Маяки во все времена привлекали к себе внимание и обрастали невероятными легендами и страшными историями. А если речь идет о самых дальних и труднодоступных инженерных сооружениях, окруженных бескрайними морями или океанами, то и подавно. Столь пристальное внимание не обошло стороной и исландский маяк Тридрангар, расположенный не просто на крошечном острове среди вод Атлантического океана, а на вершине скалы, что делает его практически недосягаемым.
Исландский маяк Тридрангар – мечта интроверта и самое труднодоступное место на планете. | Фото: icelandmonitor.mbl.is
Маяк расположен на одной из скал Вестманских островов (Thridrangar Lighthouse, Исландия). | Фото: male.mediasalt.ru.
Один из самых неприступных маяков на планете расположен недалеко от берегов Исландии на крошечном островке Вестман, входящем в состав архипелага Vestmannaeyjar (Вестманские острова). Вернее сказать он находится на вершине одной из самых высоких его скал – Хайдрангур (Háidrangur). Несмотря на то, что в переводе эта базальтовая скала означает «острая» и если смотреть с некоторых ракурсов, то это действительно так, но на самом деле за пиком прячется довольно большое плато, на котором в 1939 году и был построен маяк Тридрангар (Thridrangar Lighthouse).
Несмотря на то, что маяк Thridrangar расположен всего в 7 км от берега, на него попасть не так-то просто. | Фото: ahhsxcjt.com.
Сложно даже представить, как строители доставляли сюда материалы и производили столь грандиозные работы. Как утверждают очевидцы и участники этих событий, в строительстве активное участие принимали альпинисты, которые первыми прокладывали путь, закрепляли цепи и различные приспособления для подъема людей и грузов.
Благодаря самоотверженности скалолазов в 1939 г. маяк все-таки построили. | Фото: helisimmer.com.
Многие годы инженерное сооружение, расположенное на высоте приблизительно 40 метров над уровнем вод Атлантического океана, обслуживали смотрители, которые рисковали жизнью, чтобы на лодке добраться только к подножию скалы. И это не говоря о том, что нужно было еще и подняться по отвесной стене на ее вершину.
После создания вертолетной площадки появилась возможность доставить людей на вершину утеса по воздуху (Thridrangar Lighthouse, Исландия). | Фото: mybestplace.com.
Хотя для современного человека профессия смотрителя маяка становится настолько привлекательной, что мало кто отказался бы отправиться хоть на время на одинокий остров. И это действительно так, ведь с какой стороны не посмотреть, но это идеальное место для уединения, причем за это еще и зарплату можно получать и быть на полном довольствии фирмы.
Попасть на маяк можно только с помощью вертолета и при солнечной погоде (Thridrangar Lighthouse, Исландия). | Фото: mybestplace.com/ bigpicture.ru.
Один не верный шаг и можно оказаться среди вод океана (Thridrangar Lighthouse, Исландия). youtube.com/ © Arnar Ragnarsson.
К сожалению, подобные мечты разбиваются о неприступные скалы, как волны, окружающие маяки, потому что в наше время они оснащены автоматическими системами управления. Хотя иногда тут бывают бригады инженеров и рабочих-строителей. Командированная бригада получает возможность отправиться в довольно увлекательное и даже экстремальное путешествие.
Время от времени на маяк отправляется группа специалистов для проверки работы всех систем (Thridrangar Lighthouse, Исландия). | Фото: helisimmer.com/ bigpicture.ru.
Учитывая, что вылет можно совершить только в солнечную и безветренную погоду, а это очень маловероятно для этого региона, то их приключения, совмещенные с работой, могут затянуться на несколько дней. Несмотря на такую задержку, никто не расстраивается, а наоборот, по полной наслаждается невероятными видами и энергетикой этого фантастического места.
Только счастливчикам выпадает возможность увидеть всю эту красоту собственными глазами (Thridrangar Lighthouse, Исландия). | Фото: portandterminal.com/ siviaggia.it.
В безветренную погоду можно наблюдать даже за косатками (Thridrangar Lighthouse, Исландия). | Фото: positivetruenews.com.
Инженерам, например, приходится проверять и тестировать все установленное оборудование, контролировать работу солнечных батарей, которые обеспечивают бесперебойную подачу электричества для всех систем и агрегатов, а строители обследуют состояние самого сооружения и при необходимости производят ремонт.
Несмотря на труднодоступное месторасположение маяк с завидной периодичностью становится «героем» соцсетей (Thridrangar Lighthouse, Исландия).| Фото: where-is-this.com.
Интересный факт от редакции Novate.ru: Несмотря на то, что маяк уже много лет необитаем, он остается в центре внимания, причем не только среди исследователей, искателей приключений или мечтателей-интровертов, но и писателей. Так, например, неприступный Тридрангар вдохновил известную исландскую писательницу Ирсу Сигурдардоттир написать детектив «Why Did You Lie?» («Почему Вы солгали?»), который очень быстро стал бестселлером.
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