Элементарно, Ватсон: 17 лучших секретных баров Лондона

Если знаешь, где искать, в Лондоне можно посетить достаточное количество недурных секретных баров. Есть подпольный бар, замаскированный под детективное агентство, салон в китайском квартале, где подают спиртные напитки и димсамы за неприметной дверью без опознавательных знаков, и даже коктейльный бар, втиснутый в прачечную самообслуживания. Перед вами — самые классные секретные бары в британской столице, а также подсказки, как их найти.













Секретный бар за книжной полкой в ресторане The Jam Tree в Клэпхэме обставлен диванами, столиками и имеет настольный теннис. Здесь подают напитки, стандартные для меню любого паба. Чтобы попасть туда, не нужно бронировать столик, однако это место иногда закрывают на спецобслуживание.







69 Colebrooke Row называет себя безымянным баром. В неприметном баре на углу тихой улицы в Айлингтоне по адресу Коулбрук Роу, 69 подают умело смешанные напитки, приготовленные миксологами в белых халатах, как у настоящих химиков. Атмосфера здесь интимная, а помещение такое маленькое, что лучше всего забронировать столик заранее, особенно если вы планируете провести в баре более полутора часов. При всем этом здесь достаточно места для живой музыки.







Бар Reverend JW Simpson («Преподобный Дж.

