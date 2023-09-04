Почему второй муж Тины Тёрнер делал ей предложение дважды: три любовные истории легендарной певицы

Из жизни ушла легенда, певица Тина Тернер, ее называли «королевой рок-н-ролла». Она стала мировой звездой в молодости, но будучи успешной в музыке, на личном фронте очень долго вынуждена была терпеть настоящие неудачи. Личное счастье к Тине пришло только в 50 лет. А до этого были годы жизни с агрессивным зависимым человеком, который ее обижал и избивал. Расскажем о главных мужчинах в жизни именитой певицы в нашем материале.
Рэймонд Хилл — история обречена на провал
До того, как влюбиться в своего первого мужа, который сделал ее всемирноизвестной и одновременно абсолютно несчастной, у Тины Тернер были отношения с музыкантом по имени Рэймонд Хилл. У этого романа не было будущего, и имей Тернер немного жизненного опыта, она бы не ввязалась в эту авантюру. Но они были парой слишком юных людей: Тине едва исполнилось 17, а Рэймонду было 23.
Девушка забеременела и родила от Хилла своего первого ребенка, которого назвала Крейг. Не готовый к хоть каким-то серьёзным отношениям Рэймонд так и не стал отцом для малыша, он просто очень быстро ушел в закат. Малыша позже усыновит первый официальный муж исполнительницы Айк Тернер.
Роман Тины с Рэймондом в общем продержался немного дольше года. И о таком персонаже как он мало кто вспоминал долгие годы. Его имя если и появлялось в прессе, то исключительно в контексте Тины Тернер. Последний раз журналисты писали об этом человеке, когда весь мир облетела шокирующая новость о внезапной кончине их совместного сына Крейга. Пресса писала, что 59-летний сын легенды американской сцены свел счеты с жизнью. Тина переживала очень тяжело потерю первого сына.
Айк Тёрнер — 16 лет в браке с тираном
Тина и Айк Тернер
До того, как Айк Тернер стал первый официальным супругом Тины, они вместе работали в одном музыкальном коллективе — Kings of Rhythm. Их отношения были сначала теплыми и дружескими. По словам певицы, они были как брат с сестрой. Тина даже не допускала мысль, что они с Айком поженятся и этот брак станет для нее жестокой клеткой на 16 лет.
Пара была влюблена и в 1962 году они закрепили свою любовь узами брака.
Тина и Айк Тернер
Став женой Айка, она из матери-одиночки стала многодетной мамой. Кроме своего единственного ребенка, у нее появилось еще и 2 пасынка – сыновья ее мужа от первого брака Айк-младший и Майкл. Спустя 12 лет Тина снова станет матерью уже их общего с Тернером ребенка, а еще через два года их отношения рухнут окончательно.
Лишь выйдя замуж за такого любимого Айка, Тина поняла, с каким человеком она связала свою жизнь. У его большого музыкального таланта была темная сторона. Он был зависим от запрещенных веществ. И наркотики настолько плотно вошли в его жизнь, что стали частью его личности, и весьма неприятной. Он был абьюзером и домашним тираном. Айк регулярно избивал свою жену иногда с особой жестокостью.
Тина и Айк Тернер
Побои стали постоянной частью жизни певицы. И о том, что ей приходится терпеть от неадекватного зависимого супруга знало очень много людей: от коллег по группе до семьи Тины и даже их детей. Певица рассказывала, что близкие пытались ей помочь, но каждая такая попытка делала только хуже, муж становился еще более жестоким.
Жизнь с тираном – это игра в русскую рулетку, неизвестно как Тине удалось выжить и найти в себе силы уйти от своего обидчика. Она не раз думала о том, чтобы убить себя, потому что не видела другого выхода из этого порочного круга, в который превратился ее брак. Певица рассказывала, что не раз доставала пистолет, пока муж спал, но так и не смогла им воспользоваться.
Разорвать нездоровые отношения и убежать от регулярных избиений Тернер решила в 1976 году. Оставалось несколько дней до Дня независимости, и Айк снова сильно избил свою талантливую жену. Без копейки в кармане, из вещей имея только одежду на себе, Тина сбежала от мужа и несколько месяцев ее скрывали у себя друзья.
Тина и Айк Тернер
Певица не понимала, как ей дальше жить, ведь все, что у нее было, так или иначе было связано с Айком. Пришлось внезапно отменять их совместные концерты, и у Тины вмиг появилось большое количество долгов. Но даже такие трудности не заставили ее вернуться с абьюзеру. Она решила, что готова к новой жизни.
Официально пару развели в 1978 году.
Айк закончил весьма печально: он переусердствовал с веществами и в декабре 2007 года умер от передозировки.
Эрвин Бах — большая любовь и человек с огромным сердцем
Тина Тернер и Эрвин Бах
В 1986 году свободная и готовая к переменам Тина Тернер прилетела в Германию давать сольный концерт. В аэропорту она должна была встретиться с представителем звукозаписывающей компании EMI. С ней певица подписала контракт на выпуск пластинок. Этот представитель должен был встретить и отвести звезду в гостиницу.
Этим человеком был Эрвин Бах. Как только Тина его увидела, то сразу влюбилась. Перед ней стоял обаятельный 30-летний мужчина. Тина была на 16 лет старше, но ее совсем не смущала разница в возрасте. Пройдут годы, и Тернер расскажет, что ее никогда не волновал тот факт, что она старше, это никогда не было проблемой в их паре.
Тина Тернер и Эрвин Бах
Они очень любили друг друга. И если у них и были разногласия, то лишь по причине разности их менталитетов. Американка Тернер была в душе шестнадцатилетней девчонкой, а ее возлюбленный немец - шестидесятилетним мужчиной. Эрвин очень любил все планировать и просчитывать, а вот Тина очень часто поступала спонтанно, отбрасывая прагматичные мысли и не думая о последствиях.
Пара повстречалась 3 прекрасных года, и Бах решил сделать предложение руки и сердца. Каково же было его удивление, когда он услышал отказ. Первый брак для исполнительницы был огромной травмой, она не смогла вычеркнуть из памяти то, как обращался с ней первый муж. Даже десятилетие спустя она помнила все издевательства и насилие.
Тина Тернер и Эрвин Бах
Но Эрвин не ушел, получив отказ. Напротив, он сделал все, чтобы его любимая женщина поняла – он человек, который никогда ее не обидит и будет всегда рядом. Он дал ей время, просто оставаясь с ней. И через 23 года он повторил свое предложение и на этот раз его любимая женщина сказала: «ДА!».
Тернер выходила замуж во второй раз, когда ей было уже 74 году. Их свадьба была одним из самых громких событий 2013 года. Шикарное мероприятие Эрвин и Тина организовали на своей вилле. Праздновать свою любовь жених и невеста позвали 120 гостей, среди которых были легенды Дэвид Боуи, Опра Уинфри, Эрос Рамазотти.
Свадьба Тины Тернер и Эрвина Баха
Но долго наслаждаться беззаботным счастьем у молодоженов не получилось. Спустя несколько месяцев Тина попала в больницу. Сначала она слегла с инсультом, потом у нее нашли опухоль в кишечнике. Позже к списку добавились почечная недостаточность. Певице срочно потребовалась пересадка почки. Бах, даже не раздумывая, сразу же решил спасти своей жене жизнь и отдал ей свой орган.
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