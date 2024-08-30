Бэби-фермы: 10 жутких фактов о детском бизнесе 100-летней давности

Факты из истории беби-ферм.
В конце 1800-х и начале 1900-х по всему миру существовали специализированные учреждения и семьи, которые за определённую плату принимали детей на воспитание. Их окрестили «беби-фермы». Но со временем оказалось, что этот бизнес имеет свои «тёмные» стороны. О жутких фактах из истории «детских ферм» и пойдёт речь в этом обзоре.
1. Неконтролируемые бэби-ферми в Лондоне
Бэби-фермы - тёмная история Лондона.
В 1874 году, австралийский газета опубликовала доклад о проблемах бэби-ферм в Лондоне. Основная крупная проблема заключалась в том, что эти заведения или семьи по сути являлись бизнесом и их настоящей целью являлся заработок денег, а вовсе не уход за детьми.
В Лондоне якобы были сотни мелких бэби-ферм, но только три из них были официально зарегистрированы. Другими словами, никто не наблюдал за тем, что происходит внутри частных домов, в которые сдавали своих детей бедные матери, а также богатые люди, которые отдавали на опеку детей своих любовниц. Без надзора по отношению к невинным младенцам совершались многочисленные зверства.
2. Коррумпированные врачи в Чикаго
Коррумпированные врачи и незаконнорожденные дети.
Чикаго почти всегда считался городом, где царит коррупция. Это касалось любого бизнеса в этом городе, в том числе бэби-ферм. В отличие от бэби-ферм в других районах США и в других странах, в Чикаго это был бизнес, который контролировали врачи.
Многие подобные заведения были расположены за пределами города в надежде сохранить их подальше от любопытных глаз полиции. Принимали же бэби-фермы в основном незаконнорожденных детей от дочерей богатых людей. Девушек отправляли на эти "фермы", где те рожали детей, после чего этих детей оставляли на попечение в заведении за немалую плату.
3. Смерти от болезней в Перте
Дети и болезни.
В 1907 году бэби-ферма и ее владелица миссис Митчелл попали под пристальное внимание закона. По некоторым данным, в это заведение в Перте было принято 87 младенцев, 83 из которых умерли в нем. Двое детей умерли в больнице, а один ребенок умер вскоре после того, как его забрала родная мать.
Митчелл утверждала, что это произошло потому, что ей отдавали на попечение больных детей. Врач, которого наняла Митчелл, подтвердил, что на протяжении многих лет он проверял этих детей (при их поступлении в заведение) и диагностировал им целый "букет" заболеваний: от диареи до рвоты до коклюша и бронхита.
Врач каждый раз прописывал нужные лекарства и правильное питание для младенцев. Суд постановил, что Митчелл самовольно пренебрегала надлежащим уходом за детьми, хотя многие сейчас считают, что миссис Митчелл на самом деле была серийным убийцей.
4. Голодающие младенцы в Миннесоте
Голодающие младенцы.
В Миннесоте в прессе была опубликована ужасающая история ребенка, который едва не умер от голода. В 1906 году молодая мать-одиночка оставила своего ребенка на бэби-ферме, чтобы там за ним ухаживали. В неделю она платила за это $ 2,50, что было немалыми деньгами на то время. Изначально мать посещала своего сына так часто, как могла, но потом она сильно заболела и некоторое время не могла проведывать своего ребенка.
Когда женщина выздоровела и приехала на бэби-ферму, она ужаснулась: ее младенец находился в ужасном состоянии на крайней стадии истощения. У несчастного ребенка буквально свисала кожа с костей. После того, как мать забрала сына и отвезла его в больницу, было начато расследование. На бэби-ферме обнаружились ужасные условия: все младенцы были грязными и "запущенными", лежали на грязном постельном белье и их кормили прокисшим молоком.
5. Отравление в Лондоне
Страшные отравления младенцев.
