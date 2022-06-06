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Подкормка для лилий, после применения которой вы не узнаете свои цветы

Лилии — красивейшие цветы, которые отлично приживаются на многих участках. Однако они довольно быстро «опустошают» землю, забирая из нее питательные вещества. И если вы хотите любоваться бурным и долгим цветением лилий из года в год, этих красавиц необходимо время от времени подкармливать.

Подкормка для лилий, после применения которой вы не узнаете свои цветы

Отлично альтернативой магазинным средствам станет домашняя подкормка на основе дрожжей. Она отлично утолщает ствол растения и положительно влияет на продолжительность и обильность цветения.

Подкормка для лилий, после применения которой вы не узнаете свои цветы

Для ее приготовления в первую очередь необходимо подготовить дрожжевой настой, для этого 1 маленькую пачку дрожжей разводим в 1 л воды, затем добавляем к ним 1 ч. л. сахара, чтобы дрожжи активировались. Получившуюся смесь настаиваем в тепле примерно в течение 12-16 часов. По истечении этого времени разводим смесь до 10 л и добавляем в нее 1 ст. л. мочевины, тщательно перемешиваем.

Подкормка для лилий, после применения которой вы не узнаете свои цветы

Вносить такую подкормку под кусты можно начинать уже с апреля, 2 раз в месяц будет вполне достаточно. Дрожжи подкисляют почву, поэтому хотя лилии и любят умеренно кислую среду, все же лучше использовать какой-либо раскислитель, например, доломитовую муку — просто немного добавьте ее в почву. Также можно подкормить лилии двойным суперфосфатом и древесной золой — их лилии тоже очень любят.



Подкормка для лилий, после применения которой вы не узнаете свои цветы

А ниже вы можете посмотреть видео об этой простой, но эффективной домашней подкормке для лилий.


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