Исландский маяк Тридрангар – мечта интроверта и самое труднодоступное место на планете. | Фото: icelandmonitor.mbl.is

Маяк расположен на одной из скал Вестманских островов (Thridrangar Lighthouse, Исландия). | Фото: male.mediasalt.ru.

Несмотря на то, что маяк Thridrangar расположен всего в 7 км от берега, на него попасть не так-то просто. | Фото: ahhsxcjt.com.

Благодаря самоотверженности скалолазов в 1939 г. маяк все-таки построили. | Фото: helisimmer.com.

После создания вертолетной площадки появилась возможность доставить людей на вершину утеса по воздуху (Thridrangar Lighthouse, Исландия). | Фото: mybestplace.com.

Попасть на маяк можно только с помощью вертолета и при солнечной погоде (Thridrangar Lighthouse, Исландия). | Фото: mybestplace.com/ bigpicture.ru.

Один не верный шаг и можно оказаться среди вод океана (Thridrangar Lighthouse, Исландия). youtube.com/ © Arnar Ragnarsson.

Время от времени на маяк отправляется группа специалистов для проверки работы всех систем (Thridrangar Lighthouse, Исландия). | Фото: helisimmer.com/ bigpicture.ru.

Только счастливчикам выпадает возможность увидеть всю эту красоту собственными глазами (Thridrangar Lighthouse, Исландия). | Фото: portandterminal.com/ siviaggia.it.

В безветренную погоду можно наблюдать даже за косатками (Thridrangar Lighthouse, Исландия). | Фото: positivetruenews.com.

Несмотря на труднодоступное месторасположение маяк с завидной периодичностью становится «героем» соцсетей (Thridrangar Lighthouse, Исландия).| Фото: where-is-this.com.