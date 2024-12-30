Антитренды в дизайне квартир, которые в 2025 году нужно обходить десятой дорогой

Мода очень быстротечна, и то, что было в тренде еще пару лет назад, сейчас может казаться банальным и устаревшим. Если вы только планируете ремонт и не знаете, какие приемы стоит использовать, а какие нет, советуем прочитать нашу статью.







Рассказываем о вещах, которые утратят актуальность в 2025 году, а также советуем, чем их можно заменить, опираясь на мнение дизайнеров.

Антитренд 1: Имитация мрамора

Антитренд 2: Рейки и 3D-панели

Антитренд 3: Короткие шкафы и глянцевые фасады

Антитренд 4: Единый стиль для всей квартиры

Антитренд 5: Отделка под кирпич

Антитренд 6: Белые стены и монохром

Популярны самоклеящиеся пленки под мраморВ какой-то момент самой популярной фактурой не только для стен, но также для пола, кухонного фартука, стеновых панелей стал мрамор. Дошло даже до того, что производители стали выпускать дешевую самоклеящуюся пленку, имитирующую этот камень, чтобы каждый мог себе позволить добавить мрамор в свой интерьер и сделать его визуально дороже. Увы, такое решение привело к кардинально противоположному результату – вместо того, чтобы добавить в обстановку роскоши, имитация мрамора сильно удешевляла ее. Со временем все больше дизайнеров стали отходить от этого материала в пользу других, менее «раскрученных».Если вы хотите использовать мрамор в оформлении своей квартиры, делайте это дозированно, используя исключительно качественные материалы, которые достоверно передают рисунок и фактуру камня. А еще советуем обратить внимание на гранит, оникс, травертин и другие природные материалы с оригинальными поверхностями – они встречаются в интерьерах гораздо реже, и у вас есть шанс сделать обстановку в квартире более индивидуальной.Подобное оформление стен устарелоС рейками произошла примерно та же ситуация, что и с монохромом в интерьере. В последние годы их настолько часто использовали, что этот прием сильно приелся. Рейки без преувеличения можно встретить в каждой второй квартире: кто-то использует их для декора стен, кто-то для зонирования, но, как бы то ни было, они все равно присутствуют в интерьере. Если не хотите, чтобы вас обвинили в плохом вкусе, лучше отказаться от реек при оформлении своей квартиры.Такая же участь постигла и ранее модные 3D-панели, которые использовали начинающие дизайнеры и люди, которые не слишком разбирались в интерьерных трендах. Панели были идеальным вариантов для декора пустых стен: не нужно было придумывать сложные композиционные приемы, пытаться гармонично объединить их с другими элементами обстановки. Однако, к сожалению или к счастью, этот тренд оказался мимолетным, как и многие другие. Если не хотите, чтобы интерьер вашей квартиры получился проходным и банальным, откажитесь от использования панелей. Лучше украшать стены картинами, зеркальными панно, полками с оригинальным декором или просто сделать одну из них акцентной.Шкафы должны быть до потолкаМебель, которая не доходит до потолка, в 2025 году станет одним из главных антитрендов. В первую очередь это касается кухонного гарнитура, однако шкафы в спальне, гостиной и прихожей также попадут под горячую дизайнерскую руку. Современный интерьер – это про индивидуальность, поэтому одним из главных трендов является мебель на заказ. Да, дорого, но насколько практично и функционально, ведь задействуется каждый метр комнаты.В крайнем случае можно подобрать шкафы, которые будут доставать практически до потолка – такое решение обойдется дешевле. Если же вы не планируете менять мебель, просто добавьте декоративную планку. Конечно, маста для хранения от этого не прибавится, но зато вы замаскируете некрасивую щель между шкафом и потолком, и комната будет казаться визуально больше.Также следует отказаться от глянцевых фасадов, особенно если у вас большие комнаты в квартире, которые не нужно визуально увеличивать. Такая фактура выглядит дешево и создает ненужные блики, поэтому лучше заменить ее на матовую поверхность. Идеально, если вы отдадите предпочтение натуральному дереву – оно всегда отлично вписывается в интерьер.Квартира в едином стиле кажется скучной.Когда в 2000-х годах людям стало доступно огромное количество неизведанных ранее дизайнерских решений, они начали без разбору использовать их в своих интерьерах. В результате получалась разношерстная обстановка с несочетаемыми вещами, от которых рябило в глазах. Неудивительно, что после такого «разнообразия» многим захотелось видеть у себя в квартирах более цельное и лаконичное пространство. Вот так и сформировалось правило: выбрать один стиль интерьера и оформлять в нем все комнаты.У такого подхода есть ряд плюсов: легко подобрать референсы будущего интерьера, сориентироваться в многообразии отделки и мебели, выдержать общую концепцию интерьера. Но в то же время все это сильно ограничивает. Вы не можете купить ковер с пестрым узором, потому что не вписывается в ваш лофт, или добавить текстиль на диван и кресла, потому что минимализм такого не приемлет. Да и комнаты часто выглядят одинаково, из-за чего вы не чувствуете себя уютно.Сейчас в тренде продуманная эклектика. Ключевое слово – «продуманная». Не нужно делать винегрет из десяти стилей и превращать каждую комнату в выставочный зал. Достаточно определиться с общим направлением, а затем вносить в него изюминку с помощью других стилей. Так, например, кухня может быть более сдержанной, лаконичной, чтобы настраивать на рабочий лад, а спальня, наоборот – уютной, с элементами бохо. И помните: главное, к чему следует стремиться – это гармония.Окрашенные однотонные стены выглядят гораздо лучшеДлительная популярность лофта привела к тому, что одним из самых популярных отделочных материалов стал кирпич, а точнее, его декоративный аналог. Чуть позже светлый кирпич стали использовать при оформлении сканди-квартир – он отлично вписался в уютные и функциональные обстановки. Однако сейчас такая отделка уже не слишком актуальна, а потому отходит на второй план.Вместо декоративной кирпичной отделки лучше отдавать предпочтение гладким окрашенным стенам. Они выглядят просто, лаконично и являются прекрасным фоном для любых предметов интерьера. Такой вариант кажется слишком скучным? Тогда присмотритесь к оригинальным обоям, фактурной штукатурке, рельефным панелям. На рынке можно найти и необычные решения, которые стоит выбирать, если вам не чужды эксперименты: микроцемент, планкен и пр.Такие интерьеры выглядят блеклоС приходом в нашу жизнь скандинавского стиля, невероятно популярной стала светлая цветовая гамма. Белый, серый, бежевый, а также их оттенки занимали лидирующие позиции в проектах дизайнеров последние несколько лет, и считались идеальным решением как для больших квартир, так и для маленьких. Однако, несмотря на все преимущества светлой палитры, зачастую она выглядит скучно, блекло и плоско. Необязательно полностью отказываться от нее, но не стоит делать ставку на монохром. Добавьте акцентов, ярких красок, тогда интерьер будет выглядеть гораздо теплее, уютнее и приятнее.Что касается полностью белых интерьеров, которые раньше считались классикой, создавали ощущение простора и чистоты, то сейчас они также теряют популярность. Такая обстановка вызывает ассоциации со стерильностью, больничной палатой и, соответственно, не добавляет уюта. Если хотите белые стены, отдавайте предпочтение более теплым оттенкам: молочному, айвори, шампаню и пр.