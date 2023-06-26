7 автомобильных кладбищ мира, которые выглядят настоящими музеями

Неудивительно, что людей очаровывают дикие места и заброшенные объекты. От них веет опасностью, тайнами и мистикой, пробуждая жажду чудес, стремление уйти от благоустроенного быта и атавистическую тягу к тому, что некогда окружало наших предков.
Особый трепет вызывают кладбища автомобилей. По большей части, они скрыты от глаз и отрезаны от традиционной цивилизации. В последние годы их суть изменилась, в некоторых случаях значительно – многие превратились из грязного частного подворья для металлолома в социально-культурные объекты, вдохновляющие фотографов, туристов и представителей СМИ.
Что же делает автомобильные свалки такими привлекательными, и какие из них действительно восхищают?
Техногенные отходы с культовым потенциалом
Ржавеющие на лоне природы машины привлекают любителей старины/ Фото: pixabay.com
Автомобили, покрытые мхом и плесенью, могут показаться далеко не эстетичными. И все же есть веские причины, по которым многие фотографы отправляются в путешествия, разыскивая заброшенные кладбища ржавеющих машин. Есть нечто особенное во взаимодействии разрушающихся металлических фигур и неутомимой природы, симбиотическим образом меняющей вещи. Окружающая среда поглощает объекты, стремясь сделать их своей частью. Проходит время, и они кажутся не такими уж чужеродными.
Помимо причудливых видов, волнует и зажигает воображение история «экспонатов». Кто водил этот автомобиль, какие разговоры он подслушивал, почему его оставили умирать в заброшенном месте? Много вопросов роится в голове человека, бредущего по затерянному автомобильному кладбищу. Вряд ли кто-то находит ответы. Зато можно набраться новых впечатлений и вволю пофотографировать. Вот несколько идей для романтиков и ценителей раритетов.
1. Автомобильное кладбище на шведском болоте «Киркё Моссе»
Шведское автокладбище «Киркё Моссе»/ Фото: hesslingers-reise.de
Корни здешнего последнего пристанища автомобилей восходят к 30-м годам прошлого века. После продолжительной добычи торфа швед Аке Даниэльсон управлял автомастерской в этом южном болотистом районе. За годы вокруг его небольшого поместья собралось множество непригодных к использованию машин, вследствие чего и появилось это автомобильное кладбище, пользующееся нынче популярностью у посетителей.
Полное уничтожение всех «останков», требуемое местными и национальными шведскими властями, предотвратили сторонники сохранения культурных ценностей. Спор вокруг автомобильного погоста, сформированный средствами массовой информации, в конечном итоге привел к его безопасному существованию до 2050 года, хотя уже сейчас здесь вряд ли найдутся неповреждённая крыша или капот, сохранившиеся в первозданном виде.
Скромная хозяйская хижина и прилегающая мастерская разрушены практически полностью, а беспощадная армия деревьев и мха на ржавых автомобильных остовах продолжает создавать батальные сцены природы и технологий.
2. Бельгийская автомобильная деревня Шатийон: забытая и полуразрушенная
Забытый склад автомобилей в Бельгии/ Фото: flickr.com
На окраине небольшого городка Шатийон на юге Бельгии находится целая деревня автомобилей. Этим термином жители называют местное кладбище автотехники, изолированное и скрытое густым лесом. Там доживают свои дни модели, многие из которых сейчас являются ценными коллекционными предметами, но после десятилетий в дикой природе представляющие собой невыносимое зрелище для любителей автомобильной классики.
Некоторые экспонаты датируются периодом до Второй мировой войны, но большинство – выходцы из 50-60-х годов. Владельцами были американские солдаты, дислоцировавшиеся на местной военной базе и оставившие своих «железных коней» в Шатийоне из-за ужасающих затрат на переезд.
Интерес СМИ и общественности к этому месту возник в 80-х, когда знамения времени уже оставили след на пяти сотнях автомобилей, брошенных средь красивых лесистых холмов. Это определенно одно из самых живописных автомобильных кладбищ, и его масштабы поистине феноменальны, но в отличие от аналога в Швеции, оно так и не стало национальным достоянием.
К 2006 году два из четырех «складов металлолома» были утилизированы, а оставшиеся успешно уничтожаются временем и вандалами. Коллекцию потрёпанных кузовов уже нельзя превратить в культурную ценность, однако уцелевшие экспонаты по-прежнему создают интересный фон для фотосессий.
3. Кладбище автомобилей «Кауфдорф» в Гюрбетале, Швейцария: окультурено и закрыто
«Окультуренное» автомобильное кладбище в Швейцарии/ Фото: autotuning.de
Свалка «Кауфдорф» в Швейцарии близ Берна не идет в сравнение с теми, что рассмотрены выше. Швейцарцы знают, как обращаться с ценностями и делать деньги. С момента открытия уникальной коллекции машин, собранных в период с 1930-х по 1970-е годы, уровень осведомленности об этом автомобильном кладбище значительно вырос, и в зарослях лесных массивов Гюрбеталя была создана туристическая инфраструктура. Отдельные маршруты облагаются входной платой в несколько евро, а за подробное изучение внутренностей разбитых машин с посетителей запрашивают до 200 евро.
