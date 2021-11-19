Зачем к ножам привязывают загадочные «шнурки»

Что это за шнурок?
Многие люди, увидев привязанный к рукоятке ножа «шнурок», интересуются, для чего он нужен. Такие темляки для ножей изготавливаются уже достаточно давно, и редкостью они не являются. Но всё же остается достаточно много людей, которые даже не догадываются о том, для чего нужен данный аксессуар. Быть может это какое-то замысловатое украшение, или у темляка все-таки есть прикладная функция? Разберемся вместе.
Темляк, как безделушка
Может быть просто безделушкой для красоты.
Делают ножевые темляки из самых разных материалов, и в большинстве случаев они несут исключительно декоративную функцию. Наиболее популярными материалами для темляка считаются кожа или простой шнур из нейлона. Иногда их дополнительно украшают разнообразными декоративными элементами. Темляк из кожи, как правило, неразборный. К сожалению, оба этих материала не слишком надежны - их легко перерезать и даже порвать. Именно поэтому, для лучших темляков производители используют паракорд.
Есть много разных видов темляков.
Что такое паракорд?
Настоящий паракорд делают в США.
Паракорд – это материал, который был разработан специально для военных. Изготавливается он из нейлона. Первоначально его использовали для производства парашютных строп. У материала огромная прочность на разрыв. Каждый шнур плетется из 7-9 нитей, при этом каждая нить имеет сердечник. Именно наличие сердечника отличает настоящий паракорд от поддельного.
Так для чего же нужен настоящий темляк?
В темляки даже пеналы для выживания прячут.
Во-первых, за темляк очень удобно вынимать нож из кармана или сумки. Во-вторых, его можно использовать, чтобы подвесить нож. В-третьих, при необходимости темляк разворачивается, в результате чего в руках человека оказывается прочный капроновый шнур длиной (как правило) до 2-3 метров. В вопросах выживания в дикой природе это вещь незаменимая.
Веревка сама по себе очень полезна.
В лесу такой шнур может быть использован для самых разных целей. Например, для постройки шалаша. Также, шнур, из которого был связан темляк, поможет закрепить нож на древке и сделать копье. Наконец, если все пошло совсем плохо, его можно использовать в качестве жгута.
Все они могут использоваться для выживания.
Некоторые даже умудряются делать из паракорда леску для ловли рыбы и нитки для ремонта одежды. Иными словами, настоящий темляк на хорошем ноже - вещь очень полезная и нужная, особенно для тех, кто часто выбирается в дикую природу.
Темляки бывают очень разными.
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