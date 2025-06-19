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Почему в 90-х бандиты носили малиновый пиджак


Почему в 90-х носили малиновые пиджаки/ фото: steamcommunity.com , drive2.ru

Почему в 90-х носили малиновые пиджаки/ фото: steamcommunity.com , drive2.ru

 

В начале 90-х годов в России мужчины стали носить бордовые, малиновые и красные пиджаки. Этот элемент мужского гардероба стал самым ярким и запоминающим символом того времени. Каждый «новый русский» стремился купить себе малиновый пиджак.
Но почему именно такого цвета? На это есть три причины...

Легендарный символ «лихих девяностых» малиновый пиджак покупал каждый уважающий себя представитель криминального мира. Мужчины носили их с гордостью, демонстрируя свой статус в обществе. Его владельца считали авторитетным богатым человеком, а также трендовым, ведь он был одет по «последнему писку» моды, которую, между прочим, придумал итальянский модельер.

1. Новая коллекция Джанни Версаче


В новой коллекции Версаче были представлены пиджаки красных оттенков/ фото: vedomosti.ru

В новой коллекции Версаче были представлены пиджаки красных оттенков/ фото: vedomosti.ru

 

Предполагается, что первые малиновые пиджаки именно для мужчин придумал модельер из Италии Джанни Версаче. В начале 90-х годов он на парижской «Неделе высокой моды» продемонстрировал новую мужскую коллекцию. На моделях были надеты пиджаки красных оттенков в сочетании с темными классическими брюками. Яркий мужской образ произвел настоящий фурор, а после перекочевал в гардероб русских бизнесменов, которые часто отдыхали за границей. Считается, что именно предприниматели первые привезли моду на розовые пиджаки в Россию. А затем уже местные авторитеты во всех российских городах стали надевать эффектный элемент гардероба, который символизировал богатство. Примечательно, что за рубежом мужчины так и не стали носить алые пиджаки — они остались верны классическим цветам: серому, синему, черному.

2. Интеллектуальная телеигра «Что? Где? Когда?»


Игроки могли надеть бордовые пиджаки только после получения хрустальной совы/ фото: meme-arsenal.com

Игроки могли надеть бордовые пиджаки только после получения хрустальной совы/ фото: meme-arsenal.com

 

В начале 90-х годов также наряжаться в бордовые пиджаки стали участники интеллектуальной телевизионной игры «Что? Где? Когда?». Правда, игрокам надевать их нужно было из-за обновленных правил игры - «правило бордовых пиджаков». Оно заключалось в том, что если команда проигрывает хотя бы один раз, то уже не может вступить в телеклуб. Но если команда получила хрустальную сову, то им выдаются бордовые пиджаки — такая своеобразная отличительная особенность победителей. Кроме того, у них появлялась возможность всегда оставаться в клубе, даже после проигрыша.
Телеигра была очень популярна в 90-е года/ фото: web.archive.org

Телеигра была очень популярна в 90-е года/ фото: web.archive.org

 

Игроков в бордовых пиджаках стали называть «бессмертными». Российским «бандитам» понравилась такая концепция — они тоже мечтали оставаться бессмертными. Благодаря телеигре зародился новый тренд у представителей криминального мира — ношение бордового пиджака. Он был их талисманом удачи.

3. Протест серой одежде СССР


Сергей Мавроди в красном пиджаке поздравляет россиян с праздником/ фото: pikabu.ru

Сергей Мавроди в красном пиджаке поздравляет россиян с праздником/ фото: pikabu.ru

 

Существует еще одна версия, что пиджаки всех оттенков красного стали протестом против скучной однотипной одежды Советского Союза. Постсоветские граждане устали от серости советского гардероба и именно в это время у них появляется возможность покупать зарубежные товары по доступным ценам. Люди, жившие долгие годы в дефиците, воспользовались такой возможностью — так появилась новая мода на «кричащие» цвета. Ярко стали одеваться и мужчины, и женщины, и простые люди, и представители отечественного шоу-бизнеса. В начале 90-х малиновые пиджаки стали массово носить все мужчины — это было модно. Так, в эффектном пиджаке можно было увидеть по телевидению юмориста Михаила Задорнова, политика Владимира Жириновского и создателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди. Он в 1994 году поздравил всех россиян с наступающим Новым годом именно в малиновом пиджаке.

4. Когда малиновые пиджаки стали антитрендом


Малиновые пиджаки оставались в тренде почти 10 лет/ фото: kino.mail.ru

Малиновые пиджаки оставались в тренде почти 10 лет/ фото: kino.mail.ru

 

Мода на малиновые, бордовые, алые пиджаки продлилась чуть меньше 10 лет. Уже с 1998 года российский рынок стал переполняться одеждой самых разнообразных цветов, в том числе малиновым. Цвет перестал быть дефицитным и начал устаревать. К 2000 годам период криминальной активности начал стремительно угасать — мужчины уже не хотели зарабатывать деньги, нарушая законы. В стране стал развиваться легальный бизнес, который предусматривает иной дресс-код. Сильной половине человечества больше не нужно было привлекать к себе внимание и все переоделись в классические пиджаки. А кто отказался строить легальную деятельность оказался за решеткой — алые пиджаки больше некому было носить.
Ян Цапник называет малиновый пиджак униформой 90-х/ фото: imdb.com

Ян Цапник называет малиновый пиджак униформой 90-х/ фото: imdb.com

 

Теперь их можно увидеть только в кино. Самым популярным и передающим дух «лихих девяностых» является криминальная комедия режиссера Алексея Балабанова «Жмурки». Российский фильм вышел в 2005 году. В кино наглядно показан образ криминального авторитета в бордовом пиджаке. Сурового мафиози сыграл Никита Михалков. Актер хорошо показал «нового русского» с отличным чувством юмора. Также изучить моду на малиновые пиджаки можно в музыкально-романтической комедии «90-е. Весело и громко», в которой актеру Яну Цапнику также приходится носить униформу девяностых — алый пиджак.

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