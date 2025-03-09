Когда черный перец заменял валюту, и Зачем китайцев заставляли жевать гвоздику

С зарождения нашей истории и вплоть до 19 века люди стремились обладать пряностями. С I тыс. до н.э. этот товар был наиболее выгодным и ходовым по всему миру. Пряности ценились в Европе настолько, что по цене порой превышали золото. В некоторых странах мира они даже выступали отдельной валютой, по причине чего некоторые правители ставили своей целью во что бы то ни стало отыскать путь к восточным плантациям.
Пряные» магнаты мира
Торговые пути специй. /Фото: i2.wp.com
С самых давних времен пряности пошли по миру с плантаций Индии, Малайзии и Индонезии. Оттуда товар доставлялся на побережье Индостана, где перегружался на арабские суда, доставлявшие груз в Оман, Египет и караванами к Средиземному морю. Этот путь не менялся почти 2,5 тысячи лет, а торговля пряностями составляла основной капитал упомянутых стран. Сменялись лишь посредники в средиземноморской акватории. Доставка пряностей в один конец занимала до 2 лет. К 12 веку первенство в торговле досталось венецианцам. Несмотря на папский запрет для христиан на торговлю с сарацинами, венецианцы нашли способ открывать фактории в Византии и восточном средиземноморье.
В 14 веке один французский купец решил сосчитать, сколько раз перепродаются пряности, пока достигнут Европы -12! Понятное дело, что на каждом этапе товар получал прибавленную стоимость. Венеция расцветала с небывалой скоростью, став самым богатым городом средневековья. Но в XV веке Константинополь пал, и торговлю пряностями прибрали к рукам турки. Стечением времени главными поставщиками пряностей в мире стали Испания с Португалией. Вскоре в борьбу за пряные капиталы вступили Франция, Англия и Нидерланды. Были даже созданы Ост-Индские компании, получившие монопольные права, что сделало пряности еще более дорогостоящими.
Откуда к нам пришли популярные сегодня пряности
Большая часть популярных сегодня специй пришли из Индии.
Причина громадной популярности пряностей в средние века очевидна. Помимо прямого назначения - улучшения качества блюд, травы сохраняли свежий вкус пищи, а некоторые и вовсе служили консервантами. Ароматная за счет пряностей еда прямо указывала на зажиточность. Интересны истории о том, как появились и использовались известные сегодня приправы с древних времен.
После старта плавания Колумба свою экспедицию инициировал Васко де Гама, мечтавший достичь Индии. Проделав длинный путь, он вернулся с индийской земли с ценным грузом - черным перцем. Этой пряностью вместо звонкой монеты выплачивалась подать целыми городами, и такой вид платы принимался с радостью. С тех пор без этой специи не обходится ни одна кухня мира.
Незаменимый на любой кухне лук известен за 4000 лет до н. э. Луковые пучки находили еще в саркофагах египетских фараонов. Римляне в обязательном порядке вводили лук в рацион легионеров, стремясь укреплять мужество и силу. Ричард Львиное Сердце держал луковицу на шее, а сарацины запрашивали лук в качестве выкупа за каждого франка.
Лавровым венком увенчивали лидеров состязаний в честь бога Аполлона. Так что на кухни мира лавровый лист тоже попал с берегов Средиземного моря. Плетя венки, работники обращали внимание на приятный аромат от рук. Попробовав добавлять лавр в пищу, они пришли в небывалый восторг.
Возвращаясь из Греции в Рим, Нерон требовал поливать дорогу шафрановой водой, чтобы приятный аромат забивал неприятные запахи, раздражающие его тонкое обоняние. Шафран стоил очень дорого, превышая в 15 раз стоимость чёрного перца. А богача в то время не просто так называли «мешком с перцем». Чтобы получить 1 кг порошка шафрана, требовалось вручную собрать 15 тысяч цветов. Причем, пряность представляла собой не сами цветы, а пыльцу, покрывающую их рыльца.
Еще одной дорогостоящей пряностью считалась гвоздика - соцветия гвоздичного дерева. В Индии, Индонезии, Китае сушеная гвоздика употреблялась задолго до нынешней эры. Китайские сановники должны были жевать гвоздичные соцветия во время аудиенции у самого императора, чтобы не осквернять владыку зловонным дыханием. Древние греки и римляне получали гвоздику по сухопутью из Индии. Но когда Рим пал, Европе пришлось забыть про гвоздику на многие века - до самого старта крестовых походов.
Кроме того, с Востока в Европу попали чернослив («Сливы Дамаска»), изюм (виноград Дамаска), мускатный орех, имбирь.
Монополизация рынка и завершение золотой «пряной эпохи»
Черный перец использовали как подношение самым высокопоставленным людям. /Фото: images.squarespace-cdn.com
Гигантские прибыли от торговли пряностями разжигали торговые войны и алчность европейских монополистов. Кроме того, такая ситуация вызывала жестокую эксплуатацию среди народа из колоний, которым не посчастливилось родиться на землях пряностей. После того, как те же португальцы основали производство гвоздики и мускатного ореха на двух островах, они запретили культивирование этих пряностей в других местах. Создавались карательные отряды, следившие за исполнение указаний монополизаторов. А англичане и французы, стараясь поддерживать высочайшую стоимость специй, попросту сжигали запасы конкурентов. В погоне за сверхприбылями европейцы шли на любые преступления.
Цены на пряности начала падать лишь к концу 18 века. Этот товар начал попадать на столы рядовых европейцев. Причиной тому стало активное развитие морских торговых путей, повлекшее за собой падение пряных монополий. К началу 19 века в международную торговлю специями вступили американцы. Их опыт начался с производства черного перца с его последующей продажей с более демократичной стоимостью. После этого начали активно падать цены на перец по всему миру. Вскоре утратили стоимость и остальные элитные пряности. Человечество училось выращивать некоторые специи самостоятельно. А когда в самом начале 20 века в широкое кулинарное использование попали искусственные эссенции, технологические процессы пищевой промышленности перестали нуждаться в более дорогих оригинальных ингредиентах. Так и завершилась эпоха пряностей, которые так долго ценились дороже золота.
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