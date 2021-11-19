Зачем к ножам привязывают загадочные «шнурки»

Что это за шнурок?

Темляк, как безделушка

Может быть просто безделушкой для красоты.

Есть много разных видов темляков.

Что такое паракорд?

Настоящий паракорд делают в США.

Так для чего же нужен настоящий темляк?

В темляки даже пеналы для выживания прячут.

Веревка сама по себе очень полезна.

Все они могут использоваться для выживания.

Темляки бывают очень разными.