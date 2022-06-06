Подкормка для лилий, после применения которой вы не узнаете свои цветы

Лилии — красивейшие цветы, которые отлично приживаются на многих участках. Однако они довольно быстро «опустошают» землю, забирая из нее питательные вещества. И если вы хотите любоваться бурным и долгим цветением лилий из года в год, этих красавиц необходимо время от времени подкармливать.







Отлично альтернативой магазинным средствам станет домашняя подкормка на основе дрожжей. Она отлично утолщает ствол растения и положительно влияет на продолжительность и обильность цветения.







Для ее приготовления в первую очередь необходимо подготовить дрожжевой настой, для этого 1 маленькую пачку дрожжей разводим в 1 л воды, затем добавляем к ним 1 ч. л. сахара, чтобы дрожжи активировались. Получившуюся смесь настаиваем в тепле примерно в течение 12-16 часов. По истечении этого времени разводим смесь до 10 л и добавляем в нее 1 ст. л. мочевины, тщательно перемешиваем.







Вносить такую подкормку под кусты можно начинать уже с апреля, 2 раз в месяц будет вполне достаточно. Дрожжи подкисляют почву, поэтому хотя лилии и любят умеренно кислую среду, все же лучше использовать какой-либо раскислитель, например, доломитовую муку — просто немного добавьте ее в почву. Также можно подкормить лилии двойным суперфосфатом и древесной золой — их лилии тоже очень любят.

А ниже вы можете посмотреть видео об этой простой, но эффективной домашней подкормке для лилий.