Жестокие дети в 6 захватывающих фильмах о школьном буллинге

Проблема издевательств в школе тянется из года в год. И как бы не менялось общество, его устои, да и сами дети, все равно школа – пример жесткого классового общества, в котором изгоям нет места. Поводом для буллинга может быть что-угодно, и такие истории часто заканчиваются печально, а порой даже трагически. В нашей подборке вы найдете интересные фильмы и сериалы об издевательствах, которые показывают, настолько жестокими порой бывают дети.
«Кэрри» (1976), США Режиссёр: Брайан Де Пальма
Фильм "Кэрри". / Фото: smartfacts.ru
Классическая экранизация одного из самых популярных романов Стивена Кинга отлично показывает, с чем может столкнуться подросток в школе. У главной героини, тихой и застенчивой Керри, мать-тиран и религиозная фанатичка. Ей и так несладко приходится, но в школе ее жизнь еще хуже – ведь над ней издеваются одноклассники.
И с каждым днем все становится только хуже. Как-то на уроке физкультуры у Кэрри начинается менструация, и девочки начинают над ней смеяться. Бедной школьнице бы очень хотелось, чтобы ее поддержали дома, но этого не происходит, и она закрывается в себе. У Кэрри есть секрет, о котором никто не знает – она умеет передвигать предметы силой мысли. И она раскроет свой сверхъестественный талант на выпускном, чтобы отомстить своим обидчикам.
Фильм "Кэрри". / Фото: darkadaptedeye.org
На этом вечере, полном красивых нарядов и праздничных причесок, произойдет настоящий ужас. Но его бы не случилось, если бы одноклассники не издевались над девочкой. Ведь ее желание отмстить привело к необратимым последствиям. Картина показывает, что травля очень разрушительна и порой не только для жертвы, но и для обидчиков.
«Чучело» (1984), СССР
Фильм "Чучело". / Фото: stuki-druki.com
Список фильмов и сериалов об издевательствах в школе был бы не полным, если бы в него не включили известную советскую киноленту «Чучело». По сюжету, ученица шестого класса Лена переходит в новую школу в небольшом городке в провинции. Ее дедушку, с которым теперь живет маленькая девочка, называют за глаза чудаком. Он ходит в лохмотьях, занимается коллекционированием картин и вообще выглядит довольно странно. В итоге из-за дедушки над Леной начинают смеяться. Безобидные шутки очень быстро превращаются в травлю, в которой участвует весь класс. Жизнь девочки превращаются в настоящий ад.
Фильм "Чучело". / Фото: stuki-druki.com
По сути, «Чучело», как и многие другие проекты о издевательствах в школе, показывает то, в какой иерархии мы живем. Везде есть богатые и популярные, а также бедные и более уязвимы. И в попытке самоутвердиться первые иногда могут заходить очень далеко.
У самой картины очень интересная история. Изначально власти не хотели выпускать ее на экраны, потому что считали, что таким образом позорят советских школьников. Но вот зрители ее тепло приняли, многие увидели в ней себя. Режиссеру Ролану Быкову постоянно приходили письма с благодарностью за то, что он показал реалистично как происходит травля в советских школах.
«Разгневанная мама» (2015), Корея
Сериал "Разгневанная мама". / kino.mail.ru
Чо Кан Джа когда-то была в школе очень популярна. Но ранняя беременность перечеркнула все ее планы на будущее и ей пришлось бросить учёбу. Проходят годы и вот она уже мама подростка и владелица небольшого бизнеса.
Но ее дочь А О Ран становится жертвой буллинга. Причиной стала дружба девочки с изгоем класса. Чтобы спасти свою дочь, Чо Кан Джа приходит в эту школу в качестве ученицы. Она делает все, чтобы помочь своей дочери. В ходе своей «специальной операции» она сталкивается с коррупцией в системе школьного образования и бюрократией. Женщина пытается бороться с этим, на ее пути встречаются как союзники, так и настоящие недруги.
Сериал "Разгневанная мама". / kino.mail.ru
«Разгневанная мама» – это хороший пример драмеди, обилие комичных ситуаций соединены с очень интересной любовной линией.
Сериал показывает, какой непростой может быть жизнь школьников, потому что не создатели не приукрашивают реальную картинку. Зрителю показывают как перед носом у равнодушных учителей могут происходить ужасные вещи, а из за своего безразличия и инфантилизма люди предпочитают не замечать очевидное. Но сериал все же оставляет надежду на то, что может все измениться.
