Где в Европе возможно бюджетно отдохнуть

Немногие могут себе позволить полететь на дорогие морские курорты Франции, Италии или Испании. Мы сделали подборку пяти самых бюджетных альтернатив и рассчитали твой бюджет на неделю. Выбор за тобой!
Черногория, Петровац
Петровац – это небольшой курортный городок в Черногории, который находится в 17 км от Будвы. Отличительной чертой города стала уютная бухта, окруженная горами и сосновыми лесами. Из всех черногорских курортных городов, Петровац – самый демократичный, семейный и немноголюдный. Несмотря на это, в городке много кафе и ресторанов, а для любителей ночной жизни есть несколько больших клубов под открытым небом. Любителям истории предлагают экскурсии к небольшим церквям 14 столетия, а также к старинной венецианской крепости Castello. Возможны трудности с покупкой сувениров, так как в Черногории их практически нет – только дорогостоящие декоративные шляпы, футболки, бутылки и тарелки. Изысканным деликатесом считается вяленое черногорское мясо, которое добавляют в пиццу и лазанью. Большой выбор морепродуктов, особенно красных мидий.
Цена: 420 евро
Особенности: хвойные деревья и роскошная береговая линия
Латвия, Лиепая
Лиепая – это младший брат Юрмалы – известного курорта на балтийском берегу. Лиепая также известна как «город, где рождается ветер», возможно, из-за постоянного морского бриза. Торговый порт сделал этот небольшой поселок третьим по величине и значимости городом в Латвии. Курорт славится не только чистым морским побережьем, но и богатым историческим наследием. Практически полностью сохранились здания эпохи классицизма, мощенные мостовые и купеческие усадьбы. Латышская национальная кухня вкусная и странная, во многих блюдах используется рыба: сельдь, килька и салака.
Цена: 470 евро
Особенности: чистое море и белоснежный песок
Португалия, Мадейра
«Остров вечной весны» или «жемчужина Атлантики» – это остров Мадейра с курортной столицей Фуншалом. Здесь настоящий рай для любителей рыбалки, серфинга и дайвинга. Добраться до острова можно рейсом до Лиссабона, затем перелетом местными авиалиниями до Фуншала. На острове скалистая береговая линия и пляжей практически нет. Но есть галечные пляжи и специально оборудованные лестницы прямо в скалах. Мадейра – это изобилие экзотических фруктов (маракуя, авокадо, манго), а также большой выбор морепродуктов: от крабов до моллюсков. Попробуй местное вино, мадеру, 19-20-градусной крепости, которое пьют, как аперитив или дижестив. Средняя температура воздуха и воды в летние месяцы колеблется от 22 до 25 градусов.
Цена: 580 евро
Особенности: родина знаменитого вина
Албания, Саранда
Саранда – это небольшой курортный городок с галечными берегами, которые омываются ионическим морем. Ближайшим соседом Саранды стал греческий остров Корфу. Саранда – это чистые пляжи и умиротворенный отдых на побережье с комфортабельными отелями и множеством магазинов и кафе. Оливковое масло из этого региона считается одним из лучших в мире по качеству и вкусу. Самой главной достопримечательностью Саранды являются руины древнего города Бутринти, который стал музеем-заповедником. Албанская национальная кухня включает в себя множество морепродуктов со свежими овощами на гриле – полезно и совсем недорого. Национальная валюта в Албании – албанский лек, курс к российскому рублю: 1 лек = 0.51 руб.
Цена: 550 евро
Особенности: уникальный водный источник «Голубой глаз»
Болгария, Созополь
Древний болгарский курортный город Созополь был основан греками в 6 веке до нашей эры на берегу Черного моря. Сейчас курорт Созополь – это излюбленное место богемы: артистов, художников, музыкантов – все благодаря романтической атмосфере, которую создают старинные белые дома с красной черепицей, узенькие улочки и песчаные пляжи с инжирными и виноградными рощами. В нескольких километрах от курорта расположился самый крупный остров болгарского Причерноморья – остров Святого Ивана. Национальная кухня удивит вкусными сочетаниями овощей, трав и молочных продуктов, например, холодным супом из кисломолочного йогурта со свежими огурцами – таратором.
Цена: 460 евро
Особенности: романтичная гавань
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