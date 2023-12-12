Циклопы - это не просто красивая легенда: Как новые научные исследования доказали, что это не миф

Циклопы в древних сказаниях средиземноморских народов

Циклоп Полифем из греческой мифологии на картине Иоганна Тишбейна 1802 года.

Легендарные одноглазые гиганты из древних мифов поражали воображение не одного поколения.

Древнегреческие историки о циклопах

Картина Одилона Редона, известная как «Циклоп», около 1914 года. Гесиод писал, что циклопов ненавидел их отец, поэтому он спрятал их.

Одиссей и его команда ослепляют самого известного из циклопов, известного как Полифем. Деталь протоаттической амфоры, около 650 г. до н.э.

Позднеклассическое терракотовое сатирическое изображение Циклопа Полифема из греческой мифологии.

Научные гипотезы о происхождении гигантских одноглазых существ

Карликовый слон с большими носовыми полостями из Археологического музея Сиракуз в Италии.

Возможно, у мифа о циклопах вполне прозаическое происхождение.

Циклопы - легендарные строители

Ослепление Полифема Алессандро Аллори.