Новомученики в СССР: За что церковь канонизировала святых в советское время

В XX веке православная церковь обрела множество новомучеников. В то историческое время перед священнослужителями стоял непростой выбор. Каждый христианин, и в первую очередь священнослужитель, автоматически считался врагом государства и подвергался уничтожению. Несмотря на прямую угрозу жизни, в советское время было много случаев преданного служения церкви. Это и стало причиной канонизации священнослужителей и мучеников. Их мощи до сих пор считаются чудотворными, а деяния при жизни духовным подвигом.
Святой русский купец
Святой и миллионер Серафим Вырицкий./Фото: pimg.mycdn.me
В годы отрочества, не имея средств к существованию, Василий Муравьев поехал в столицу в поисках работы. Здесь с легкой руки доброго человека он устроился торговать в лавку местного купца. Будучи весьма способным, он самостоятельно освоил грамоту, и в 17 лет занял место старшего приказчика. Однако в мечтах юноши зрело желание ухода в монастырь. Во время посещения Александро-Невской лавры Василий общается со схимником, который благословляет его жениться, воспитать детей, а уже после посвятить себя монашеской жизни вместе с женой.
После женитьбы Муравьев освоил торговлю пушниной. Его дела шли настолько успешно, что он вскоре стал миллионером. Весомую часть своего дохода Василий тратил на помощь нуждающимся. В 1920 году, раздав все свое состояние церквям и монастырям, вчерашний миллионер официально становится членом братства при Александро-Невской лавре. Одновременно постриг в женском монастыре принимает и его супруга. В 1927-м будущий святой становится монахом.
Старец уже успел прославиться своим даром прозорливости и врачевания. Его постоянно окружали посетители, он приглашал людей и в собственную келью. Когда в деревню пришли фашисты, они пришли к Серафиму Вырицкому узнать будущее. Офицеры поинтересовались у старца, как скоро пройдут по России победным маршем, на что монах ответил: «Этому не бывать». Предсказал преподобный и точное время окончания блокады Ленинграда, помогая отчаявшимся горожанам в поисках родных и близких. Умер старец 3 апреля 1949-го, канонизирован в 2000-м.
Воин с передовой и его нетленные мощи
Протоиерей Сергий Флоринский с преподавателями и воспитанниками церковно-приходской школы./Фото: vladkan.ru
Сергей Флоринский вырос в суздальской семье священнослужителей. После обучения в духовной семинарии 7 лет преподавал в земском училище, после чего становится священником. Активно участвовал в русско-японской войне, проявил себя на передовой в Первую мировую, что подтверждают военные награды.
В декабре 1918го Флоринского арестовали как сторонника сверженного царского режима. Его обвиняли в подготовке вооруженного восстания против красноармейцев, за что и расстреляли. На допросе перед самой смертью Флоринский заявил, что его вина заключается лишь в том, что он священник и смело расписывается в этом.
В 2003 году в эстонский храм доставлены нетленные мощи Сергея Флоринского. С того времени к святыне съезжаются верующие со всего мира.
Авторитетный священник и депутат
Быть ревностным служителем РПЦ было очень опасно./Фото: pbs.twimg.com
Помимо церковного служения Петр Корелин активно занимался преподавательством в народных училищах. С 1889 года его неоднократно избирали депутатом, параллельно он преподавал в церковно-приходских школах и занимал должность наблюдателя уездного благочиния. Выполняя огромный круг обязанностей, Петр оставался священником, служившим в приходе и не пропускающим богослужений, а также прилежным семьянином и отцом четверых детей.
Последним пристанищем Корелина стал пермский Свято-Троицкий храм при Каменском заводе. После революции 1917-го власть в поселке перешла к большевикам, которые начали создавать из рабочих местного металлургического завода военные отряды. Начались антицерковные репрессии, но отец Петр бесстрашно продолжал служение.
