О чём рассказала учёным первая карта в истории человечества: Вавилонская карта мира

В конце 19 века при раскопках древнего города Сиппар (древняя Месопотамия) ассирийский археолог по имени Ормузд Рассам обнаружил величественный Храм Солнца. Это место находится всего в 30 километрах к юго-западу от Багдада и в 69 километрах к северу от Вавилона. Сейчас этот город носит название Телль Абу-Хабба.
Уникальная табличка
Все глиняные таблички содержали невероятно ценные для истории сведения. Одна же являлась подробной картой Древнего мира. Сейчас этот артефакт хранится в Британском музее вместе с остальными табличками. Расшифровкой текста занимались опытные эксперты-ассириологи. Рисунок представляет собой картографическое изображение мира, каким его знали в древней Месопотамии. На самом деле вавилонских карт существует множество, ведь это была чрезвычайно развитая цивилизация, но данная карта уникальна тем, что она мировая. Единственная в своём роде.
Табличка с вавилонской картой мира.
Артефакт датируется 6 веком до нашей эры. Это время, которое историки называют периодом Нововавилонской империи до завоевания Киром Великим. Это период, когда великое государство Вавилон находилось на пике своего развития, оно было подлинным центром Вселенной. Об этом свидетельствует и древняя карта. Она в свою очередь является копией более древней карты, которая датируется 9 веком до нашей эры.
Сейчас карта хранится в Британском музее.
Карта мира
Определение мест на карте.
Маленькие кружки на карте обозначают города или регионы. Два из них идентифицируются как Ассирия и Дер. Территория арамейского племени Бит-Якин находится в устье Евфрата, а Хаббан, столица касситов, ошибочно располагается к западу от Вавилона. К северу от Ассирии указано царство Урарту, а к югу — Сузы, столица Элама. За круглой горькой рекой лежат восемь отдалённых областей, изображённых в виде треугольников. Возможно, так было сделано, чтобы указать, что они были гористыми. Рядом с северо-западом написано «где Шамаша не видно». Это в полной мере отражает вавилонское поверье, что солнце восходит на востоке, заходит на западе, а затем возвращается на восток через воды подземного мира.
Схема содержимого карты.
Другие элементы карты пока не идентифицированы. Известно, что некоторые представляют собой города, но ни один ассириолог не смог назвать их. Не удалось идентифицировать и кружки с точками в центре. Некоторые учёные считают, что это могли быть города, которые к моменту составления карты уже были в руинах. На обратной стороне карты описаны эти восемь областей с указанием расстояния между ними. В последнем абзаце говорится: в восьми областях четырёх берегов Земли никто не знает её внутренностей. Четыре берега были распространённым выражением в Месопотамии для обозначения всего обитаемого мира.
Другой ракурс.
Самое интересное, что этот текст абсолютно не соответствует лицевой стороне таблички. Там описано, что мир сотворил Мардук, главный бог Вавилона. Также там значится, что всех остальных он победил и поместил в море. Эти боги представляют собой гадюку и огромного морского змея. Повествование рассказывает, что их разрушенные статуи были отправлены на дно морское, то есть в подземный мир. Далее описываются ещё несколько мифов о птице Анзу. Это было у вавилонян божество ветра и грозы в виде человека-птицы. Оно похитило табличку судеб у Энлиля, отца богов.
Задняя сторона таблички.
Далее описаны около 15 видов различных животных: коза, газель, зебу, леопард, бизон, лев, волк, олень, обезьяна, страус, кошка, хамелеон, гиена, а также животное, которое Мардук создал над рябью моря (возможно, кит). Интересно, что местные животные — это только кошки и зебу, а все остальные представляют отдалённые регионы. Чуть ниже идёт жизнеописание Саргона I из Акад, создателя Аккадской империи в 2270 г. до нашей эры. История повествует о его войнах с Нур-Даганом, царём Пурушанда (это центр современной Турции). Также рассказывается о мудреце Утнапишти, которого посещал Гильгамеш в знаменитой месопотамской поэме, в стране за морем и Водами Смерти.
Какое всё это имеет отношение к карте мира не совсем понятно. Но учёные далеко не всё ещё расшифровали. Скорее всего там спрятано много сюрпризов. Эксперты утверждают, что карта представляет собой вид на Землю с высоты птичьего полёта. На табличке значится, что это четыре квадранта, на которые делится мир и никто не знает насколько далеко, ибо они бесконечны. Последние строки таблички говорят об авторе, который её создал. Там написано, что это сделал сын Ишсуру, потомок Эа-бел-иля со старой копии.
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