13 вещей, которые мужчины скрывают от дам

Принято считать, что в каждой женщине должна быть загадка. Но что насчет мужчин? Эти сильные, брутальные, уверенные в себе парни иногда бывают очень ранимыми и скрывают секреты, о которых многие дамы даже не догадываются. О каких 13 вещах мужчины никогда не расскажут даже близким людям, читайте в нашем материале.

«Мне страшно»

«Я не знаю, как это сделать»

«Не могу себе этого позволить»

«Я тебя ревную»

«Мы любим комплименты»

«Я мастерски скрываю чувства»

«Нам нравятся „женские штучки“»

«Мы теряемся, когда вы задаете каверзные вопросы»

«Мне нравится твоя сестра/подруга»

«Мы любим уверенных в себе девушек»

«Мне важно, как ты выглядишь»

«Мы тоже присматриваемся к вам»

«Мы не уходим просто так»