Как оформить обеденную зону на кухне

От уюта обеденной зоны непосредственно зависит, насколько приятно вам будет принимать пищу, сидеть за чашкой кофе вместе с друзьями, общаться с членами семьи. Поэтому советуем уделить ее оформлению особое внимание. Делимся несколькими дизайнерскими идеями, которые вполне можно повторить самостоятельно в своей квартире.

Идея 1: Используйте ковер для зонирования

Идея 2: Украсьте обеденную зону картиной или постером

Идея 3: Поставьте разные стуль

Переходим к нюансам выбора стульев:

Идея 4: Повесьте полки

Идея 5: Сделайте обеденную группу продолжением гарнитура

Идея 6: Установите акцентный стол

Идея 7: Оформите обеденную группу в стиле хюгге

Разные варианты оформления столовой группы с ковромЕсли у вас кухня-гостиная, логично будет разместить обеденную группу между двумя зонами. Так вы визуально разделите две «комнаты», не прибегая к помощи перегородок, стеллажа или массивного дивана. А чтобы объединить все элементы в единое целое, используйте ковер. Он поможет создать гармоничную композицию, а также сразу привлечет внимание к столу и стульям.Конечно, многие могут сказать, что текстиль на кухне и в зоне, где принимают пищу, – это непрактично. Но ведь иногда можно пожертвовать практичностью в угоду красоте, правда? Тем более, что у большинства современных семей есть робот-пылесос, который соберет все крошки после ужина за считанные минуты.Количество постеров может быть разнымКогда речь заходит о том, как украсить стену над обеденной зоной, первое, что приходит в голову – картины или постеры. Действительно, это самый простой и бюджетный вариант, но отнюдь не самый скучный. Рассказываем, как можно составить композицию, чтобы добиться вау-эффекта.• Один предмет. Если вы решили повесить одну картину, уделите особое внимание ее размеру – по длине она должна быть не меньше половины стола. В этом случае полотно не потеряется на фоне стены, будет выглядеть гармонично и не станет выбиваться из общего стиля. Если же кухня маленькая, отдавайте предпочтение небольшим картинам, чтобы не нарушать пропорции комнаты. Чтобы не сверлить стену и не портить отделку, вешайте полотна на специальные липучки.• Две или три картины. Здесь есть два варианта: выбрать готовую композицию или составить ее самостоятельно из разных изображений. Помните, что горизонтальное расположение визуально расширяет комнату, а вертикальное – вытягивает в высоту. Также важно наличие объединяющего элемента – это может быть размер, сюжет, рамка, стиль и пр. Главное, чтобы композиция смотрелась цельно и гармонично.Подберите стулья разного цвета и формы.Иногда для того, чтобы добавить интерьеру стиля, не нужно бесконечно листать дизайнерские блоги в поисках идей, которые можно повторить. Все гениальное просто. Например, можно установить стулья разного цвета, размера, дизайна и даже формы. При этом важно, чтобы стол был максимально нейтральным – белым или деревянным, без вычурных деталей и помпезных скатертей. Такой прием на кухне очень легко реализовать, а эффект будет потрясающим.• Один цвет, но разный дизайн. Пожалуй, этот вариант самый простой и беспроигрышный. Он станет отличным решением, если вы сомневаетесь в правильном сочетании оттенков. Возьмите стулья разной формы или стиля – они будут выглядеть гармонично за счет единого цвета, он их объединит.• Один дизайн, но разный цвет. Этот прием дизайнеры часто используют в монохромных интерьерах, чтобы добавить яркости и глубины. Можно подобрать стулья кардинально разных цветов, а можно поиграться с несколькими оттенками одного цвета.• Один стиль, но разный дизайн. Если вам по душе эклектика и оригинальные интерьеры, подберите для своего интерьера совершенно разные по дизайну стулья. Их должна объединять одна эпоха, единый стиль. В остальном – полная свобода действий. Стулья даже могут быть выполнены из разных материалов.Решите, что именно будет находиться на полкахЕсли у вас миниатюрная кухня, на которой дорог каждый метр пространства, предлагаем использовать его по максимуму, и даже декор подбирать функциональный. Самое простое решение – открытые полки над столом. Они отлично впишутся в любой интерьер, главное – подобрать изделия в правильном стиле. Вот еще несколько важных правил:• Если планируете разместить на полках сыпучие продукты, например, крупы, соль, сахар, выбирайте красивые контейнеры. Они могут быть прозрачными или цветными. В последнем случае вам понадобятся наклейки, чтобы знать, в какой банке что лежит.• На полках можно составлять различные композиции из посуды, статуэток, маленьких картин в симпатичных рамках – вариант для тех, у кого нет проблем с хранением на кухне.• Используйте вместо стандартных полок рейлинги, крючки или стильный ящик для хранения кухонных инструментов.• Гармонично сочетайте полки с другим декором: настенными часами, постерами, зеркалами. Такая комбинация будет выглядеть очень эффектно.Подберите стол и стулья в том кухонным фасадам.Оригинальным решением будет подобрать обеденную группу в цвет гарнитура и сделать ее визуальным продолжением рабочей зоны. Идеально, если все будет выполнено в лаконичном стиле: классические геометрические линии, простые формы, нейтральные цвета. Чтобы интерьер не выглядел слишком строго и даже скучно, внесите разнообразие с помощью округлых стульев и обеденного стола. Также можно «поддержать» обеденную группу светильниками. На фото выбрали люстру с несколькими шарами – она немного смягчает обстановку.Обратите внимание: Обеденная группа в цвет гарнитура станет идеальным решением для кухни-гостиной или студии с открытой планировкой, как на фото. С ее помощью вы сможете добиться стильного и функционального зонирования, которое не нуждается ни в каких сложных перегородках.Стол может быть интересной формы или цветаМы уже говорили о том, что вокруг лаконичного стола можно расставить стулья разного цвета, формы или дизайна. Но ведь можно пойти и от обратного – сделать акцентом в интерьере именно стол. При его выборе опирайтесь на размеры кухни и ее стилистику. Если комната просторная, оформленная в классическом стиле, идеально подойдет благородный деревянный стол, который выглядит дорого и роскошно. Если же кухня миниатюрная и с мебелью не особо получается разгуляться, установите стеклянный или пластиковый стол – он привлечет внимание за счет своей прозрачности, но при этом будет выглядеть легко, воздушно и не перегрузит интерьер.Также обращайте внимание на визуальные паттерны – важно определить, чего в интерьере больше всего: острых углов, плавных линий, округлых форм и пр. Исходя из этой информации подбирайте обеденную группу, чтобы она сбалансировала композицию.От этой кухни веет уютом.Пожалуй, одним из самых уютных стилей интерьера, которые идеально подходят для оформления кухни, является хюгге. Светлая цветовая гамма, натуральные материалы, лаконичные мягкие формы, много текстиля и дерева, минималистичный декор – все это позволяет создать уютный и воздушный интерьер. Даже если площадь кухни небольшая, она все равно будет выглядеть просторно благодаря хюгге.Перед тем, как приступать к оформлению кухни, советуем пролистать интерьерные блоги, а также посмотреть, какие столы и стулья выбирают в странах, для которых хюгге является родным стилем. Чем более развитой будет ваша насмотренность, тем больше шансов воплотить желаемое в своем интерьере.