У. Симпсон») — это подпольное заведение, расположенное в бывшей квартире священника в районе Фицровия. Бар взял свое название от имени священника. Оформление соответствует религиозной теме: на стенах плитка с нечетким рисунком, в окне — витраж, напоминающий церковный, а в углу стоит пианино, на котором может сыграть каждый посетитель. Среди паствы бара популярны коктейли, ради которых люди бронируют места на «духовных проповедях». Бар Punch Room («Пуншевая комната») — это уютное заведение, расположенное позади отеля Edition в лондонском Сохо. Это изысканное место со стенами, забранными в дубовые панели, воспроизводит стиль частных лондонских клубов XIX века. Как несложно догадаться по названию, основной конек этого бара — пунши. В меню можно найти десять разновидностей пуншей, которые подаются как порционно, так и на компанию. Здесь строгая политика бронирования, так что попасть в этот бар случайно вряд ли получится.Детективное агентство « Эван и Пил » (Evans & Peel Detective Agency) не воспринимает свою работу слишком серьезно. «Агентство», которое находится в Центральном Лондоне и, как указано на сайте, специализируется на «случаях шантажа, поиске пропавших людей и вооруженной личной охране», базируется в неприметном безымянном здании в Эрлс-Корт. Внутри, за дверью с матовым стеклом, на котором написано название агентства, все выглядит как в настоящем офисе детектива: кирпичные стены, пишущие машинки и шкафы-картотеки. В барном меню большой выбор коктейлей, а также особые предложения на вынос, например E&P Cigar Box — деревянная коробочка, наполненная напитками в аптечных бутыльках, которые можно смешивать дома.За зеленой дверью по адресу Джеррард-стрит, 16 (16 Gerrard Street) находится секретный бар Opium («Опиум»), где подают коктейли и димсамы в стилизованной китайской обстановке. Помимо спиртного, в меню большой выбор чая. Если хотите попробовать лучшее из обеих частей меню, возьмите Opium Cup , коктейль из текилы, кактуса, перца, имбиря и улунского чая. Посетителям нужно бронировать столики. Один столик можно занимать не дольше полутора часов.Бар Keystone Crescent описан как «партнерский клуб для общительных людей, которые любят простые и ясные напитки до внеурочного времени». Спрятанный по дороге от вокзала Кингс-Кросс, слабо освещенный крохотный коктейльный бар — по-настоящему секретное место, поскольку посетители платят членский взнос в размере 35 фунтов стерлингов за получение пароля на вход.Хотя вы не можете помыться в «Викторианских банях» в Бишопсгейте — именно так переводится название бара The Victorian Bath House, вы можете выпить и поесть морепродуктов, которые подают из ванной в турецком стиле в очаровательном историческом здании. Элегантный декор включает мраморные полы, мозаики, коврики и витражное остекление. В бар можно попасть только по записи, и он является одним из самых модных мест ночного Лондона.Чтобы попасть в бар NOLA, местечко в стиле Нового Орлеана в Шордиче, нужно сначала зайти в бар Bedroom Bar и подняться по лестнице. В баре обязательное бронирование, поэтому необходимо заранее спланировать свой визит, чтобы насладиться тематическими коктейлями, например Bourbon Street Blues («Манхэттен» с бурбоном Makers Mark, сладким вермутом и ежевичным ликером), посреди бус Марди Гра и позолоченных зеркал.Маленький секретный бар в Хакни Kansas Smitty’s снаружи выглядит не очень-то впечатляюще. Однако внутри царит почти домашняя атмосфера, где посетители могут наслаждаться лучшим живым джазом в Восточном Лондоне, который играет постоянная группа в этом баре. Часто к ней присоединяются специальные гости. Фирменные напитки бара — джулепы.Расположенный за отодвигающейся стеной в прачечной самообслуживания в The Breakfast Club в Баттерси, бар The King of Ladies Man как будто приехал из далеких 1970-х. Много золота, бармены одеты в гавайские рубашки, меню в стиле журнала Playboy и розовые фламинго на каждом углу. Напитки, которые называют «диско-напитками», тоже в стиле ретро: здесь можно найти несколько разновидностей пинаколады и фирменные коктейли с такими названиями, как «Мурашки» (Goosebumps — водка с розмарином, лайм, биттер «Ангостура» и имбирное пиво) или «Изящно надравшийся» (Elegantly Wasted — смесь текилы, ликера кассис, листьев каффир-лайма, лайма и имбирного пива) . Важно знать, что забронировать место в The King of Ladies Man можно только с понедельника по среду, а в остальные дни можно просто пройти через The Breakfast Club.Проходя по улице, вы наверняка пропустите бар Purl, подвальное заведение в Мэрилебоне, но оно стоит того, чтобы зайти. Чтобы попасть туда, нужно сказать пароль — Hair of the dog («Волос собаки»). Внутри подземного бара — гламурный декор, кожаные кабинки в альковах и большие люстры. Но самое главное — это меню из впечатляющих коктейлей, где некоторые сделаны из пены и тумана, а также включают необычные ингредиенты, например бальзамический уксус.Внутри необычного коктейльного бара в Шордиче Callooh Callay есть секретный бар Jubjub Bar, в который можно попасть по четырехзначному коду. Его получают, если забронировать места по телефону или электронной почте, и он меняется каждый день. В Jubjub бармен и меню напитков меняются каждый месяц. В июле, например, популярным коктейлем стал Lady Grey Ice Milk Punch с джином, традиционным английским напитком Pimm’s, чаем Lady Grey, лимоном и ванильным мороженым.Bohemia Lounge — это тематический бар в стиле Восточной Европы, расположенный за неприметной деревянной дверью на Грейт-Истерн-стрит. Бар, в который можно попасть, только забронировав места, предлагает необычные напитки, в том числе — с пузырями и пеной, а также закуски, например мармеладных мишек из просекко и острый попкорн.Нужно пройти через холодильник Smeg в The Breakfast Club в Спиталфилдсе, чтобы оказаться в баре The Mayor of Scaredy Cat Town — плохо освещенном заведении с голыми кирпичными стенами, где наливают классные коктейли с необычными названиями, например A Mary Berry Kinda Gateau (коктейль на джине с ежевичным ликером Creme de Mure и шоколадным и апельсиновым биттерами) или Aloe, Is It Me You’re Looking For (напиток на водке с алоэ вера, соком лайма и манго). В баре нельзя забронировать места, поэтому нужно приходить пораньше, чтобы иметь возможность присесть за столик.Чтобы попасть в Doctor Kluger’s, пройдите по коридору в The Breakfast Club в Канэри-Уорф и постучите в деревянную дверь с именем доктора. Внутри бар выглядит как роскошная таверна с деревянными панелями на стенах, витражными окнами, мебелью в разных стилях и диско-шарами. Помимо пива и коктейлей, включая большой ассортимент напитков на основе апероля, бар предлагает бургеры и путин, канадское блюдо из картофеля в мясной подливе и с сыром.Бар The Discount Suit Company не продает одежду , но продает коктейли. Он находится на знаменитом рынке Петтикот-Лэйн в Восточном Лондоне и выглядит как магазин одежды. Но за черной дверью находится темный бар с кирпичными стенами, где подают мастерски приготовленные классические коктейли под британский северный соул.