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13 вещей, которые мужчины скрывают от дам

Принято считать, что в каждой женщине должна быть загадка. Но что насчет мужчин? Эти сильные, брутальные, уверенные в себе парни иногда бывают очень ранимыми и скрывают секреты, о которых многие дамы даже не догадываются. О каких 13 вещах мужчины никогда не расскажут даже близким людям, читайте в нашем материале.

13 вещей, которые мужчины скрывают от дам

«Мне страшно»


13 вещей, которые мужчины скрывают от дам Будьте уверены, что никогда не услышите от мужчины эти слова. Ведь в ваших глазах он хочет выглядеть таким себе суперменом — уверенным в себе, лихим и отважным. Такие мужчины не знают слова «страх». А если у него вдруг участился пульс, появилась потливость или начали нервно дрожать руки, то это все, наверняка, от усталости, давления или тысячи других причин, но только не от испуга.

«Я не знаю, как это сделать»


13 вещей, которые мужчины скрывают от дам «Дорогой, может, давай вызовем мастера?». Запомните эти слова и никогда, слышите, никогда не говорите их своему возлюбленному. Ведь он сам все знает и умеет, нужно только «немного разобраться», залезть в интернет, посмотреть в инструкцию (хотя, это редко) и просто попробовать еще раз. И касается это абсолютно всего начиная от сломанных полок, заканчивая сантехникой и электричеством.

«Не могу себе этого позволить»


13 вещей, которые мужчины скрывают от дам Обычно это правило работает в конфетно-букетный период, когда мужчина изо всех сил старается впечатлить свою даму походами в дорогие рестораны и всевозможными подарками. Конечно же, в браке уже можно сказать жене, что семейного бюджета «недостаточно» для покупки чего-либо. Но даже на такой шаг мужчина пойдет только в самом крайнем случае, ведь произнести «не могу себе позволить» — равносильно признаться в своей слабости.

«Я тебя ревную»


13 вещей, которые мужчины скрывают от дам Мужчины не привыкли открыто демонстрировать свои чувства. И это касается всего, особенно ревности. Кстати, многие женщины частенько обижаются по этому поводу, ведь думают, что они безразличны партнеру. Это неправда: даже если внешне он выглядит спокойно и холодно, будьте уверены, каждый раз, когда вы разговариваете с другим мужчиной, внутри него бушует настоящий вулкан эмоций.

«Мы любим комплименты»


13 вещей, которые мужчины скрывают от дам Исторически сложилось так, что комплименты в основном произносят мужчины женщинам, но явно не наоборот. А очень жаль, ведь представители сильного пола, как бы это удивительно ни звучало, тоже тают от теплых слов в свой адрес, признаний в любви и проявлений заботы.

«Я мастерски скрываю чувства»


13 вещей, которые мужчины скрывают от дам Если вы вместе смотрите невероятно грустный фильм, от финала которого хочется рыдать в подушку, а ваш супруг при этом спокоен как скала, не беспокойтесь: он не бесчувственный чурбан — просто умеет маскировать эмоции. Ну а если фильм уж очень грустный, может пропустить одну скупую слезу и сказать, что «что-то в глаз попало».

«Нам нравятся „женские штучки“»


13 вещей, которые мужчины скрывают от дам Чистая обувь, аккуратные ногти, стильная прическа — все это указывает на то, что мужчина следит за своей внешностью. И это похвально, ведь ухоженные мужчины всегда привлекают женщин. Но вот признаться в своей любви к разным, как это принято считать, «женским штучкам», вроде увлажняющего крема и посещения салона красоты, мужчина никогда не сможет — «пацаны не поймут!».

«Мы теряемся, когда вы задаете каверзные вопросы»


13 вещей, которые мужчины скрывают от дам «Что ты думаешь об этом платье?», «Мне кажется или я поправилась?», «Как тебе моя новая прическа?». Отвечать на эти и подобные вопросы мужчине довольно сложно, ведь он привык рубить правду-матку, но в некоторых случаях излишняя прямолинейность может оказаться травмоопасной. Поэтому, если не хотите расстраиваться сами и ставить в неловкое положение своего партнера, лучше избегайте каверзных вопросов.

«Мне нравится твоя сестра/подруга»


13 вещей, которые мужчины скрывают от дам Каверзные вопросы, касающиеся внешности ваших подруг, знакомых девушек, просто случайных прохожих, находятся под особым запретом. Мужчина никогда не признается, что ваша сестра симпатичная, даже если перед ним будет стоять супермодель с четвертым размером груди или сексуальная длинноногая блондинка, напоминающая скандинавскую богиню.

«Мы любим уверенных в себе девушек»


13 вещей, которые мужчины скрывают от дам Фильмы, в которых мужчины уходят от стройных красоток, так как влюбляются в харизматичных толстушек, отчасти правдивы. Представители сильного пола очень ценят уверенность в себе и с большей вероятности отдадут предпочтение позитивной и общительной даме с пышными формами, чем робкой и закомплексованной худышке.

«Мне важно, как ты выглядишь»


13 вещей, которые мужчины скрывают от дам Мужчине неважно, носите ли вы фирменные вещи, следите за трендами и пользуетесь дорогой косметикой. Достаточно выглядеть опрятно и привлекательно, чтобы произвести впечатление на своего избранника. Помните, женщины любят ушами, а мужчины — глазами. Поэтому внешний вид играет огромную роль.

«Мы тоже присматриваемся к вам»


13 вещей, которые мужчины скрывают от дам Женщины на свидании чувствуют себя хозяйками ситуации. Им кажется, что именно они решают, состоится ли вторая встреча, и положительный ответ зависит от того, сможет ли мужчина произвести нужное впечатление. Вот только мужчины тоже «присматриваются» к своим спутницам. Не сильно удивляйтесь, если на следующий день он вам не позвонит и не спешите «примерять» его фамилию после приятного завершения вечера.

«Мы не уходим просто так»


13 вещей, которые мужчины скрывают от дам Некоторые женщины полагают, что мужчины могут прекратить общение «просто так», потому что захотелось. На самом же деле, такой исход событий невозможен — если мужчина решил от вас уйти, значит на то были определенные причины. Какие? Это уже совсем другой вопрос. Вполне возможно, вы попали в список женщин, с которыми нельзя строить отношения или проявили на первом свидании один из тревожных сигналов, после которых парни могут только одно — бежать! Мужчины, узнали в статье себя?

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