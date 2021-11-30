7 стран мира, в которых дома и даже старинные замки раздают даром, но с конкретными условиями

Даже в самых респектабельных странах мира можно приобрести недвижимость или землю за символическую плату или совсем даром.
Если вы хотите стать владельцем земли, дома или даже замка совсем даром – тогда вам сюда. Мы подобрали 7 вполне респектабельных стран мира, которые пытаются возродить свои поселения в весьма оригинальный способ – выставляют за символическую плату жилье или землю, а в некоторых случаях и вовсе отдают даром. Естественно, на определенных условиях, которые не оговариваются, а должны лишь выполняться. Что же такого надо сделать, и реально ли это выполнить, попробуем разобраться.
1. Италия
Больше всех из европейских стран дармовые дома раздает Италия.
Италия - самая щедрая в этом плане европейская страна, ведь во многих городах и живописных деревушках власти стараются возродить былую популярность и благосостояние именно весьма неординарным способом. Они просто продают не только дома, но и целые замки за символическую плату от 1 евро до 100, а те, что находятся совсем уж в плачевном состоянии, и вовсе отдают даром.
Ганджи - удивительный город на острове Сицилия, где можно приобрести дом за 1 евро (Италия). | Фото: gogetnews.info.
Маленький городок Ганджи, который расположен у подножия гор Мадоние, имеющий титул «самого красивого поселка Италии», становится совсем безлюдным. Поэтому власти коммуны пошли на этот шаг, чтобы возродить былую славу поселения и вывести на новый уровень туристическую индустрию, а также перенаправить потоки путешествующих по новым маршрутам.
Основные условия: в течение года предоставить проект восстановления недвижимости и в последующие три года – полностью его закончить.
Замок XI века Кастелло ди Блера в Лацио, который тоже нужно восстанавливать (Италия). | Фото: rumedia24.com.
Если это старинное здание или дворец, то они должны будут использоваться в коммерческих целях и участвовать в развитии туристической индустрии. Такого рода недвижимость нужно реконструировать именно с учетом подобных целей и в обязательном порядке предоставить идеи, способные привлечь туристов.
Предпочтение отдается созданию тематических отелей, если это старинный замок (по стране таких 103!), респектабельным ресторанам, развлекательным центрам и всевозможным заведениям, которые будут привлекать путешествующих. Причем это будет не право собственности, а аренда от 9 лет до 50!
Хоть дом и стоит, как чашечка кофе в баре, но впоследствии нужно вложить немалую сумму (Италия). | Фото: style.arka.am.
И это еще не все, оговаривая символическую стоимость, власти очень уж лукавят, ведь новому владельцу только выполнение первого пункта влетит в копеечку, потому что минимальная сумма оформления документации на проект и все разрешительные документы обойдутся в 17 тыс. евро. За ремонт и проведения коммуникаций (ведь многие старинные постройки их вовсе не имеют!) придется выложить еще 30-40 тысяч, в зависимости от площади и состояния недвижимости. Эти суммы рассчитаны на среднестатистический жилой дом, для замка или огромного особняка они просто фантастические.
Дом на острове Сардиния можно получить и даром, лишь бы средств на восстановление хватило (Италия).
На острове Сардиния тоже есть поселения, в которых дома раздают даром, но условия более лояльны, если это не касается дворца. Так власти города Оллолаи и небольшой коммуны Нульви требуют лишь проведения ремонта жилого здания в течении одного года, который по самым скромным подсчетам обойдется не менее чем в 20 тыс. евро, и оформление всех бумаг будет стоить около 5 тысяч. Более подробно, какие именно дома можно приобрести за 1 евро в этом регионе и чем это «грозит» покупателю, рассказывалось ранее в материалах на Novate.ru.
Каррега-Лигуре, расположенная в окружении пяти долин, тоже раздает дома задаром (Италия).
Коммуна Каррега-Лигуре в регионе Пьемонт – это горный поселок, расположенный на высоте 950 метров над уровнем моря, славящийся своей экологией и красивейшим ландшафтом. Для восстановления численности населения, власти запустили этот проект, раздавая дома абсолютно бесплатно, но, как водится, на определенных условиях. Полученное жилье нужно не просто восстановить, но и сохранить аутентичность здания, сделать его абсолютной копией (перестраивать, достраивать или объединять – категорически запрещено). Причем для ремонта и восстановления использовать только экологически чистые материалы.
2. Великобритания
В Ливерпульском районе Энфилда недвижимость можно приобрести за 1 евро (Великобритания). | Фото: interesnoznat.com.
В этой весьма благополучной стране тоже есть места, которые пришли в упадок. Самый обветшавшим и вымирающим считается Ливерпульский район Энфилд. Для того, чтобы увеличить численность населения и привести в надлежащий внешний вид архитектурные сооружения, власти решили продавать дома за 1 евро. И это не древние развалюхи, а вполне приличные двухэтажные коттеджи. Самое интересное, что перед столь щедрым предложением за средства городской казны проводится самая трудоемкая и затратная часть реконструкции (проведение коммуникаций, сложные строительные работы).
