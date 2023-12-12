Циклопы - это не просто красивая легенда: Как новые научные исследования доказали, что это не миф

Загадочные одноглазые гиганты, столь ярко описанные древними греками в их мифах по сей день поражают всех. Это одна из самых захватывающих историй древних времён. Легендарные циклопы были могучими свирепыми гигантами. На протяжении всей истории их неизменно побеждали различные прекрасноликие герои — представители смертного рода человеческого. Лишь недавно исследователям пришлось всерьёз озаботиться вопросом о том, а существовали ли на самом деле эти одноглазые великаны? Почему учёные умы внезапно стал волновать этот аспект и что удалось им выяснить — далее в обзоре.
Циклопы в древних сказаниях средиземноморских народов
Абсолютно все одноглазые великаны в мифах так и остались безымянными. Известен лишь один одноглазый великан с именем — это циклоп, которого звали Полифем. Он обитал, как полагают историки, на острове Сицилия. Согласно древним легендам остров был населён циклопами и другими мифическими существами. В переводе с греческого слово «циклоп» означает «круглоглазый». Реальное происхождение этих гигантов оказалось гораздо более сложным, чем все древние мифы о них вместе взятые.
Циклоп Полифем из греческой мифологии на картине Иоганна Тишбейна 1802 года.
На самом деле не существует никаких мало-мальски убедительных свидетельств, которые бы доказывали существование циклопов и подтверждали легенды о них. Однако тексты знаменитых древних античных авторов создали легенду, поразившую умы многих поколений людей, живших в разные времена в Средиземноморском регионе и не только. Яркие образы, созданные этими писателями, бесконечно украсили греческую литературу, сделав её мифологию одной из самых прославленных в мире.
Легендарные одноглазые гиганты из древних мифов поражали воображение не одного поколения.
Древнегреческие историки о циклопах
Два самых знаменитых описания циклопов принадлежат перу Гесиода и Гомера. Фантастические яркие образы, которые предстают перед глазами, после прочтения их произведений, оказали огромное влияние на более поздние тексты. Например, Гесиод написал свою «Теогонию» между 8 и 7 веками до нашей эры.
Он писал, что Гея (богиня Земли) родила богу Урану детей. Эти дети были особенными. Автор именует их Киклопами. Он говорит, что именно они подарили богу Зевсу возможность извергать громы и молнии. Эти страшные существа во всём были подобны богам. Отличало их только то, что у ни х был лишь один круглый огромный глаз посреди лба. Из всех детей Урана и Геи они были самыми ужасными. Их ненавидел даже собственный отец. Он их прятал в неком тайном месте и не разрешал никому показываться.
Картина Одилона Редона, известная как «Циклоп», около 1914 года. Гесиод писал, что циклопов ненавидел их отец, поэтому он спрятал их.
В своей знаменитой «Одиссее» Гомер описывает, как легендарный герой Одиссей встречает могущественного свирепого великана Полифема. Очень интересно, что Гомер не написал прямо о том, что у Полифема был только один глаз. Этот факт предположили некоторые переводчики и исследователи древних текстов. Они обнаружили место, где древнегреческий автор пишет фразу «его глаз» вместо «его глаза».
Одиссей и его команда ослепляют самого известного из циклопов, известного как Полифем. Деталь протоаттической амфоры, около 650 г. до н.э.
Позднеклассическое терракотовое сатирическое изображение Циклопа Полифема из греческой мифологии.
Об этих мифических гигантах писали и другие авторы древности. Древнегреческий историк Каллимах написал о циклопах, как о великих зодчих, которые строили города Тиринф и Микены, возводили могущественные неприступные стены вокруг них. В 3 веке до нашей эры поэт родом с Сицилии, которого звали Феокрит написал о Полифеме целых две поэмы. В одной из них он подробно живописал неприличную страсть циклопа к морской нимфе Галатее. Полифем придумал весьма хитроумный план о том, как соблазнить и завладеть ею.
Научные гипотезы о происхождении гигантских одноглазых существ
Происхождение таинственных циклопов будоражит учёные умы уже не одно столетие. Известный палеонтолог Отенио Абель считает, что корни легенд о циклопах берут своё начало в существовании карликовых слонов в доисторические времена. Исследования их черепов выявили, что носовые полости у них невообразимо велики. Из-за этого можно подумать, что их головы принадлежат одноглазым существам. Веками человечество поражалось при одной мысли о том, что циклопы и правда существовали. Основа тем временем была столь шаткой.
Карликовый слон с большими носовыми полостями из Археологического музея Сиракуз в Италии.
Другая идея об основах мифов об одноглазых великанах принадлежит немецкому исследователю мифов и древних культов по имени Вальтер Буркерт. Он считает, что истоки этих историй лежат в архаичных сообществах или культовых ассоциациях. Возможно, таких например, как гильдия кузнецов. У них был обычай носить на одном глазу повязку.
Вместе с этим учёные соглашаются, что циклопы в «Одиссее» Гомера описаны несколько иначе, чем в книге Гесиода. Те, что описаны в «Теогонии», не имеют отношения к культу гильдии кузнецов. Объяснение этой аномалии Буркерт находил в том, что Полифем — это местный демон. Гомер же превратил его в одноглазого гиганта. Кроме всего прочего, многие считают, что миф о циклопах произошёл от историй о людях, у которых был такой врождённый физиологический дефект.
Возможно, у мифа о циклопах вполне прозаическое происхождение.
Циклопы - легендарные строители
Долгие века многие люди считали, что именно такие гиганты и возводили монументальные города и другие впечатляющие строения вроде пирамид, например. Слава циклопов, как архитекторов повлияла на создание мифа о том, что именно они были зодчими великого древнего города Микены и его величественных стен.
Ослепление Полифема Алессандро Аллори.
Учёным так и не удалось подтвердить ни одну из своих гипотез о происхождении циклопов. Несмотря на это, мифы об этих могущественных полубожественных одноглазых существах по сей день остаются важной и невероятно увлекательной частью древнего традиционного фольклора. Очень часто невероятно сложный образ циклопов мешал их отображению в современной популярной культуре. Но, как известно, Голливуду, как показывает практика и не такое подвластно...
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии