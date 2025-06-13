Современный дом, «растущий» вместе с количеством членов семьи

Современный дом, увеличивающийся вместе с количеством членов семьи (Charles House, Мельбурн).

Изначально был построен один модуль, который и стал жилищем для молодой семьи. | Фото: homedesignlover.com.

Модули постепенно пристраивали друг за другом (Charles House). | Фото: banidea.com.

За 8 лет Charles House «вырос» в три раза. | Фото: homeadore.com.

Фасад каждого модуля облицован темно-серой сланцевой плиткой разной формы.

Несмотря на отсутствие заборов во дворе имеются скрытые зоны отдыха.

Лаундж-зона с видом во внутренний двор. | Фото: homedesignlover.com.

Теперь кухня-столовая занимает нижний уровень сразу двух модулей.

Интерьер гостиной, обустроенной на втором этаже. | Фото: inhabitat.com.

Потайной выход из детской и кабинет на втором этаже.

Детские спальни можно разъединить с помощью выдвижной перегородки. | Фото: homeadore.com.

Переход в главную спальню.

Любое пространство без проблем может поменять функционал. | Фото: homedesignlover.com.

Интерьер одной из ванных комнат.

Рациональное использование соединительных переходов.

Музыкальная студия в Charles House. | Фото: homeadore.com.