличной «расой» от западноевропейских и восточноевропейских, - добавляет Филипп Эдвин. – Кстати, несмотря на то, что в Европе бушевал ледниковый период, в Галилее, где жил Амуд 1, климат был жарким и сухим.
У каждого «персонажа», созданного художником, есть своя история, связанная с его антропологией. Например, Человек-дракон, как назвал его Филипп, по его версии, принадлежит к так называемым денисовцам. Напомним, что это вымерший вид (либо подвид) людей, останки которых находят на территории современного Алтая.
– Я хотел отрастить ему большую карликовую бороду, потому что это выглядело бы круто, но я также хотел, чтобы он был щетинистым – чтобы я мог видеть его лицо и сосредоточиться на чертах фенотипа, – прокомментировал свою работу Эдвин.
Художник воссоздает образы древних людей по найденным археологами черепам.
Внушительно выглядит и Ла Феррасси 1, череп которого был обнаружен в 1909 году и считается самым полным черепом неандертальца, когда-либо найденным археологами. Кроме того, это второй по величине (после Амуда 1) человеческий череп из тех, что были найдены на нашей планете.
К воссозданию внешности Ла Феррасси 1 канадский художник подошёл креативно:
– Я подумал, что для разнообразия одарю его широкой улыбкой, правда, это делает его похожим на бродягу-убийцу.
А про воссозданного кроманьонца Филипп, например, написал так:
– Когда этот джентльмен был жив, кошки-ятаганы все еще рыскали по Доггерленду. Мамонты, пещерные львы, евразийские гиены, шерстистые носороги, эласмотерии, степные бизоны и овцебыки все еще бродили от Испании до Сибири, и большинство из них переживут его еще на 17 000 лет. Берингийцы не стали бы американцами еще 10 000 лет.
Благодаря таланту Филиппа и высоким технологиям мы можем увидеть наших далеких предков. /Фото:deviantart.com
У человека, внешность которого художник так мастерски изобразил в 3D, были коричневая кожа, карие глаза и черные волосы. Также, по данным ученых, у него, вероятно, был нейрофиброматоз I типа – наследственное заболевание, которое может вызывать развитие доброкачественных опухолей, а также пигментных пятен на коже. Чтобы не отвлекать зрителя от фенотипа кроманьонца, Филипп изобразил его с чистой кожей.
Чтобы создать его, художник взял за основу старую реконструкцию неизвестного автора, выполненную пером и чернилами. При этом Эдвин пользовался программой Artbreeder, а затем Photoshop.
Как выглядели древние девушки
Есть в коллекции художника и женские образы. Так, например, им воссоздан персонаж эпохи неолита, названный Филиппом Балихэтти (пышногрудая женщина). Художник поясняет, что это древняя ирландская девушка, которая была найдена в мегалитической гробнице в графстве Даун в далеком 1855 году. Анализ ДНК показал, что у нее были темные волосы и глаза, кожа – от светлой до оливковой. Также у девушки были непереносимость лактозы и наследственное заболевание, связанное с задержкой железа, (гемохроматоз).
Слева направо: Ла Феррасси, кроманьонец, женщина Балихэтти
Баллинахатти была частью группы ранних европейских фермеров родом из Анатолии, которые мигрировали по всей Европе в период неолита. В период, о котором идет речь, они достигли Ирландии, немного смешались с западными охотниками-собирателями и благодаря этому приобрели выносливость. Народ Баллинахатти генетически ближе к сегодняшним сардинцам, чем современные ирландцы.
А еще канадскому 3D-художнику удалось восстановить облик молодой женщины, которая жила 4,5 тыс. лет назад, в эпоху бронзы, на территории современной Челябинской области. За основу Филипп взял скульптурную реконструкцию, хранящуюся в музее заповедника Аркаим, а также реконструкцию черепа, выполненную российским антропологом. Она была сделана по останкам женщины примерно 25-летнего возраста, найденным вместе с останками мужчины и подростка на территории могильника Кизильское I.
Эта молодая женщина жила на территории современной России. /Фото:deviantart.com
С выбором цвета для волос и глаз канадский художник испытывал затруднения, поскольку подлинных генетических данных девушки не знал. В итоге он остановился на таком варианте: песочно-светлые волосы и серые глаза.
Еще две работы Филиппа Эдвина.
Животные, которые жили миллионы лет назад
Не менее интересны и воссозданные в 3D доисторические животные. Взять, к примеру, анизодона (разновидность халикотера), обитавшего в Европе в конце миоцена. Рост его составлял примерно полтора метра, а вес – около 200 килограммов. На передних лапах его были здоровенные крючковатые когти, которые анизодон использовал, чтобы цепляться за высокие растения или отпугивать хищников (медвежьих собак и саблезубых кошек).
анизодон (слева) и тапиноцефал (справа)
Еще один воссозданный Филиппом древний персонаж, тапиноцефал, принадлежал к роду крупных травоядных диноцефалов, живших в период средней перми. Это были коренастые округлых форм животные с массивным костистым черепом и короткой мордой.
Впечатляет и изображённый в 3D смилодон фаталис – наиболее известный из представителей вымерших саблезубых кошек. Он жил на нашей планете примерно 2 млн. – 10 тыс. лет назад в Северной и Южной Америке. Ученые предполагают, что охотился этот хищник так: незаметно подкрадывался к своей жертве, бросался на нее, прижимал лапами к земле и начинал наносить укусы своими длинными острыми клыками до тех пор – пока животное не умирало.
Представитель семейства саблезубых кошек. /Фото:deviantart.com
Текст: Анна Белова
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