Бэби-ферма Финчли была основана двумя женщинами (медсестрой Энни Уолтерс и акушеркой Амелией Сах), которые заявили, что будут заботиться о молодых мамах, пока те не родят, а затем найдут для содержания младенцев лучшие семьи. Две мошенницы были в конечном счете разоблачены в 1903 году, когда были найдены останки одного из мертвых младенцев во дворе дома Уолтерс.
Оказалось, что невинный ребенок был убит хлородином. После суда обе женщины были повешены за убийство ребенка, хотя они утверждали, что были невиновны. Считается, что аферистками было убито более десятка детей, хотя их тела не были найдены. Младенцы, оставленные на их попечение, просто исчезли и их никогда больше не видели.
6. Сожженные заживо в Айове
Страшные преступления.
Только истинное зло способно причинить вред младенцу. В штате Айова в 1907 году две женщины совершили одно из самых страшных преступлений, которые можно себе представить. Владелице бэби-фермы Фред Вест и няньке Анна Битл были предъявлены обвинения в убийстве младенца.
Дело было возбуждено, когда бывшая нянька с той же бэби-фермы дала показания на суде, что в данном учреждении постоянно травили ядом детей, которых не могли никуда пристроить за деньги, а также еще живых младенцев бросали в печь.
7. Похороненные в подполье
Похороненные в подполье.
В России также были свои бэби-фермы, на которых в основном растили внебрачных детей девушек, которые не хотели покрыть себя позором перед другими. В 1888 году была опубликована статья, которая раскрывала жутковатые нюансы одного из таких заведений. Одной из бэби-ферм управляла женщина средних лет, которая на протяжении многих лет ухаживала за многочисленными незаконнорожденными младенцами.
Соседи не раз замечали, что зачастую младенцы исчезают, но считали, что их попросту забирают родители. Так продолжалось, пока не исчезла одна маленькая девочка. По какой-то причине, это исчезновение вызвало подозрения среди соседей. Они вызвали полицию, которая провела обыск. Тело ребенка обнаружилось похороненным под полом. После дальнейшего обыска все были в шоке: под полом было множество останков мертвых младенцев. Женщину арестовали и приговорили к казни за убийства.
8. Бэби-фермы Чикаго
Детский бизнес в Чикаго.
Содержание детей было довольно прибыльным бизнесом в Чикаго в 1912 году. Чтобы женщине начать работу в этом бизнесе, ей нужна была всего лишь... крыша над головой. Этии женщинам платили от $ 3 до $ 7 за неделю за одного ребенка, в то время когда работающим на заводах и в универмагах женщинам платили около $ 6 в неделю. На то время подобная хорошая прибыль была огромная мотиватором для того, чтобы начать заниматься "детским бизнесом".
Единственная проблема заключалась в том, что зачастую эти женщины "набирали" младенцев и маленьких детей вовсе не для того, чтобы надлежащим образом заботиться о них. В некоторых бэби-фермах содержалось от восьми до десяти младенцев и зачастую о них заботилась только одна женщина. Стоит ли говорить о том, в каких условиях они содержались.
9. Лежащие в грязи в Сиднее
Детский бизнес по-австралийски.
Мало кто знает, что у Австралии было очень темное прошлое, связанное с бэби-фермами. Осенью 1890 года в местной газете появилась статья об очередной бэби-ферме, найденной в Сиднее: "Дом из четырех грязных и гниющих комнат был арендован несколько лет назад некой женщиной. Через руки этой негодяйки проходило, по ее собственному признанию, 50 детей в год, многие из которых в итоге умерли". Также было сообщено, что на ее бэби-ферме были совершенно жуткие условия. Дети буквально валялись в грязи и нечистотах.
10. Младенцы по 5 долларов в Филадельфии
Младенцы по 5 долларов.
В Филадельфии одно время было популярным... покупать дешевых младенцев. Подобным образом поступали молодые женщины, которые покупали ребенка и шантажировали мужчин, чтобы те женились на них (утверждая, что ребенок от этого мужчины). Такая практика оставалась нераскрытой в течение довольно длительного периода времени, до тех пор, пока одного из купленных детей (который "не пригодился") не нашли мертвым. Стоили же подобные младенцы в 1911 всего $ 5.
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