7 стран мира, в которых дома и даже старинные замки раздают даром, но с конкретными условиями

Даже в самых респектабельных странах мира можно приобрести недвижимость или землю за символическую плату или совсем даром.

1. Италия

Больше всех из европейских стран дармовые дома раздает Италия.

Ганджи - удивительный город на острове Сицилия, где можно приобрести дом за 1 евро (Италия). | Фото: gogetnews.info.

Замок XI века Кастелло ди Блера в Лацио, который тоже нужно восстанавливать (Италия). | Фото: rumedia24.com.

Хоть дом и стоит, как чашечка кофе в баре, но впоследствии нужно вложить немалую сумму (Италия). | Фото: style.arka.am.

Дом на острове Сардиния можно получить и даром, лишь бы средств на восстановление хватило (Италия).

Каррега-Лигуре, расположенная в окружении пяти долин, тоже раздает дома задаром (Италия).

2. Великобритания

В Ливерпульском районе Энфилда недвижимость можно приобрести за 1 евро (Великобритания). | Фото: interesnoznat.com.

Эти дома продаются за 1 евро при условии их полного восстановления в первозданном виде (Ливерпуль, Великобритания). | Фото: Liverpoolfc.ru.

В Кобридже можно приобрести дом за 1 евро, если есть на банковском счету не менее 30 тыс. евро (Великобритания)

Любителям первозданной природы и уединения предлагают земельный участок даром, но с условиями (Остров Питкэрн, Великобритания).

Знак, показывающий на каком расстоянии находится остров от самых известных городов мира (Остров Питкэрн, Великобритания). | Фото: wonderfulnature.ru.

3. Франция

Во Франции есть заброшенные дома, которые можно купить за 1 евро, разумеется, на определенных условиях.

В живописном городке Шан-дю-Буль можно купить землю под строительство по 1 евро за квадратный метр (Франция). | Фото: prekrasna-vasilisa.org.

4. Австрия

Власти деревушки Раппоттенштейн готовы подарить землю семьям с детьм. (Австрия). | Фото: bigpicture.ru.

5. Канада

В некоторых местах Канады можно купить участок земли под строительство дома за символическую плату. | Фото: myhomemontreal.com.

Новоиспеченный канадец, построивший дом на дармовой земле (Канада). | Фото: russianweek.ca.

Живописные окрестности Крэйка, в которых можно купить землю за символическую плату. | Фото: wikipedia.org.

6. Соединенные Штаты Америки

Заброшенный дом в окрестностях Буффало, который требует восстановления (США).

В США шесть штатов раздают землю под застройку всем желающим. | Фото: forumdaily.com.

Так обозначают участки, которые можно получить даром. | Фото: forumdaily.com.

7. Япония

Самобытные дома в японских деревнях ждут своих новых хозяев.

В Японии пустуют целые улицы и поселения, причем некоторые дома в идеальном состоянии.