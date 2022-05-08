7 повседневных объектов, которые могут быть уязвимыми для атак хакеров

Что могут взломать хакеры.

1. Холодильники

Холодильники - это первая цель злоумышленников.

2. Лампочки

Хакеры могут баловаться со светом.

3. Принтеры

Чаще всего ломают принтеры.

4. Игрушки

Даже игрушку для ребенка можно взломать.

5. GPS

Навигация тоже под угрозой.

6. Автомобили

Умный автомобиль не исключение.

7. Смарт-часы

Наконец можно и умные часы взломать.