«Изменения всегда к лучшему!». Самые известные случаи смены пола

Тема смены пола уже не раз затрагивалась в обществе, и мы решили сегодня рассказать вам, наши дорогие читатели, о самых известных случаях перевоплощения из мужчины в женщину и из женщины в мужчину. Очень странно, что многие люди весьма агрессивно относятся к тем, кто решил сменить свой пол, ведь, в конце концов, это личное дело каждого.

Сона Аведиан

Бак Энджел

Талита Зампиролли

Рокко Кайатос

Балиан Бушбаум

Карен Аделл Скот

Лорен Камерон