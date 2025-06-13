Современный дом, «растущий» вместе с количеством членов семьи

Ну кто из домовладельцев не мечтал о том, чтобы их жилище увеличивалось вместе с появлением нового члена семьи? Казалось бы фантастика, но сегодняшние новаторские разработки действительно позволяют трансформировать дома, увеличивая полезную площадь. Это не понаслышке знает австралийская семья, проживающая в Мельбурне., и рассчитан на то, что пока еще молодые люди, в будущем смогут насладиться жизнью под одной крышей со своими подросшими внуками.
Современный дом, увеличивающийся вместе с количеством членов семьи (Charles House, Мельбурн).
Иметь просторный дом, который простоит многие годы и станет убежищем не для одного поколения семьи – это мечта каждого человека, но не у всех есть возможность построить то, что хочется. Как правило, будущие домовладельцы ограничены если не финансами, так размерами имеющегося участка, когда он находится в крупном городе. Им то уж точно не приходится выбирать, а довольствоваться тем, что есть, если заранее не предусмотреть органичное расширение пространства за счет надстроек или модульных дополнений. В этом случае не придется затевать грандиозную перепланировку, которая будет стоить гораздо дороже, нежели грамотно разработанный проект дома, постепенно или в течение нескольких лет увеличивающийся вместе с количеством членов семьи.
Изначально был построен один модуль, который и стал жилищем для молодой семьи. | Фото: homedesignlover.com.
По этому пути австралийская молодая семья, которая мечтает о том, что со временем под одной крышей будет жить несколько поколений.труднее. А так, они могут быть уверены, что места хватит и подросшим детям, и их семьям, и им самим. Со своим видением проекта они обратились к специалистам студии Austin Maynard Architects, которые и взялись за разработку их семейного гнезда, названное Charles House.
Модули постепенно пристраивали друг за другом (Charles House). | Фото: banidea.com.
Строительство велось в живописном пригородном районе Мельбурна, где домовладельцы активно конкурируют за внимание и статус посредством вычурности форм самих жилищ или высоких заборов. Перед архитекторами же стояла другая задача. Дому не нужно доминировать над другими строениями на улице, он должен был иметь функцию «роста», давая возможность адаптировать к требованиям растущей семьи, которая планировала прожить в нем не одно десятилетие. При этом требовалось отказаться от высоких заборов, но без ущерба для приватности частной жизни.
За 8 лет Charles House «вырос» в три раза. | Фото: homeadore.com.
Особенности размещения дома: Вместо того, чтобы изначально застроить весь участок массивным строением, архитекторы разместили дом на южном краю. Это дало возможность пристраивать дополнительные модули друг за другом. По окончанию строительства, растянувшегося на 8 лет, во дворе появился оригинальный ансамбль из разных форм и размеров объемов. Свободную территорию превратили в зеленую зону с клумбами и небольшим садом, который скрывает внутренний двор от любопытных взглядов соседей.
Фасад каждого модуля облицован темно-серой сланцевой плиткой разной формы.
Проектом предусмотрено модульное строительство. На первом этапе был возведен основной объем и соединительная структура, к которым со временем начали появляться дополнительными жилыми площадями. Поэтапное строительство позволило семейству сэкономить на аренде квартиры, поскольку они в кратчайшие сроки смогли вселиться в благоустроенный собственный дом, который продолжали строить (по мере возможности). По прошествии времени семья ощутила положительные моменты изначального разграничения жилого пространства, имеющего гибкую планировку, позволяющую менять его функционал. Комнаты легко можно было адаптировать к появляющимся потребностям без кардинальных изменений и капитальных ремонтов.
Несмотря на отсутствие заборов во дворе имеются скрытые зоны отдыха.
Лаундж-зона с видом во внутренний двор. | Фото: homedesignlover.com.
Несмотря на то, что перед архитекторами не стояла задача создать потрясающий ансамбль, со временем семейный дом стал выделяться на фоне застройки района. А все потому, что вполне традиционной формы структуры облицевали темно-серой сланцевой плиткой различной формы, благодаря чему получились различные узоры на фасадах. Некоторые стены предусматривают ступенчатую отделку, из-за чего видно деревянную отделку, что делает экстерьер более динамичным и привлекательным.
Теперь кухня-столовая занимает нижний уровень сразу двух модулей.
Интерьер гостиной, обустроенной на втором этаже. | Фото: inhabitat.com.
Не менее впечатляет планировка и оформление жилых пространств. На первом этаже основного объема обустроена кухня и одна из ванных комнат. Изначально здесь были и столовая с гостиной, которая после того, как появился еще один модуль оказалась на втором уровне. В ее центре находится подвесной камин черного цвета, отлично сочетающийся с черными оконными рамами и частью стены, следующего строения, которая оказалась открытой из-за застекленного перехода.
Потайной выход из детской и кабинет на втором этаже.
Детские спальни можно разъединить с помощью выдвижной перегородки. | Фото: homeadore.com.
Переход в главную спальню.
С одной стороны гостиной обустроены детские спальни, а с другой – кабинет. Отсюда можно попасть на переход, ведущий в родительскую спальню. Кстати сказать, переходы сделаны из решетчатых металлоконструкций и стекла, что позволило более рационально задействовать пространство под ними.
Любое пространство без проблем может поменять функционал. | Фото: homedesignlover.com.
Интерьер одной из ванных комнат.
Нижний уровень второго объема превращен в большую зону столовой, а третьего модуля пока выполняет функцию музыкальной студии и небольшой детской игровой зоны с прямым выходом во внутренним дворик. Это пространство может превратиться в изолированную и просторную комнату, если кто из дедушек и бабушек надумает переехать к молодежи. Здесь все предусмотрено для жизни пожилых людей, включая отдельную ванную комнату и пандус, если кому-то придется передвигаться на инвалидной коляске. Студия делит нижний этаж с гаражом, мастерской и техническим помещения, что очень удобно, ведь в нем можно установить необходимое оборудование и хранить инструмент.
Рациональное использование соединительных переходов.
Музыкальная студия в Charles House. | Фото: homeadore.com.
По сведениям редакции Novate.ru, Charles House был построен и оформлен по всем правилам устойчивой архитектуры, что делает его безопасным для членов семьи и окружения, а также максимально энергоэффективным. На крыше установлены солнечные батареи, мощности которых вполне хватает для удовлетворения всех потребностей в электроэнергии. «Умные» козырьки над окнами прекрасно затеняют окна в особо жаркий период, в остальное же время они не препятствуют проникновению солнечного света, что положительно сказывается на микроклимате внутри помещений. В дополнение к этим внедрениям, не забыли и о системе сбора воды, которую используют для полива и уборки территории вокруг дома, что позволяет экономить и на воде.
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