7 повседневных объектов, которые могут быть уязвимыми для атак хакеров

Что могут взломать хакеры.
Смартфоны, системы домашней автоматизации и виртуальные персональные помощники могут сделать жизнь более удобной, но все имеет свою цену. Хакеры, которые взламывают интеллектуальные устройства, могут украсть конфиденциальную информацию и нанести ущерб повседневной жизни любого человека. Однако, приложив небольшие усилия, можно поддерживать безопасность своих устройств. Помимо телефонов и компьютеров (самые очевидные цели для взлома), приведем примеры семи других бытовых устройств, безопасность которых стоит усилить.
1. Холодильники
Холодильники - это первая цель злоумышленников.
Бытовые холодильники просто охлаждают продукты питания и напитки, но у «умных» холодильников есть встроенные планшетные компьютеры, которые позволяют просматривать календарь, воспроизводить музыку, смотреть видеоролики и даже делать покупки онлайн. Умные холодильники будущего смогут даже сами контролировать количество продуктов, которые хранятся в них внутри, автоматически делая заказы онлайн, чтобы восполнить запасы. Эти функции могут сделать повседневную жизнь немного легче, но нужно быть очень осторожным с подобными девайсами.
Одна из компаний цифровой безопасности обнаружила, что за две недели между 23 декабря 2013 года и 6 января 2014 года киберпреступники взломали 100 000 умных бытовых приборов, включая холодильники. Они даже использовали интернет-соединение холодильника для отправки вредоносных писем ничего не подозревающим получателям.
2. Лампочки
Хакеры могут баловаться со светом.
Хакеры могут подключаться к различным устройствам, подключенным к Интернету, от интеллектуальных термостатов до замков. Но умные лампочки особенно уязвимы для взлома, как обнаружили исследователи из Израиля и Канады в прошлом году. Изучая популярную интеллектуальную лампочку, они определили, что хакеры могут удаленно включать и выключать ее, изменять оттенок света и даже вызывать мигание света, подобно стробоскопу. К счастью, есть способы защититься от такого рода злодеяний. После того, как исследователи рассказали одной компании, занимающейся беспроводным освещением, о недостатке безопасности, компания исправила это.
3. Принтеры
Чаще всего ломают принтеры.
Так же, как компьютеры и смартфоны, принтеры с поддержкой Wi-Fi уязвимы для взлома. После взлома принтера киберпреступники смогут видеть, что распечатывается на этом устройстве, а также потенциально атаковать компьютер, к которому подключен принтер, онлайн. В феврале 2017 года хакер написал автоматический сценарий для управления более чем 160 000 подключенными к Интернету принтерами без брандмауэра. Хотя он мог печатать угрожающие сообщения или воровать конфиденциальные данные, он просто печатал сообщения с изображением робота и компьютера, заявляя, что хочет повеселиться и помочь людям укрепить безопасность своих принтеров.
4. Игрушки
Даже игрушку для ребенка можно взломать.
Компании по производству игрушек выпускают умных кукол и плюшевых медвежат, оснащенных датчиками, которые передают все типы данных, от аудиозаписей голоса родителей до всех жизненно важных показателей ребенка. Ранее в этом году хакеры получили доступ к 800 000 учетным записям клиентов , что потенциально угрожало конфиденциальности голосовых записей, хранящихся в системе. И на международной конференции по кибербезопасности в Нидерландах 11-летний программист показал аудитории, как взломать «умного» плюшевого мишку. Используя самый примитивный компьютер, юный хакер отсканировал соседние устройства Bluetooth, чтобы взломать телефоны участников аудитории. Затем он взломал плюшевого медведя и использовал его для записи и воспроизведения звукового сообщения.
5. GPS
Навигация тоже под угрозой.
Независимо от того, является ли прибор автономным устройством или встроен в автомобиль, GPS может значительно сократить время человека при поездке. Но хакеры могут настроить GPS на телефоне или в автомобиле, чтобы отслеживать местоположение владельца, отправлять человека в опасное место или даже вызывать аварии. Используя GPS-симулятор, хакеры могут также фальсифицировать координаты для изменения данных местоположения. Что еще более тревожно, террористы могут использовать глушители GPS для блокировки сигналов местоположения, вмешиваясь в курс самолетов, кораблей и ракет.
6. Автомобили
Умный автомобиль не исключение.
В 2015 году два исследователя безопасности использовали ранее бесполезный эксплойт, чтобы взломать внедорожник, который ехал по шоссе. С помощью развлекательной и коммуникационной систем автомобиля, исследователи дистанционно контролировали радио, стеклоочистители и кондиционер в этом авто. Более того, исследователи также смогли переключать передачу автомобиля, отключить тормоза и отслеживать его движение с помощью GPS.
7. Смарт-часы
Наконец можно и умные часы взломать.
Смарт-часы помогают человеку ориентироваться в пространстве, общаться с друзьями и отслеживать активность упражнений. Но исследователи показали, что хакеры могут легко с помощью «умных» часов (и других носимых на теле устройств) получить пин-код банковской карты пользователя. Поскольку встроенные датчики часов отслеживают движения пользователя, хакеры, которые получают доступ к данным датчика устройства, могут определить пин-коды доступа к банкомату, исходя из того, как пользователь перемещает свою руку. Хакеры также могут устанавливать вредоносное ПО на часы, чтобы следить за данными датчика.
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