Эти дома продаются за 1 евро при условии их полного восстановления в первозданном виде (Ливерпуль, Великобритания). | Фото: Liverpoolfc.ru.
Покупателю остается все привести в порядок и красиво оформить фасад здания. Конечно же, есть и условия, на которых такое чудо может свершиться: надо быть подданным Великобритании, покупать такого рода недвижимость впервые, проживать и, что самое главное, работать в Ливерпуле, а также иметь не менее 60 тыс. евро на ремонт. Для нас, конечно, это заоблачная стоимость, но для британцев, где цены на дома стартуют от 250 тыс. евро, вполне приемлема. Поэтому желающих хватает, что дало возможность властям выбирать. Естественно, что в приоритете будут те претенденты, у кого есть дети и хорошая кредитная история.
В Кобридже можно приобрести дом за 1 евро, если есть на банковском счету не менее 30 тыс. евро (Великобритания)
Власти городка Кобридж, что в графстве Стаффордшир, тоже устраивают аукционы (с такими же намерениями), в которых дома имеют стоимость 1 евро. Хотя в этом случае, столь смешная сумма считается первоначальным взносом, ведь в договоре будет указано, что покупатель, впоследствии, обязуется выплатить около 34 тыс. евро. Радует только то, что в эту сумму входят все расходы на ремонт и восстановление дома. Второй вариант оформления договора: когда от покупателя могут потребовать лишь документальное подтверждение (выписка из банковского счета), что у новоиспеченного владельца такая сумма, на момент сделки, имеется. Есть еще один запрет – в течение пяти лет этот дом продавать нельзя.
Любителям первозданной природы и уединения предлагают земельный участок даром, но с условиями (Остров Питкэрн, Великобритания).
Если вы всю жизнь мечтали о необитаемом острове, не сегодняшний день это реально. Можно получить абсолютно бесплатно клочок земли на самом труднодоступном острове в мире Питкэрн. Этот архипелаг состоит из нескольких скалистых островов и только один из них обитаем. Это заморская Великобритания и подданных страны на ней проживает целых 49 человек (данные 2014 года). Учитывая столь малую населенность тихоокеанского райского уголка, правительство разработало «План репопуляции островов Питкэрн». На данный момент любой желающий может получить бесплатную землю под строительство дома-отеля, который в обязательном порядке нужно будет сдавать туристам (пока их не так уж много). В остальное же время коттедж будет в полном распоряжении владельца.
Знак, показывающий на каком расстоянии находится остров от самых известных городов мира (Остров Питкэрн, Великобритания). | Фото: wonderfulnature.ru.
Самое интересное, что на Питкэрне есть все необходимое для комфортного проживания посреди бескрайнего океана: электричество, интернет, магазин, библиотека и медицинское учреждение (правда они работают три дня в неделю), а также есть школа, в которой получают бесплатное образование дети.
Но не спешите собирать чемоданы (посмотрите внимательно на фото выше!). Мало того, что здесь нет работы, но и построить дом в этой местности практически нереально, ведь стройматериалы купить негде, а ждать доставки с ближайшего материка придется до трех месяцев. Да еще и при составлении договора претендент должен предоставить выписку из банка, что у него на счету не менее 30 тыс. новозеландских долларов (18 тыс. евро). А всего же на строительство мало-мальски приличного домика понадобится как минимум в пять раз больше.
3. Франция
Во Франции есть заброшенные дома, которые можно купить за 1 евро, разумеется, на определенных условиях.
И во Франции есть места, которые требуют восстановления и поддержания в привлекательном виде, поэтому аукционы «Дом за 1€» здесь тоже не редкость. Неподалеку от бельгийской границы в коммуне Рубе может поселиться любой желающий (национальность и гражданство значение не имеют!), ведь власти решили таким образом преобразить внешний вид городских построек. По сравнению с другими странами ограничений и условий совсем мало и все они вполне приемлемы. Разумеется, что привести в надлежащий вид само жилье и его нельзя продавать в течение пяти лет.
В живописном городке Шан-дю-Буль можно купить землю под строительство по 1 евро за квадратный метр (Франция). | Фото: prekrasna-vasilisa.org.
Весьма щедрое предложение поступило и от властей городка Шан-дю-Буль, что в департаменте Кальвадос. Они решили продавать земельные участки под строительство дома всего лишь по 1 евро за кв. метр (наделы имеют площадь около 1000 квадратов). Таким образом, решили повысить население, количество которого за последнее десятилетие катастрофически снизилось. Здесь еще меньше ограничений – нужно построить дом и постоянно проживать в нем. Никаких выписок из банковских учреждений не требуют, а вот в приоритете – соискатели, имеющие детей.
4. Австрия
Власти деревушки Раппоттенштейн готовы подарить землю семьям с детьм. (Австрия). | Фото: bigpicture.ru.
