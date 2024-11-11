«Изменения всегда к лучшему!». Самые известные случаи смены пола

Тема смены пола уже не раз затрагивалась в обществе, и мы решили сегодня рассказать вам, наши дорогие читатели, о самых известных случаях перевоплощения из мужчины в женщину и из женщины в мужчину. Очень странно, что многие люди весьма агрессивно относятся к тем, кто решил сменить свой пол, ведь, в конце концов, это личное дело каждого.
Но давайте не будем о плохом и просто приступим к основной части нашей статьи. Итак, особо нервным лучше пропустить ее мимо глаз своих, а то велик вариант того, что ваше седалище начнетизвергать огонь негодования, злости и неконтролируемой агрессии в наш адрес. Если что, то мы предупредили! Итак, давайте начнем!
Сона Аведиан
Бывший американский морской пехотинец Мэтью совсем недавно претерпел удивительную трансформацию после принятия гормональной терапии. На этот весьма серьезный шаг мужчина решился после того, как в один прекрасный день понял, что больше не может жить в теле, в котором родился. Мэтью с детства понимал, что не любит свой внешний вид и не понимает, почему он родился мужчиной, а не женщиной. Он любил переодеваться в женскую одежду, краситься и вести себя, как настоящая леди, но тогда, в столь юном возрасте, парень понимал, что превратиться в полноценную женщину для него не реально. Кардинально изменить свою жизнь мужчина решил в 33-летнем возрасте, и, именно благодаря смене пола, Мэтью превратился в прекрасную Сону Аведиан. Бывший морской пехотинец до того, как перевоплотиться в женщину, побывал шесть раз в Афганистане и Ираке, успел жениться, а также завести ребенка. Понятное дело, что жена Мэтью не оценила такую вот смену «имиджа» своего мужа и ушла от него, но с дочкой он остался в прекрасных отношениях. В настоящее время Сона живет в Остине, штат Техас.
Бак Энджел
Известная фигура в сообществе ЛГБТ – Бак Энджел, 45-летний кинорежиссер и транссексуал. Хотя он сейчас успешно работает в мире порноиндустрии, он признает, что перевоплотиться из женщины в мужчину было для него крайне тяжело и сложно. До того, как стать мужчиной, Бак работал известной женской моделью, фотографии которой пользовались очень большим успехом среди журналов, для которых она снималась. Но несмотря на то, что женщина имела большой успех в модельном бизнесе, ее тело было совершенно не таким, каким бы она хотела его видеть в зеркале. Но отказаться от модельного бизнеса, который приносил ей стабильный хороший заработок, ей не составило труда. Со временем, после приема гормональной терапии, на свет «родился» Бак Энджел, который на данный момент снялся во множестве фильмов для взрослых. В 2007 году мужчина стал победителем в номинации «Лучший трансгендерный актер» по версии одного популярного порносайта. На сегодняшний день Бак является ярым защитником ЛГБТ-сообществ, преподавателем, педагогом и писателем.
Талита Зампиролли
Талита Зампиролли является одной из самых востребованных моделей-транссексуалов родом из Бразилии. На данный момент этой горячей красотке 24 года, и она является студенткой факультета промышленного дизайна и моделью. История этой девушки отличается от двух предыдущих тем, что она совершенно без проблем сменила свой пол в 18 лет. На тот момент парня поддержали родители и друзья. Они целиком и полностью понимали, что их ребенок и друг нуждается в этой операции, потому что уже с раннего возраста он изъявлял желание сменить свой пол и стать полноценной девушкой. Операцию парню оплатила его же бабушка.
Рокко Кайатос
Рокко Кайатос более известный под псевдонимом«Katastrophe» в мире хип-хопа, является американским рэпером и музыкальным продюсером. Он первый человек из мира хип-хопа, который открыто признался в том, что он трансгендер.
Балиан Бушбаум
Балиан Бушбаум родился девушкой, которую звали Ивонн Бушбаум. Девушка являлась прыгуньей с шестом в Германии и на одном соревновании была даже награждена за лучший прыжок с шестом. Но спортивная карьера у нее не сложилась из-за травмы, и вскоре она ушла из мира спорта. Вскоре после этого Ивонна публично призналась СМИ, что желает сменить пол и перенести пересадку мужского полового органа. В 2008 году операция была успешно сделана, и Ивонна Бушбаум стала Балианом Бушбаумом.
Карен Аделл Скот
56-летний учитель Гэри Сконк потряс весь студенческий корпус, когда объявил, что принимает гормональную терапию, чтобы стать Карен Аделл Скот. Гэри (Карен) имел замечательную карьеру преподавателя и проработал в этой профессии без малого 24 года. Не сложно представить, что Сконк лишился многого, когда заявил, что хочет стать женщиной. Он потерял половину своих близких друзей, а также свою жену из-за того, что превратился в женщину. Весьма приятно знать, что он получил огромную поддержку со стороны студентов, администраторов и коллег-педагогов.
Лорен Камерон
Лорен Рекс Кэмерон – трансгендерный активист, писатель и фотограф. Он специализируется на портретной живописи и автопортрете. Его фотография направлена на то, чтобы показать обычным людям, как выглядит на самом деле тело транссексуала.
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