Кладбище создала компания по переработке автомобилей. Первоначально «законсервированные» образцы размещались в прериях, но из-за негодования местного населения пришлось насадить растения в качестве ширмы.
С годами тощая перегородка буйно разрослась, интегрировавшись с техникой, и всё это произведение природно-техногенного искусства было названо культурно-историческим объектом. За 40 лет активной торговли запчастями здесь собралось в общей сложности более 1000 автомобилей и около 400 мотоциклов.
Художественная выставка, открывшаяся на этом месте в 2008-м, должна была позаботиться о культурном наследии, но не прошло и полугода, как она закончилась, а вместе с ней и работа автомобильного кладбища в Кауфдорфе. В сентябре 2009-го местная община приняла решение выставить на аукцион ржавые машины, многие из которых на удивление остались на ходу.
4. Кладбище Михаэля Фрёлиха: здесь умирают легенды
Пожарная машина у ворот парка/ Фото: vielweib.de
Жизнь Михаэля Фрёлиха – немецкого гонщика, дизайнера, художника и предпринимателя – всегда определялась автомобилями. В итоге он создал потрясающий арт-объект под открытым небом – рукотворное кладбище раритетных машин.
Четко спланированный парк таит сюрпризы за каждым поворотом. Его хозяин, увлечённый проектировкой, реставрацией и обслуживанием автомобилей в центре Дюссельдорфа, годами собирал их на своей частной собственности и к своему 50-летию создал уникальный музей.
Если захотите его посетить, он расположен по адресу: 40699 Erkrath Mettmann, Neandertal 11. Посещение без камеры стоит 10 евро. Если хотите фотографировать, платите 20 евро – вы получите возможность снимать и права на публикацию фото. Детям вход бесплатный. Территория огорожена, так что не бойтесь их потерять.
Остатки былых автомобильных легенд/ Фото: vielweib.de
У всех классических автомобилей своя история, и окружение некоторых подобрано в соответствующем стиле. Например, раритетный «немец» красуется на фоне фрагмента Берлинской стены с оригинальной графикой, а по соседству в кустах притаился 11CV – гангстерский лимузин, принадлежавший шефу французской полиции. Часто «олдтаймеры» просто искусно задрапированы в лесу.
В целом Михаэль собрал 50 автомобилей 1950 года. В 2000-м он поместил все модели (общей стоимостью свыше 1 млн евро) в «парк автомобильных скульптур» под сводами леса. С тех пор старые сокровища гнили, а парк служил кунсткамерой и съемочной площадкой для зевак.
Тут разрушение превращено в искусство: природа всё берет назад и в конечном счёте побеждает. Кто-то радуется её торжеству, другие плачут душой по некогда прекрасным Porsche, Jaguar и Rolls-Royce, умолкнувшим здесь навсегда.
5. Франция: запечатанные под землей
Запертые под землей автомобили во Франции/ Фото: telegraph.co.uk
До недавнего времени немногие знали об этих драгоценных камнях, спрятанных во французском промышленном карьере. Открытие заброшенного автомобильного кладбища стало неожиданностью. Нетронутые почти сто лет, эти машины в период оккупации в начале 40-х были просто оставлены гнить в подземном лабиринте.
6. Катар: половина свалки, половина кладбища
Обширная автомобильная свалка в Катаре/ Фото: dohanews.co
В Катаре находится определенно одно из самых больших кладбищ машин – здесь собрано более 24 000 автомобилей. Обширный лабиринт из штабелированной техники разделен на две части: одна служит свалкой, где люди могут покупать детали/запчасти и утилизировать ненужные авто, а другая, намного больше, представляет собой кладбище, где гниют невостребованные машины. Их просто пригнали и бросили. Заброшенное место, где некогда роскошные автомобили медленно превращаются в труху и скелеты.
7. Сюрреализм в Великобритании
Британское автомобильное кладбище в шахте/ Фото: autonews.ru
Это одно из самых уникальных мест упокоения транспортных средств в мире, мистическое и захватывающее. Масса брошенных автомобилей находится в подземелье Соединенного Королевства внутри старой кремневой шахты. Машины и прочая ненужная техника годами сбрасывалась в эту пустую пещеру с водой. Медленный, но неотвратимый процесс разложения постепенно поглощает груду обломков, привлекая зевак и вдохновляя фотографов.
Мощь природы сильна, энтропия доказана, старение и смерть неизбежны. Но в том и заключается главная привлекательность брошенных вещей – они напоминают о том, что все мы в какой-то момент поддаемся распаду. И то, что это может быть одновременно ужасающим и прекрасным – одна из самых больших тайн жизни и смерти.
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