Власти весьма живописной деревушки Раппоттенштейн, расположенной неподалеку от чешской границы, для того, чтобы повысить численность населения, решили продавать землю за символическую плату – 1 евро за 800 или 900 кв. метров надела. Само собой разумеется, что на определенных условиях: покупатели, и по совместительству новые жители деревни (обязательное условие!), должны в течение 3 лет построить дом и завести хотя бы одного ребенка в ближайшие 10 лет. Если по истечению этого времени все условия не будут выполнены, то новоявленным землевладельцам придется заплатить штраф в размере в размере 12 тыс. евро.
5. Канада
В некоторых местах Канады можно купить участок земли под строительство дома за символическую плату. | Фото: myhomemontreal.com.
Как известно, Канада — огромная страна с относительно низкой плотностью населения, и что самое важное, одна из самых благополучных держав мира. Но даже здесь есть места, которые бросает молодежь и отправляется в огромные мегаполисы в поисках лучшей жизни. А небольшие поселения просто начинают вымирать. Чтобы этого не произошло, некоторые регионы внедрили программу продажи земли за символическую плату.
Новоиспеченный канадец, построивший дом на дармовой земле (Канада). | Фото: russianweek.ca.
Так, например: поселки Рестон, Пайпстон и Скарт, расположенные в провинции Манитоба, продают земельные участки всего лишь по 10 долларов. В местечке Сен-Луи-де-Бланфор, недалеко от Квебека землю отдают совершенно бесплатно, но с непременными условиями – внесение залога в 1 тыс. долларов, обязательное проживание и строительство дома, оценочная стоимость которого должна превышать 125 тыс. долларов. Просто смешной факт - после выполнения последнего условия договора, вам вернут внесенный депозит.
Живописные окрестности Крэйка, в которых можно купить землю за символическую плату. | Фото: wikipedia.org.
А вот власти городишка Крэйк, что в провинции Саскачеван, продают участки за 1 доллар при условии, что вы построите жилье из экологически чистых материалов с использованием энергосберегающих технологий. Также, прежде чем мечтать о жизни в Канаде и паковать чемоданы, вначале поинтересуйтесь правила миграции в эту страну, там не все так просто.
6. Соединенные Штаты Америки
Заброшенный дом в окрестностях Буффало, который требует восстановления (США).
И Америка не осталась в стороне в решении вопроса с вымирающими поселениями и ветшающими зданиями. Власти некоторых таких городишек, вооружившись опытом других стран, тоже предлагают дармовое жилье. Куда вы отправитесь в поисках дармовщины, выбор только за вами. В этом случае все зависит от того, в какой сфере деятельности вы хотите трудиться и о каком климате вы больше всего мечтали.
В США шесть штатов раздают землю под застройку всем желающим. | Фото: forumdaily.com.
Так, например городок Буффало, что в штате Нью-Йорк, выставил на продажу земельные участки от 1 доллара, но при условии, что вы не только построите красивый дом, но и проживете в нем не менее трех лет.
В городе Шайенн, штат Вайоминг власти и вовсе занялись благотворительностью, они за счет казны приводят в порядок брошенные дома и просто отдают их малоимущим.
Так обозначают участки, которые можно получить даром. | Фото: forumdaily.com.
Городишко Марнэ, что в штате Айова, отдает земельные участки под строительство дома совсем даром, а в придачу новоявленный землевладелец получает (тоже бесплатно!) услуги кабельной, телефонной связи и высокоскоростного интернета.
В городах Элвуд и Линкольн, расположенных в штате Небраска и Канзас, тоже приняли решение выделять бесплатные земельные участки для желающих построить на них дом и переехать жить в эти населенные пункты, других условий для его получения нет.
7. Япония
Самобытные дома в японских деревнях ждут своих новых хозяев.
Все рекорды по брошенным и обветшалым домам в провинциях бьет Япония. Даже, несмотря на то, что это высокоразвитая страна, которая просто задыхается от нехватки жилья и земельных ресурсов в мегаполисах, на данный момент, имеет более 8 млн. брошенных домов. И это еще не предел, через 15 лет эксперты ожидают, что эта цифра достигнет 20 млн. единиц. Чтобы хоть как-то приостановить эту угрожающую тенденцию, власти многих префектур внедряют программы раздачи домов, большинство которых в идеальном состоянии.
В Японии пустуют целые улицы и поселения, причем некоторые дома в идеальном состоянии.
Естественно, есть определенные условия и у каждого округа они свои, но у всех есть общее и самое главное – непременное проживание в том населенном пункте, в котором получили бесплатное жилье. Так что, желающим заполучить дармовую дачу это сделать не удастся. Разумеется, что в более и менее хороших префектурах накладываются и возрастные ограничения, а наличие двух и более детей является обязательным, но об этом нужно узнавать заранее на сайтах префектур. Более подробно со всей информацией, связанной с раздачей домов или о продаже за символическую плату (в некоторых случаях еще и вам заплатят, лишь бы вы только переехали!), сможете познакомиться на страницах Novate.ru.
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