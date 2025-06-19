Почему в 90-х бандиты носили малиновый пиджак

Почему в 90-х носили малиновые пиджаки/ фото: steamcommunity.com , drive2.ru

1. Новая коллекция Джанни Версаче

В новой коллекции Версаче были представлены пиджаки красных оттенков/ фото: vedomosti.ru

2. Интеллектуальная телеигра «Что? Где? Когда?»

Игроки могли надеть бордовые пиджаки только после получения хрустальной совы/ фото: meme-arsenal.com

Телеигра была очень популярна в 90-е года/ фото: web.archive.org

3. Протест серой одежде СССР

Сергей Мавроди в красном пиджаке поздравляет россиян с праздником/ фото: pikabu.ru

4. Когда малиновые пиджаки стали антитрендом

Малиновые пиджаки оставались в тренде почти 10 лет/ фото: kino.mail.ru

Ян Цапник называет малиновый пиджак униформой 90-х/ фото: imdb.com