Летом местный совет постановил отобрать у церкви метрические документы. Прихожане отказались отдавать большевикам церковные книги. Когда новые власти пришли за документами, кто-то из священников ударил в колокол и завязалась потасовка, однако вооруженные рабочие разогнали недовольных сельчан. Отца Петра обвинили в организации восстания, арестовали и увезли судить в Екатеринбург. Его заточили в одиночную камеру строгого режима арестантского дома.
Через какое-то время отца Петра и других арестантов передали комиссару карательного отряда и увезли в Тюмень. Было понятно, что впереди - мученическая смерть. Ожидая столкновений с армией Сибирского правительства, революционеры строили укрепления, заставляли тяжело трудиться заключенных. Отец Петр круглосуточно носил землю, пилил доски, не теряя бодрости духа даже в состоянии крайнего истощения. В один из вечеров Корелина повезли в грязном пароходном трюме к Тобольску. Ночью его заставили выйти на палубу, раздели, избили и, привязав камень, бросили в воду.
Чудеса врачевания Кукши Одесского
Праведник и пророк Кукша Одесский./Фото: i.ytimg.com
Мать Кукши Одесского в юности хотела уйти в монахини, однако родители настояли на замужестве. Женщина молилась, чтобы монашеский постриг принял кто-то из ее детей.
Косьма (мирское имя Кукши) с детства любил одиночество, при этом очень внимательно относясь к окружающим. Как-то Косьма повез нездорового двоюродного брата к старику, изгонявшему злых бесов. Старец помог юноше, предупредив Косьму о том, что тот до конца жизни будет гоним врагами.
В 20 лет Косьма после посещения горы Афон принял решение служить Богу. В 1896 году он стал насельником Русского Свято-Пантелеимонова монастыря.
В 1905-м послушника Косьму постригли в монашество. В 1913 году после требований властей Греции о выезде с Афона российских монахов, будущий священномученик вернулся в Россию, став послушником Киево-Печерской Лавры.
Батюшка мечтал о великой схиме, но в силу молодого возраста ему отказывали. На 56 году жизни он тяжело и, как думали, смертельно заболел. Его в срочном порядке постригли в схиму, дав имя в честь иеромонаха Кукши Печерского. Однако после этого события он полностью выздоровел. В 1938-м, на волне жестких гонений на православие, Кукшу приговаривают к пяти годам заключения в лагере, после чего 63-летнего священника отправили еще на 5 лет изнурительных лесоповальных работ в ссылке.
Но даже в тех тяжелейших условиях жизни Кукша спасал молитвой и состраданием другим заключенным. После освобождения спустя 10 лет старец вернулся к служению и был еще более популярен среди паствы. Умер Кукша в 1964-м в одесском Успенском монастыре. Известны многочисленные случаи чудесного исцеления больных на могиле святого. По словам верующих, врачующей силой обладает даже земля оттуда.
Лауреат сталинской награды и досрочная канонизация Луки Крымского
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) — профессор, врач, архиепископ./Фото: foma.ru
Лука Крымский открыто называл себя при жизни епископом Русской православной церкви, но даже это не испортило его карьеры гениального хирурга. Лауреатом сталинской премии медик стал, как это ни удивительно, уже в сане священника. Канонизирован Лука досрочно - через 39 лет поле смерти вместо традиционно минимальных пятидесяти. Такое обстоятельство объясняется огромным количеством чудес, происходящих после обращения к святому за помощью.
Коллеги талантливого врача свидетельствовали, что он приходил в операционную в рясе, не только оказывая пациентам врачебную помощь, но и исповедовал их одновременно. За годы служения церкви Лука трижды побывал в тюрьмах и в ссылках. Известен случай, когда отец Лука попал в Бутырку, где вскоре едва ли не каждый заключенный стал верующим.
Луке Крымскому еще при жизни установлен бюст при институте им. Склифосовского, а уже после кончины открыты храмы его имени при медицинских центрах.
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