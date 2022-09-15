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12 легких и быстрых рецепта для вкусного ужина

12 легких и быстрых рецепта для вкусного ужина

Кадр из фильма «Мистер и миссис Смит»

После долгого напряженного дня так хочется расслабиться и посвятить время себе любимой, а не стоять весь вечер у плиты. С этими рецептами мечта становится реальностью. Никакой возни, кучи ингредиентов и беспорядка на кухне.



Приятного аппетита!



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