8 дефицитных вещей, которые были заветной мечтой советских модниц

Советский Союз прочно ассоциируется у людей с дефицитом. Не было ни денег, ни вещей, которые можно было бы купить за эти деньги. Модницам приходилось прибегать к самым разным лайфхакам, чтобы быть на высоте. А когда они не помогали, спасением становились дефицитные товары. Novate.ru рассказывает, за какими вещами девушки готовы были отстаивать километровые очереди.
1. Lancôme Climat
Советские модницы мечтали о зарубежных парфюмах. / Фото: laparfumerie.org
Нельзя сказать, что в Советском Союзе были большие проблемы с парфюмерией. На рынке было представлено несколько духов, которые могла себе позволить если и не каждая девушка, то большинство женщин точно. Среди популярных ароматов были «Новая Зеландия» и «Свобода» – их было достать легче всего. Также встречались польские парфюмы «Пани Валевска» и «Быть может». Однако истинных модниц, которые хотели выделиться, распространенные духи не привлекали. Они мечтали стать обладательницами настоящего французского аромата.
Поэтому, как только в СССР появились экземпляры Lancôme Climat, за ними началась настоящая охота. Причиной популярности духов стал фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» – в одной из сцен Ипполит дарит Наде заветный флакон. Правда, раздобыть такой парфюм было непросто. И дело даже не в высокой цене – просто в страну приходило ограниченное число флаконов и полки с духами почти сразу оказывались пустыми. Как говорится, кто не успел, тот опоздал.
Среди других популярных зарубежных парфюмов были Magie Noire, Opium от Yves Saint Laurent и, конечно, Chanel No. 5. Но обладали ими лишь избранные – те, кто имел доступ в элитные советские магазины или мог себе позволить путешествие за границу.
2. Levi’s
Джинсы Levi’s были недостижимым идеалом. / Фото: typingsolution.com
Если лучшие ароматы выпускала Франция, то лучшие джинсы, конечно же, Америка. Купить брюки из денима знаменитого бренда Levi’s в Советском Союзе было задачей со звездочкой. В магазины их не завозили, единственным вариантом было связаться со спекулянтом – отдать ему свою месячную зарплату в надеяться, что он сможет раздобыть желанные джинсы. Однако и здесь все было не так гладко – бывали случаи, когда фарцовщики продавали одну брючину вместо целых джинсов.
Конечно, когда пошла мода на брюки из денима, советские производители также стали предлагать гражданам страны похожую одежду, но она была весьма далека от тех самых Levi’s. Дошло до того, что модницы придумали способы, как приблизить советские джинсы к американскому идеалу – они варили их, чтобы на ткани появлялись характерные разводы, совсем как на настоящих брюках из денима. Получалось весьма правдоподобно.
3. Сапоги-чулки
Так выглядели французские и советские сапоги-чулки
Сейчас эта обувь достаточно популярна, у любой девушки есть возможность обзавестись подходящей парой. Однако раньше, во времена Советского Союза, сапоги-чулки были дефицитным товаром. Одним из первых дизайнеров, которые представили обувь миру, был Ив Сен-Лоран. В 1963 году он выпустил очень высокие сапоги-чулки с лаковым голенищем. Позже стали появляться замшевые и кожаные изделия. За границей их называли go-go boots.
Ни название, ни «слишком вызывающий» вид сапог не вдохновил советских производителей, поэтому они сделали свой вариант – из жатой лаковой кожи, с невысоким каблуком и голенищем до колена – и назвали его «сапоги-чулки». Обувь была исключительно черного цвета, в то время как в зарубежных странах встречались цветные модели и даже с узором. Именно о таких и мечтали наши модницы.
4. Часы «Чайка»
Часы назвали в честь Валентины Терешковой. / Фото: youla.ru
Все знают Валентину Терешкову, как первую женщину, которая совершила полет в космос. В честь этого исторического события Угличский часовой завод начал выпускать часы под маркой «Чайка» – именно такой позывной был у Валентины Владимировны. Самой популярной стала модель с металлическим браслетом и позолоченным корпусом – о ней мечтали сотни советских девушек. Часы не только выглядели потрясающе, но также были очень легкими и удобными. Носить такую красоту — одно удовольствие!
5. Меховая шапка
Главная героиня фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». / Фото: kinoreporter.ru
Многие советские тренды появились благодаря кинематографу. Девушки смотрели на образы своих любимых актрис и мечтали их повторить. Вот так в ателье появлялись заказы на «платье, как у Нади» или «наряд в клетку, как у Людмилы Прокофьевны».
Еще одной вещью, которая вошла в список желанных после просмотра фильма, стала меховая шапка. Угадаете, какая картина вызвала такую любовь к этому аксессуару? Конечно, «Ирония судьбы, или С легким паром!» Когда главная героиня появилась в этом головном уборе, сотни модниц сказали «Хочу!» Наверняка, у вашей мамы или бабушки была такая шапка, а может, и сейчас есть.
6. Губная помада Dior
Губная помада Dior в элегантном синем флаконе. / Фото: legkovmeste.ru
Позволить себе губную помаду в сине-голубом футляре с лаконичной и изящной надписью Dior могли только избранные. Всему виной – цена. При средней зарплате в 120 рублей не каждый был готов отдать за помаду 25 рублей. Впрочем, на полках она не застаивалась – всегда находились баловни судьбы, которые могли себя порадовать брендовой косметикой.
Более распространенной среди советских девушек была помада Pupa. Она отличалась необычным красным тюбиком с выдвижным зеркальцем. Однако счастливыми обладательницами оригинала становились далеко не все. Дело в том, что под видом итальянской помады часто продавали польский контрафакт. Правда, стоимость косметики от этого ниже не становилась.
7. Румяна Estée Lauder
Румяна Estée Lauder были только в розовом оттенке. / Фото: darudar.org
Одним из первых зарубежных брендов, который появился на советском рынке, стала американская компания Estée Lauder. Особой популярностью у советских модниц пользовались румяна розового цвета. Несмотря на то, что оттенок подходил далеко не всем, девушек это не останавливало – уже само обладание румянами приносило счастье и удовольствие, а еще – нотку превосходства над подругами и коллегами.
Изначально косметику можно было найти только в «Березке» и лишь по спецраспределению, то есть среднестатистическая советская девушка не смогла бы ее купить при всем желании. Казалось, что проще станет, когда у бренда откроется первый специализированный магазин. Однако, когда в 1989 году на Тверской появился долгожданный «Эсте Лаудер», ничего не изменилось. Туда можно было попасть лишь по приглашениям, поэтому простым гражданам приходилось обращаться за помощью к фарцовщикам, услуги которых стояли бешеных денег.
8. Капроновые колготки
Советские девушки мечтали о колготках производства ГДР. / Фото: spletnik.ru
В 70-х годах в Советском Союзе наконец-то стали выпускать капроновые и нейлоновые колготки. Производством занималась Брестская чулочная фабрика. Однако был один нюанс – колготки были представлены только в телесном цвете. И все бы ничего, но зарубежные модницы уже вовсю носили черные и белые колготки, что вызывало у советских девушек жгучую зависть. Им приходилось отбеливать и красить колготки, чтобы приблизиться к заграничному идеалу. В большинстве случаев эксперименты заканчивались провалом и наносили немалый урон семейному бюджету.
Иногда модницам везло и у них получалось достать немецкие или чехословацкие колготки. Увы, на рынке они появлялись не так часто, но неизменно вызывали огромный ажиотаж.
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