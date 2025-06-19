Почему в 90-х бандиты носили малиновый пиджак

Почему в 90-х носили малиновые пиджаки/ фото: steamcommunity.com , drive2.ru
В начале 90-х годов в России мужчины стали носить бордовые, малиновые и красные пиджаки. Этот элемент мужского гардероба стал самым ярким и запоминающим символом того времени. Каждый «новый русский» стремился купить себе малиновый пиджак.
Легендарный символ «лихих девяностых» малиновый пиджак покупал каждый уважающий себя представитель криминального мира. Мужчины носили их с гордостью, демонстрируя свой статус в обществе. Его владельца считали авторитетным богатым человеком, а также трендовым, ведь он был одет по «последнему писку» моды, которую, между прочим, придумал итальянский модельер.
1. Новая коллекция Джанни Версаче
В новой коллекции Версаче были представлены пиджаки красных оттенков/ фото: vedomosti.ru
Предполагается, что первые малиновые пиджаки именно для мужчин придумал модельер из Италии Джанни Версаче. В начале 90-х годов он на парижской «Неделе высокой моды» продемонстрировал новую мужскую коллекцию. На моделях были надеты пиджаки красных оттенков в сочетании с темными классическими брюками. Яркий мужской образ произвел настоящий фурор, а после перекочевал в гардероб русских бизнесменов, которые часто отдыхали за границей. Считается, что именно предприниматели первые привезли моду на розовые пиджаки в Россию. А затем уже местные авторитеты во всех российских городах стали надевать эффектный элемент гардероба, который символизировал богатство. Примечательно, что за рубежом мужчины так и не стали носить алые пиджаки — они остались верны классическим цветам: серому, синему, черному.
2. Интеллектуальная телеигра «Что? Где? Когда?»
Игроки могли надеть бордовые пиджаки только после получения хрустальной совы/ фото: meme-arsenal.com
В начале 90-х годов также наряжаться в бордовые пиджаки стали участники интеллектуальной телевизионной игры «Что? Где? Когда?». Правда, игрокам надевать их нужно было из-за обновленных правил игры - «правило бордовых пиджаков». Оно заключалось в том, что если команда проигрывает хотя бы один раз, то уже не может вступить в телеклуб. Но если команда получила хрустальную сову, то им выдаются бордовые пиджаки — такая своеобразная отличительная особенность победителей. Кроме того, у них появлялась возможность всегда оставаться в клубе, даже после проигрыша.
Телеигра была очень популярна в 90-е года/ фото: web.archive.org
Игроков в бордовых пиджаках стали называть «бессмертными». Российским «бандитам» понравилась такая концепция — они тоже мечтали оставаться бессмертными. Благодаря телеигре зародился новый тренд у представителей криминального мира — ношение бордового пиджака. Он был их талисманом удачи.
3. Протест серой одежде СССР
Сергей Мавроди в красном пиджаке поздравляет россиян с праздником/ фото: pikabu.ru
Существует еще одна версия, что пиджаки всех оттенков красного стали протестом против скучной однотипной одежды Советского Союза. Постсоветские граждане устали от серости советского гардероба и именно в это время у них появляется возможность покупать зарубежные товары по доступным ценам. Люди, жившие долгие годы в дефиците, воспользовались такой возможностью — так появилась новая мода на «кричащие» цвета. Ярко стали одеваться и мужчины, и женщины, и простые люди, и представители отечественного шоу-бизнеса. В начале 90-х малиновые пиджаки стали массово носить все мужчины — это было модно. Так, в эффектном пиджаке можно было увидеть по телевидению юмориста Михаила Задорнова, политика Владимира Жириновского и создателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди. Он в 1994 году поздравил всех россиян с наступающим Новым годом именно в малиновом пиджаке.
4. Когда малиновые пиджаки стали антитрендом
Малиновые пиджаки оставались в тренде почти 10 лет/ фото: kino.mail.ru
Мода на малиновые, бордовые, алые пиджаки продлилась чуть меньше 10 лет. Уже с 1998 года российский рынок стал переполняться одеждой самых разнообразных цветов, в том числе малиновым. Цвет перестал быть дефицитным и начал устаревать. К 2000 годам период криминальной активности начал стремительно угасать — мужчины уже не хотели зарабатывать деньги, нарушая законы. В стране стал развиваться легальный бизнес, который предусматривает иной дресс-код. Сильной половине человечества больше не нужно было привлекать к себе внимание и все переоделись в классические пиджаки. А кто отказался строить легальную деятельность оказался за решеткой — алые пиджаки больше некому было носить.
Ян Цапник называет малиновый пиджак униформой 90-х/ фото: imdb.com
Теперь их можно увидеть только в кино. Самым популярным и передающим дух «лихих девяностых» является криминальная комедия режиссера Алексея Балабанова «Жмурки». Российский фильм вышел в 2005 году. В кино наглядно показан образ криминального авторитета в бордовом пиджаке. Сурового мафиози сыграл Никита Михалков. Актер хорошо показал «нового русского» с отличным чувством юмора. Также изучить моду на малиновые пиджаки можно в музыкально-романтической комедии «90-е. Весело и громко», в которой актеру Яну Цапнику также приходится носить униформу девяностых — алый пиджак.
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