«13 причин почему» (2017–2020), США
Сериал "13 причн почему"./ Фото: kinopoisk.ru
В школе происходит трагедия. Девушка по имени Ханна совершает самоубийство. Проходит 2 недели и мальчик по имени Клей, влюбленный в погибшую девушку, находит на пороге своего дома коробку с аудиокассетами. На каждой из них голосом Ханны рассказаны причины, по которым она решила покончить с собой и Клей понимает, что одной из причин является он. Парню предстоит непростая задача: прослушать все аудиозаписи и понять, что привело к трагедии. Очень многое, о чем он узнает, станет для него настоящим шоком.
Сериал "13 причин почему"./ Фото: variety.com
Экранизация известного романа Джея Эшера всколыхнула весь мир. Да это классическая подростковая драма, но ее посыл настолько мощный, что о нем нельзя не говорить. В сериале затрагиваются очень важные проблемы ответственности за себя, свою жизнь, а также окружающих людей. У всех героев после самоубийства Ханны происходит переосмысление их собственных жизней. Они думают, что они сделали не так и могли ли они изменить жизнь Ханны. Всех причастных терзает вопрос: как они не могли заметить, что девушке настолько плохо.
У сериала 4 сезона и каждый из них затрагивает еще больше подростковых проблем. Шоу не боится говорить об ответственности и показывает, как безразличие, а тем более издевательства могут сломать человека, который остается один на один со своей проблемой
«Нормальные люди» (2020), Ирландия
Сериал "Нормальные люди"./ Фото: rg.ru
Коннел –звезда школы и местной футбольной команды. Марианна – застенчивая тихоня, которую называют странной. Как в настоящей драме этих двоих магнитом тянет друг к другу, но такой крутой парень не может крутить роман с такой забитой девушкой. Поэтому встречаться они начинают тайно. Их свидания проходят дома у Коннела и, конечно же, об этом начинают ползти слухи. Но ребята переводят все это в шутку. Марианне это неприятно, но она делает вид что ее это совсем не волнует.
Сериал "Нормальные люди"./ Фото: afisha.ru
Переломным моментом становится выпускной, на который Коннел её не приглашает. Девушка не мирится с таким поведением и не прощает своего любимого человека, пара расстается. Но не стоит огорчаться, создатели сериала дадут им второй шанс.
Сам сериал затрагивает большое количество серьезных тем. Марианна сталкивается с буллингом и переживает это в себе, ни с кем не может поделиться. Но проблемы в школе - это не самое страшное, что происходит в ее жизни. В семье девушки существование тоже не сахар: у нее холодная мать, которая не способна ни поддержать, ни дать той любви, в которой девушка нуждается. А брат и вовсе агрессор с садистскими наклонностями.
Но после школы жизнь показывает Марианне, что все может быть совсем по-другому. Когда она поступает в университет, то получает успех в учебе, находит настоящих друзей и преклонность преподавателей. Но то, что она пережила в школе все равно остается в ней и дает о себе знать. Марианне постоянно кажется, что она не достойна любви и сама того не желая, она ввязывается в абьюзивные отношения.
«Класс» (2023 — ), Индия
Сериал "Класс". / Фото: kinosvami.ru
Герои Дирадж, Саба и Балли, вынуждены полностью изменить свою жизнь. Они учились в школе в рабочем квартале, но она сгорела и им приходится переходить в престижную частную школу в столице, которая дала им внезапно стипендию.
Парни попадают в совсем неведанный до этого мир. Их одноклассники из очень состоятельных семей и тут же начинают высмеивать парней за недорогую одежду и отсутствие машины. Но парни не собираются сдаваться и намерены сражаться. В один момент жизнь их класса резко меняется, когда их одноклассник умирает при загадочных обстоятельствах. Теперь богачи и бедняки связаны.
Сериал "Класс". / Фото: kinosvami.ru 1
«Класс» - это ремейк популярного молодежного сериала «Элита». Но он не такой глянцевый и мелодраматичный. Индийский проект намного серьёзнее и несет социальный посыл. На самом деле неудивительно, что «Класс» получился именно таким ведь его действия разворачиваются в Индии, стране которая только развивается, а не в богатой Испании.
В сериале затрагивается тема классового неравенства, потому что хоть система каст и была отменена, она все еще незримо существует в стране. Также не обошлось и без разговоров о коррупции в сфере образования. Ну и куда же политики, здесь довольно подробно покажут исламофобию и еще ряд непростых, но важных тем.
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